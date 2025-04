El PSOE avisa que los cambios en la Mesa de las Cortes "no serán objeto de negociación"

Este jueves se ha celebrado la Junta de Portavoces y la Mesa de las Cortes para preparara la próxima sesión plenaria en el Parlamento regional prevista para le martes y el miércoles de la semana que viene. Un Pleno en el que, entre otras cosas, se hablará sobre el futuro de la fiesta del Día de la Comunidad en Villalar de los Comuneros, acerca de la necesidad de una financiación autonómica equitativa o sobre menores migrantes sin acompañamiento.

El futuro de la Mesa de las Cortes también ha sobrevolado el ambiente de estas reuniones, una vez que el PSOE decidiera paralizar la renuncia de Ana Sánchez y Diego Moreno, los dos procuradores socialistas del órgano de dirección del Parlamento, por la "pillada" de los micros abiertos criticando al nuevo líder del PSOE, Carlos Marínez, y al ministro Óscar Puente, durante el pasado debate del estado de la comunidad.

Así, y a la espera de la reunión de este viernes entre Mañueco y Martínez, la Mesa de las Cortes decidía dejar abiertas dos opciones al fijar el orden del día del pleno : una que se pueda incluir en la sesión la votación de los relevos en el órgano rector en caso de que el Grupo Socialista presente las candidaturas para sustituir a Ana Sánchez y a Diego Moreno, y otra que no haya una alteración.

A esta hora no parece que dichas renuncias de Sánchez y Moreno a sus respectivos puestos de vicepresidenta segunda y secretario primero de la Mesa vayan a materializarse antes del pleno de las Cortes de la próxima semana, e incluso el portavoz del Grupo Parlamentario, Luis Tudanca, ha asegurado que si no se produce un compromiso de Mañueco para garantizar la presencia del PSOE en la Mesa, ambos continuarán en sus puestos, ya que "no se fía" del presidente autonómico. Además, ha dejado claro también que en el encuentro que mantendrán este viernes Carlos Martínez y Mañueco dichos cambios no ocuparán más de un minuto de la charla entre ambos dirigentes y no serán objeto de negociación de ningún tipo .

Desde el PP, su portavoz parlamentario Ricardo Gavilanes aseguraba que la pelota no está en el tejado del PP e insistía en que anunciará su postura una vez que renuncien los cargos socialistas de la Mesa.

"Hasta que no se produzca esa renuncia y haya dos vacantes, no entramos a valorar lo que pueda suceder", defendía Gavilanes, en declaraciones recogidas por Efe, en las que no ha querido especular sobre ningún escenario.

David Hierro (Vox) ha reconocido su "absoluto asombro" ante lo que ha calificado como un "circo" y apuntaba que, llegado el caso, presentarán a sus candidatos para los puestos de la Mesa, aunque tampoco desvelaba quien puede ostentar esos cargos "porque estamos a otras cosas más importantes".

Page 2.0

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, se refería a la sustitución de Sánchez y Moreno como "la astracanada más terrible vivida en los últimos tiempos en el hemiciclo" y afeaba el "ridículo" del PSOE, antes de cargar contra Carlos Martínez al que ha llamado "Page 2.0" y acusa de estar "más perdido que un pulpo en una cacharrería".

Además, dejaba entrever que una de las cuestiones que Mañueco va a poner como contraprestación para facilitar la sustitución de los dos nuevos procuradores del PSOE en la Mesa es que se paralice la Ley de la Publicidad Institucional.

Finalmente, su compañero en el Grupo Mixto, Francisco Igea, ha mostraba su deseo de que la nueva dirección del PSOE entienda la importancia de esta y otras leyes que están pendientes de debate en las Cortes, y que "no sea el precio que se le pone" para renovar la Mesa de las Cortes.