El racismo y la orientación sexual centran más de la mitad de los 93 delitos de odio registrados en Castilla y León, un 19,1% menos

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron en 2024 un total de 93 infracciones penales e incidentes de odio en Castilla y León, lo que supone una bajada del 19,13 por ciento respecto a 2023, cuando se contabilizaron 115. En el conjunto del país los hechos conocidos se situaron en 1.995, un 13,8 por ciento menos que los 2.268 del ejercicio anterior, según recoge el ‘Informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio 2024’ del Ministerio del Interior, al que ha tenido acceso la Agencia Ical.

El racismo, con 35 casos, un 37,6 por ciento del total, y la orientación sexual, con 17 (18,2 por ciento) centran más de la mitad de las investigaciones. También destacan las nueve abiertas por discriminación sexual o de género, cuatro por antisemitismo y el mismo número por antigitanismo. Además, se contabilizaron dos por aporofobia -aversión hacia las personas pobres o desfavorecidas-, el mismo numero por disfobia -rechazo a las personas discapacitadas- un caso por prácticas religiosas, otro por islamofobia y uno más por discriminación por enfermedad.

Por comunidades autónomas, Navarra registró la mayor tasa de delitos, infracciones e incidentes odio por cada 100.000 habitantes (14), por delante de País Vasco (10,8) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, tasas de 8,41 y 8,16, respectivamente. Le siguieron Comunidad Valenciana ( 4,78), Asturias (4,46) y Baleares (4,18). Por debajo de la media del conjunto de España (4,02) se situaron el resto de comunidades. Los mejores resultados corresponden a Extremadura (2,09), Andalucía (2,59), Castilla-La Mancha (3) y Murcia (3,05).

Por provincias, en cabeza se situó Burgos con 30 casos, lo que sitúa a la provincia burgalesa con la quinta tasa más alta del país, con 8,35 casos, por delante de Valladolid que registró 17 y de León y Zamora, ambas con 12. Por su parte, en Soria solo se investigó un caso, dos en Salamanca, cinco en Ávila, seis en Segovia y ocho en Palencia. Con estos datos, también presentan tasas elevadas de delitos de odio las provincias de Zamora (7,23) y Palencia (5,05).

Igualmente, las Fuerzas de Seguridad del Estado detuvieron o investigaron, según los datos consultados por Ical, a 54 personas en Castilla y León durante 2024, un 33,3 por ciento menos que el año anterior, mientras el todo el Estado fueron 905 personas un 22 por ciento menos.

A nivel nacional, el racismo es la principal causa de los delitos de odio con 804 hechos conocidos, habiendo descendido con respecto al año 2023 un 0,7por ciento menos, seguido de los ámbitos de orientación sexual, con 528 hechos conocidos, que representa un ascenso de 1,15 por ciento con respecto a las cifras del año 2023 y discriminación de sexo, con 181 hechos, lo que suponiendo un descenso del 12,14 por ciento.

La distribución de las víctimas según su nacionalidad refleja que, en primer lugar, se encuentran las españolas con el 60,11 por ciento del total, siendo la cifra de extranjeras de un 39,89 por ciento, ligeramente menor al año anterior con un 37,85 por ciento. Dentro del conjunto de las víctimas de nacionalidad extranjera, las que contabilizan valores más elevados son las procedentes de Marruecos (8,77 por ciento).

Perfil

Por su parte, el perfil del responsable investigado por este tipo de delitos, indica que es principalmente de sexo masculino (81,88 por ciento). El rango de edad con mayor número de autores de estos hechos es el de 26 a 40 años, con el 28,18 por ciento.

Además, también a nivel nacional, la mayoría de las detenciones por delitos de odio son de nacionalidad española (75,84 por ciento). Sin embargo, entre los de nacionalidad extranjera (24,16 por ciento), son los procedentes de Marruecos, Colombia y Rumanía, los que registran un mayor volumen de casos.

Por último, cabe destacar que entre los hechos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cometidos a través de Internet, redes sociales y medios de comunicación, los ámbitos de orientación sexual y racismo son los que muestran mayor incidencia, aumentando un 22,41 y 47,37 por ciento, respectivamente.