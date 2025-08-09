Salamanca lleva al Consejo Superior de Deportes a los tribunales

El Ayuntamiento de Salamanca se harta de esperar un compromiso que no llega por parte del Gobierno de España y ha presentado una demanda, en la vía contencioso-administrativa, contra el Consejo Superior de Deportes, organismo adscrito al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

¿El motivo? La deuda que el organismo deportivo del Gobierno tiene con el Consistorio de una parte de la subvención comprometida para la construcción de la pista cubierta de atletismo de La Aldehuela. El coste total de la obra ascendió a 8.550.053 euros, según informan fuentes municipales.

Desde el equipo de Gobierno que preside el popular Carlos García Carbayo se ha reclamado el pago de dicha cantidad hasta entres ocasioness, la última de ellas el pasado 29 de mayo 2024, a través de un requerimiento previo al ejercicio de acciones en la vía contencioso-administrativa.

Desde el Consistorio charro aseguran que conforme a lo dispuesto en el artículo 1256 del Código Civil, el cumplimiento del convenio quedara al arbitrio del Consejo Superior de Deportes y a su libre voluntad o capricho la determinación del importe de la subvención a conceder. Una situación que "no es admisible", según el ayuntamiento salmantino, ya que no existe ninguna razón objetiva para que el mencionado organismo no haya abonado el importe total de la subvención comprometida en el protocolo.

Antecedentes

El origen de todoa es febrero de 2008, cuando el Consejo Superior de Deportes, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Salamanca firman un protocolo general de colaboración para la edificación de las instalaciones deportivas de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela, que a día de hoy son un referente a nivel regional y sede de competiciones autonómicas y nacionales, e incluso internacionales.

Conforme a la cláusula tercera de dicho protocolo, el Consejo Superior de Deportes se comprometió a financiar la pista cubierta de atletismo con una subvención de 3.537.972 euros, de la que está pendiente de abonar 1.037.032 euros.