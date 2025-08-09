Una mujer logra 11.000 euros de un hombre con discapacidad al que coaccionó

Una mujer ha sido detenida en Valladolid por la Policía Nacional como supuesta autora de sendos delitos de coacciones y allanamiento de morada, cometidos al parecer contra un hombre que presenta una discapacidad del 65 por ciento, a quien llegó a amenazar con difundir un vídeo de contenido sexual y a la que le entregó más de 11.000 euros.

La Policía ha explicado en un comunicado que la detención se ha producido en el barrio vallisoletano de La Rondilla, desde donde fueron alertados de la presencia de esta mujer ante el domicilio de la víctima.

Al llegar al lugar, los agentes observaron a una mujer en la vía pública que conversaba con un hombre que se hallaba asomado a la ventana de una vivienda.

Los policías pudieron escuchar cómo el varón le decía a la mujer: “déjame en paz”, pero la mujer negó que hubiera problema alguno entre ambos.

En ese momento, se asomó a la misma ventana una mujer que manifestó ser la persona que había llamado para alertar de la situación y que es hermana del hombre con discapacidad, contra quien aseguró que la otra mujer había vertido amenazas el día anterior para hacerse con dinero.

Los agentes comprobaron la denuncia interpuesta en la Comisaría Provincial de Valladolid el 7 de agosto, que detallaba que el hombre, quien tiene una discapacidad reconocida del 65%, había sido víctima de una serie de hechos que se habían prolongado durante aproximadamente un mes.

Al parecer, todo comenzó el pasado 4 de julio, cuando esta mujer, conocida de la infancia pero con la que no mantenía contacto reciente, se presentó en las inmediaciones de su domicilio alegando haber olvidado las llaves dentro de su casa y solicitando dinero para llamar a un cerrajero y la víctima accedió a prestarle 100 euros.

Desde entonces, según la denuncia, la mujer había continuado solicitando dinero de forma insistente, utilizando diversas excusas -como emergencias familiares- y recurriendo a presiones verbales, gritos y amenazas.

En una ocasión, logró permanecer sola en el domicilio de la víctima durante varias horas, tras lo cual el varón notó la desaparición de algunas pertenencias menores, como colonias, con la sospecha de que era ella quien le había sustraído un juego de llaves que él guardaba en un cajón.

La mujer le exigía dinero alegando tener en su poder un vídeo de contenido sexual, y que debido al miedo generado por estas amenazas, había llegado a entregarle un total de 11.415,10 euros, según la información aportada por la Policía.

La denuncia plantea también que esta mujer accedía al domicilio sin consentimiento y se negaba a abandonarlo hasta recibir dinero.

Los agentes se entrevistaron con la mujer en la vía pública, quien reconoció haber acudido al lugar para pedir dinero y admitió que no era la primera vez que lo hacía, aunque desconocía las cantidades entregadas.

Ante los hechos manifestados y la existencia de denuncia previa, los agentes procedieron a la detención de la mujer como presunta autora de un delito de coacciones y otro de allanamiento de morada.

La mujer ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial que ha determinado su libertad, a la espera del correspondiente juicio