Salamanca reivindica el deporte para integrar a las personas con discapacidad

Salamanca y los salmantinos vuelven a demostrar su solidaridad e implicación social.

Y es que más de 3.500 personas han participado este domingo por las calles de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad en la XVI edición de la Carrera Popular y Solidaria de los 1.000 Pasos, una cita impulsada por la Fundación Aviva con la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca, y que se ha convertido ya en un clásico del calendario deportivo y social de la ciudad.

Bajo un sol radiante y en un ambiente festivo y muy familiar, la marcha, que se ha desarrollado bajo el lema ‘El deporte es vida, todos somos inclusión’, ha pretendido visibilizar los derechos de las personas con discapacidad y promover su plena integración a través del deporte.

El alcalde, Carlos García Carbayo, ha tomado parte en la marcha además del dar el pistoletazo de salida a la misma, junto a representantes de la Fundación Aviva y numerosos colectivos sociales y educativos en una prueba con meta en la calle Alonso de Ojeda y que ha contado con dos recorridos adaptados a diferentes niveles físicos: uno competitivo de seis kilómetros y otro popular de dos, que ha congregado a familias enteras, escolares y deportistas con y sin discapacidad en un mismo recorrido por las principales calles del centro.