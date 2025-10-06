Seminci estrena un patrocinador de belleza como parte de la renovación de su vinculación con Recoletas Salud

La Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) y Recoletas Salud renuevan, por novena ocasión, el convenio de colaboración por el que la entidad sanitaria consolida su patrocinio con el festival con motivo de la celebración de la 70ª edición, que se celebrará del 24 de octubre al 1 de noviembre. Este año, además, la vinculación entre ambas entidades se amplía mediante la incorporación de LoMás Dermatología y Medicina Estética Integran como patrocinador de belleza del festival.

El acuerdo lo han firmado, en el Ayuntamiento de Valladolid el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el presidente de Recoletas Salud, Amando Rodríguez, con la presencia de la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez Cuadrillero; Roldán Rodríguez, director general de Recoletas Salud, y el director del festival, José Luis Cienfuegos.

El alcalde ha destacado hoy la importancia de la colaboración público-privada en el ámbito cultural tras la firma del convenio. Jesús Julio Carnero subrayó la conexión entre cultura y bienestar: «La participación en la vida cultural contribuye de manera directa al bienestar y a la salud de la ciudadanía. Iniciativas como la Seminci fortalecen el tejido social y enriquecen la vida colectiva de Valladolid».

Para Amando Rodríguez, presidente de Recoletas Salud, es un orgullo colaborar un año más en un evento que tanto beneficia y prestigia a la ciudad, como símbolo del compromiso con el presente y futuro de Valladolid. «Estamos encantados de poder compartir un momento tan especial para el festival como es el 70 aniversario y os deseamos otros muchos más años de éxitos», señaló.