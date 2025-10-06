Global Exchange gestionará el servicio de cambio de moneda en el aeropuerto de Heathrow

La compañía salmantina Global Exchange, especializada en cambio de moneda, anunció hoy un acuerdo para gestionar de manera exclusiva el servicio cambio de moneda y cajeros automáticos en el Aeropuerto Internacional de Heathrow, en Londres. El inicio de operaciones será enero de 2026, y el acuerdo incluye la gestión de 23 oficinas de cambio, 98 cajeros automáticos y más de 40 dispensadores de cambio automáticos de efectivo a efectivo en sus cuatro terminales.

Global Exchange explicó, en un comunicado, que ofrecerá su servicio de cambio de divisas basado en un “enfoque centrado en el servicio al cliente y las soluciones digitales”. La propuesta de Global Exchange para Heathrow ha incluido una oferta enfocada en la innovación y el desarrollo tecnológico, que comprende cajeros automáticos con la última tecnología, dispensadores de autoservicio de efectivo a efectivo, pantallas digitales de transacciones para clientes con capacidad multilingüe y servicios online de Click & Collect.

Para liderar la gestión e implementación de este proyecto en Heathrow, el Grupo Global Exchange desplegará a un equipo de más de 180 empleados, movilizando a cerca de 60 profesionales especializados.

El presidente y CEO de Global Exchange, Isidoro Alanís, celebró el logro de un acuerdo que calificó de histórico. “Para Global Exchange prestar nuestros servicios en Heathrow es un verdadero hito, que refuerza y respalda nuestro posicionamiento como compañía líder mundial en nuestro sector. Estamos muy ilusionados y preparados para comenzar este camino de colaboración junto a un aeropuerto de primer nivel, y especialmente comprometidos en ofrecer a los pasajeros una experiencia de cambio de divisas excepcional, con la calidad, la innovación y profesionalidad que nos caracterizan”, manifestó.

Por su parte, el director de Retail del Aeropuerto de Heathrow, Fraser Brown, dio la bienvenida a Global Exchange al aeropuerto. “Gracias a su tecnología de vanguardia y su compromiso con la atención al cliente, Global Exchange se ha posicionado como el líder del mercado. Estamos deseando que el equipo de esta empresa se una a Heathrow, y esperamos que sus productos en el sector de cambio de moneda y otros servicios aeroportuarios nos ayuden a que cada viaje sea aún mejor”, declaró.

Global Exchange gestionará ahora las operaciones de cambio de divisas en cuatro de los cinco aeropuertos de pasajeros más concurridos de Europa. "La presencia de Global Exchange en los cuatro centros aéreos con más pasajeros de Europa demuestra nuestra posición como socio estratégico para operadores aeroportuarios internacionales, garantizando servicios de cambio de divisas a millones de viajeros cada año y consolidando la posición de la compañía como líder del mercado y operador de Cambio de Divisas preferido por los aeropuertos internacionales", afirmó Alanís sobre el despliegue operativo de Global Exchange en Europa.

Con respecto a España, y analizando el top cinco de los aeropuertos que más pasajeros recibieron en 2024, Global Exchange lidera la gestión del cambio también en cuatro de ellos, incluyendo Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Málaga-Costa del Sol y Alicante-Elche Miguel Hernández.