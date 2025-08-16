Los servicios de extinción preparan un cortafuegos para proteger Fasgar (León)

Un cortafuegos habilitado por los efectivos del operativo contra incendios en la zona alta de la localidad de Fasgar, en el municipio leonés de Murias de Paredes, aguarda la llegada de las llamas a la zona, con la esperanza de poder atajarlo allí.

Vecinos, ganaderos y otros voluntarios están desplegados en el entorno para intentar evitar que salte y con la esperanza de que no se desvíe hacia puntos más complicados.

El concejal Sergio Fernández confirmaba la llegada esta tarde del primer medio aéreo asignado a un incendio declarado nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) cuya evolución obligo, en la jornada del viernes, a evacuar a unas 300 personas de la localidad de Salientes, en el municipio de Palacios del Sil.