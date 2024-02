Sigourney Weaver aplaude la “frescura, originalidad y diversidad” del cine español

El glamour de Hollywood aterrizó hoy en Valladolid de la mano de la actriz estadounidense Sigourney Weaver (Nueva York, 1949), que mañana sábado recogerá durante la ceremonia de los 38 Premios Goya el galardón Internacional por una trayectoria que ronda el medio siglo, en la cual ha dejado para la historia algunos de los personajes femeninos más icónicos de la historia del cine. En un encuentro con los medios celebrado hoy en el Consistorio, la protagonista de ‘Alien’ o ‘Gorilas en la niebla’ aplaudió la “frescura”, la “originalidad” y la “diversidad” del cine español, y aseguró estar “agradecida, muy emocionada, impactada y tremendamente honrada” de formar parte de esta “familia”.

La actriz, que debutó en el cine español en 2012 a las órdenes del salmantino Rodrigo Cortés en ‘Luces rojas’, junto a Robert De Niro y Cillian Murphy, y repitió con J.A. Bayona en 2016 con ‘Un monstruo viene a verme’, aseguró que sus experiencias rodando en nuestro país fueron “maravillosas”. “Los equipos son pequeños pero muy comprometidos. Todo el mundo se ha leído el guion previamente y conoce la historia, y eso aporta una energía muy especial a cada proyecto. Las historias del cine español son menos convencionales, más independientes y abordan tantos temas tan diferentes… No están dominadas por el dinero o por las franquicias, como sucede en Hollywood, y están dejando una impresión muy profunda en el público de Estados Unidos”, señaló en declaraciones recogidas por Ical.

Cuestionada sobre cómo ha cambiado la cosificación sufrida por las mujeres en Hollywood desde sus inicios en los años 70 hasta la actualidad, la nominada a tres premios Oscar aseguró que aunque “se han hecho progresos”, si bien “quedan muchos por hacer”. En ese sentido, puso como ejemplo a Pedro Almodóvar, cuyas películas, aseguró, han sido “una gran inspiración”, al narrar a todo el mundo “historias complejas y a la vez entretenidas sobre mujeres de toda clase, edad y condición”.

En ese sentido, confirmó su anhelo de colaborar con el manchego en el futuro, y bromeó asegurando: “Hemos hablado de ello otras veces que hemos coincidido. Ahora que va a rodar una película en inglés es mi momento. Espero verle mañana y preguntarle qué hay de lo mío”, deslizó en alusión a ‘La habitación de al lado’, el nuevo proyecto del cineasta español.

Un momento de cambio

En su opinión, desde el punto de vista del público también “se ha producido un cambio en Hollywood”, ya que hace unas décadas el objetivo era “contar historias que satisficieran el interés de un público que eran principalmente hombres jóvenes, mientras que ahora el público quiere historias distintas que reflejen a mujeres de toda clase y condición, también mayores, con muchas facetas”.

Sigourney Weaver en la rueda de prensa Miriam Chacón/Ical

Al ser informada de los recientes casos de denuncia de violencia contra las mujeres en el cine español, Weaver trasladó su “solidaridad con las víctimas” y subrayó que “cada vez que una mujer, en este y otros sectores, alza la voz contra los abusos, el resto tenemos que estar agradecidas, porque eso contribuye a que todas nos sintamos más seguras”. “El Me Too no podía cambiar las cosas de la noche a la mañana, pero propició un proceso que está llegando a todos los campos y eso ha generado una diferencia, ha tenido un impacto importante para el empoderamiento de las mujeres, remarcando la importancia de decir basta, de comunicar nuestros sentimientos y aclarar que hay cosas que no hay que dar por sentadas”, esgrimió.

Al hilo de ello, y preguntada por el auge internacional de la extrema derecha y los recortes a los derechos de las mujeres, aseguró dejando al margen colores políticos que, en Estados Unidos, “el reciente dictamen del Supremo contra la protección a las mujeres que abortan ha generado una situación muy desagradable y ha espoleado la lucha de las mujeres por su independencia ante algo claramente inaceptable, cuando están sus vidas en juego”. “Ha supuesto un momento crítico, un punto de inflexión en la defensa de mejores condiciones para proteger los derechos de las mujeres en el ámbito de la maternidad y el cuidado de los hijos”, apuntó.

Tras tener un recuerdo para Ingrid Bergman, a quien consideró su gran mentora tras haber trabajado a su lado en sus inicios como meritoria y ayudante de dirección de escena, Weaver afirmó que lo que le motiva a aceptar un papel nunca es el personaje que a ella le toque encarnar, sino la historia. “No me interesa tanto el personaje como la narrativa. La historia. Siempre pienso en lo que me apetecería ver como público: una buena historia, bien estructurada, con su planteamiento, nudo y desenlace, que perdure en el tiempo. No me importa si el papel es grande o pequeño. No me considero una actriz snob ni intelectual; me gusta probar un poco de todo: ciencia ficción, comedia, drama… mientras pueda mantener esa combinación, lo seguiré haciendo”.

La actriz tuvo tiempo en su cálido encuentro con la prensa para recordar sus difíciles inicios, cuando en la Universidad de Yale sus profesores de arte dramático cuestionaron sus capacidades y le dijeron que no tenía talento suficiente para dedicarse a la interpretación. “Aquello es algo que siempre recuerdo” (afirmó recordando las confesiones del personaje de Oscar Martínez en ‘Competencia oficial’), “sin embargo no me rendí y aquí estoy, implicada en multitud de proyectos”, sentenció antes de hablar de sus próximos rodajes: una “comedia negra maravillosa” titulada ‘Dust Bunny’ y dirigida por Bryan Fuller; una “historia de amor y aventura” llamada ‘The Gorge’ y dirigida por Scott Derrickson, y la tercera entrega de ‘Avatar’, de James Cameron, a cuyo rodaje se incorpora este mismo lunes, algo que le impedirá quedarse en España tanto tiempo como hubiera deseado. “No me podré quedar todo lo que me gustaría en vuestro precioso país. Estoy bastante ajetreada, pero me gustaría poder regresar en el futuro”, remachó con una amplia sonrisa.