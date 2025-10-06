Interceptan un arma histórica de un monarca inglés enviada por correo desde Burgos

La Guardia Civil de Valladolid en el marco de la Operación “PAQUETEIAVA” ha procedido a la investigación de una mujer residente en la localidad de Miranda de Ebro (Burgos), como presunta autora de un delito de contrabando y otro de tráfico de armas.

Los hechos se produjeron en octubre de 2023, cuando la investigada remitió desde su lugar de residencia un paquete postal conteniendo en su interior un arma antigua de avancarga, fabricada en Reino Unido entre 1802 y 1815, de la marca TOWER, modelo LIGHT DRAGOON, del calibre 64, posiblemente perteneciente a un monarca inglés.

Tras el análisis del arma por el departamento de balística del laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil, se comprobó que el arma intervenida se encontraba en buen estado de funcionamiento y dispuesta para su uso.

La mujer investigada no poseía ningún tipo de licencia de armas, ni autorización para su posesión o comercialización, lo que motivó la apertura de diligencias por parte de la Guardia Civil.