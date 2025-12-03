La tercera fase del programa de colaboración entre la Diputación de Segovia y Recoletas Salud alcanza las 678 revisiones oculares gratuitas

Un total de 678 personas se han revisado la vista de manera gratuita en la unidad móvil optométrica de Recoletas Salud que, por tercera vez, ha recorrido parte de la provincia merced al acuerdo de colaboración que mantienen la Diputación de Segovia y el mencionado grupo sanitario. En esta ocasión, han sido diecinueve localidades las beneficiarias de la iniciativa.

Una posibilidad que incluye el que un especialista en optometría -apoyado con la tecnología más avanzada- lleve a cabo exploraciones básicas optométricas de la función visual. Las pruebas realizadas son de agudeza visual, refracción completa, motilidad ocular, presión intraocular y evaluación del sistema acomodativo.

En concreto, en esta tercera fase, la unidad móvil ha recorrido las localidades de Fuente de Santa Cruz, Aldeanueva del Codonal, Moraleja de Coca, Rapariegos, Tolocirio, Torreiglesias, Carrascal del Río, Fuentesaúco de Fuentidueña, Lastras de Cuéllar, Aldea Real, Pinarnegrillo, Sacramenia, Escarabajosa de Cabezas, Olombrada, San Pedro de Gaíllos, Escalona del Prado, Aguilafuente, Muñoveros y Fuente el Olmo de Fuentidueña.

Este programa busca que las personas que viven en el medio rural vean facilitado el acceso a un programa de salud de calidad, en su propio entorno y sin necesidad de desplazamientos, lo que repercute directamente en una mejor calidad de vida, al tiempo que se atiende su función visual. La colaboración de la Diputación de Segovia se encardina en su Estrategia de Innovación 2021-2025, con su objetivo de “garantizar a los vecinos más vulnerables de la provincia una comunidad que cuida, a través de proyectos interinstitucionales”, como ha reiterado el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, que mantiene reservadas las competencias del Área de Asuntos Sociales.

Asimismo, el gerente de Recoletas Salud en Segovia, Ignacio Cabezón, ha agradecido nuevamente la disposición de la Diputación para posibilitar que cientos de personas se hayan beneficiado de manera gratuita y directa de esta iniciativa de promoción y prevención de la salud.

También los profesionales de los CEAAS efectúan un buen balance de la tercera fase, teniendo en cuenta son los encargados de la selección de municipios, la difusión, la derivación de personas y la coordinación con los ayuntamientos. De hecho, hay municipios que han mostrado interés en que la iniciativa repita en sus localidades y ya hay en marcha una cuarta fase del programa que se desarrollará en mayo de 2026.