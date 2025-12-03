Somos Hijolusa acerca el mundo empresarial al alumnado del CIFP Ciudad de León dentro del Programa CEL Emprende

Somos Hijolusa ha participado en una nueva sesión del Programa CEL Emprende, impulsado por el Círculo Empresarial Leonés (CEL), con una charla dirigida a los alumnos del CIFP Ciudad de León pertenecientes a distintos grados formativos. La jornada contó con la presencia de Ángel González Martínez, gerente del CEL, y Ainara Pérez, coordinadora de proyectos de la entidad, así como de varios profesores del centro.

En representación de Somos Hijolusa asistieron Beatriz Álvarez Caurel, directora de Relaciones Externas y Sostenibilidad; Tatiana Rodríguez Colmenero, adjunta a Dirección; y José Antonio Maté Martín, director de Comunicación. Durante el encuentro, el equipo presentó a los estudiantes las distintas empresas que conforman este grupo empresarial leonés, sus orígenes y su evolución, así como el modelo de crecimiento ordenado que caracteriza a Hijolusa y que permite generar empleo directo para más de 1.000 profesionales en la actualidad.

A lo largo de la intervención, los representantes de la compañía subrayaron la importancia de fortalecer la relación entre el tejido empresarial y la Formación Profesional. En palabras de Hijolusa, “la conexión real con los centros formativos es esencial para construir el talento que necesitan las empresas del futuro”. Además, destacaron que “compartir nuestra experiencia con los alumnos es una oportunidad para mostrarles que en León existen proyectos sólidos, innovadores y con vocación de crecimiento”.

La jornada concluyó con un diálogo abierto en el que los estudiantes pudieron plantear preguntas sobre empleabilidad, sostenibilidad, innovación y el funcionamiento interno de un grupo empresarial en constante evolución.

Con iniciativas como esta, Somos Hijolusa reafirma su compromiso con el desarrollo del talento joven y con el impulso de colaboraciones que acerquen la realidad empresarial a las aulas.