Mañueco reafirma el compromiso de la Junta con la igualdad, la inclusión y los derechos de las personas con capacidades diferentes

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado en Salamanca en el acto de entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad `Reina Letizia´, otorgados por el Real Patronato sobre Discapacidad y presididos por Su Majestad la Reina Letizia, donde ha trasladado el compromiso firme del Ejecutivo autonómico con la igualdad, la inclusión y la dignidad de las personas con capacidades diferentes.

Fernández Mañueco ha recordado que los Servicios Sociales de Castilla y León están valorados como los mejores de España y que la Comunidad cuenta con la mejor ratio nacional de plazas para personas con discapacidad, con el objetivo de ofrecer una atención de calidad.

Además, Castilla y León dispone de una legislación avanzada en esta materia, reforzada en esta legislatura, a la vez que ha señalado la apuesta de la Junta por la inserción laboral como vía fundamental de integración social, con un apoyo intenso a los centros especiales de empleo, que han experimentado un crecimiento notable en los últimos años.

El presidente del Ejecutivo autonómico ha asegurado que Castilla y León continuará avanzando en derechos sociales y en igualdad, inclusión y dignidad, y ha destacado que trabajar por la igualdad de oportunidades para que cada persona sea protagonista de su vida es una de las tareas más valiosas que puede asumir un gobierno.

Finalmente, ha agradecido la implicación de Su Majestad la Reina Letizia en esta materia y la excelente labor que realiza el Real Patronato sobre Discapacidad. Asimismo, ha destacado la importancia que tiene reconocer el esfuerzo y la contribución de quienes fortalecen la cohesión social y hacen mejor al conjunto de la sociedad.