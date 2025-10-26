Acceso

Castilla y León

Sucesos

Tiene un accidente con una furgoneta robada y se da a la fuga dejando el vehículo ardiendo

La Guardia Civil investiga lo sucedido en la zona del polideportivo de la localidad vallisoletana de Villabrágima

Patrulla de la Guardia Civil de Tráfico
Sufre un accidente con una furgoneta robada en Villabrágima (Valladolid), la deja ardiendo y se da a la fugaGuardia Civil
La Guardia Civil está investigando el robo de una furgoneta cometido en la localidad vallisoletana de Villabrágima, después de que el vehículo se viera involucrado en un accidente y comenzará a arder.

Según informan desde el Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2, sobre las 20,30 horas de ayer se recibió un aviso de un accidente de tráfico en esta localidad, concretamente en la zona del polideportivo, en el que se avisaba de que una furgoneta estaba ardiendo.

El 1-1-2 trasladó aviso a la Guardia Civil de Valladolid, a los Bomberos de Diputación de Valladolid y Sacyl, que envió una dotación sanitaria.

Una vez en el lugar de los hechos, los agentes del Instituto Armado confirmaron que no había nadie en el vehículo incendiado, por lo que se había ido a la fuga.

