La ciudad de León acogerá en 2027 el Congreso Nacional de Cofradías y Hermandades de la Virgen de las Angustias para el año 2027, según se decidió en el encuentro que se celebra desde el viernes en Ayamonte (Huelva), al que ha asistido la hermandad penitencial de Angustias, las más antigua de León, con casi 450 años de historia.

El alcalde, José Antonio Diez, también ha participado en este encuentro con el objetivo de postular a la capital leonesa para que acoja este Congreso en dos años. Un propósito conseguido.

Díez ensalzó la Semana Santa de la ciudad y el papel de la Cofradía de Angustias dentro de ella: imaginería, tradiciones, 16 cofradías y más de 15.000 papones sin contar los de acera.

Una Semana Santa de Interés Turístico Internacional que cada año atrae a miles de visitantes a “una ciudad que es bimilenaria en su fundación; románica, gótica, modernista y vanguardista en su arte; variada en su gastronomía y hospitalaria en su demostrar”.

El regidor convenció León a los asistentes al Congreso Nacional de Cofradías y Hermandades de la Virgen de las Angustias que han elegido la capital leonesa para encontrarse en ella en 2027, en unas calles por las que Angustias procesiona desde hace siglos.