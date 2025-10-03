La trayectoria de Ágatha Ruiz de la Prada a través de 25 vestidos se muestra en Zamora

La trayectoria creativa de la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada se muestra a través de 25 de sus vestidos más icónicos junto a fotografías y bocetos de diseños en una exposición inaugurada este viernes en Zamora promovida por la Fundación Fundos y la Diputación de Zamora.

La exposición 'Ágatha Ruiz de la Prada. Diseño y creatividad' recala en la capital zamorana en un montaje inédito y adaptado a partir de la muestra que el pasado verano pudo verse en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga con motivo de sus cuatro décadas como diseñadora.

En Zamora, la exposición que se puede visitar con entrada libre hasta el 14 de diciembre de miércoles a domingo y los días festivos en horario de mañana y tarde, ha servido además para reinaugurar la sala de exposiciones Fundos Fórum de la plaza de la Marina.

Junto a 16 fotografías y 11 diseños, el grueso de la exposición lo integran 25 vestidos, entre los que hay desde algunos de sus primeros trajes de la época de la movida madrileña hasta alguno confeccionado hace poco más de un año con forma de menina.

La comisaria de la exposición, Marisa Oropesa, ha indicado que se trata de "una pequeña retrospectiva" que abarca desde los inicios hasta su última etapa creativa en la que tanto importancia como a los diseños y el color se ha querido dar a los tejidos utilizados en los diferentes trajes.

Algunos de esos vestidos se han mostrado anteriormente en países como México, Panamá, Argentina, Chile o Perú y los hay que también forman parte de su obra más característica y reconocible, como uno con forma de corazón o los que destacan por su colorido.

A la inauguración de la exposición no ha podido acudir la propia diseñadora por problemas de agenda pero sí ha prometido, según ha transmitido la comisaria, visitarla próximamente y presentar en Zamora su último libro 'Todo por un plan', informa Efe.

La muestra forma parte de las exposiciones que se pueden ver en Zamora promovidas conjuntamente por la Diputación y la Fundación Fundos, que reforzarán esa colaboración con la firma en los próximos meses de un convenio para mostrar algunas de las obras de Fundos en un nuevo museo dedicado a artistas zamoranos que se ubicará en el Antiguo Palacio Provincial.

El diputado de Cultura de la Diputación de Zamora, Víctor López, ha hecho ese anuncio que permitirá exhibir gracias a un convenio de cesión permanente esas obras de artistas zamoranos que forman parte de la colección de 13.000 piezas artísticas de la fundación Fundos.