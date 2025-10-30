La UCAV y Avila University estrechan lazos de colaboración

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) y Avila University, ubicada en Kansas City, Missouri, EE.UU., han suscrito un convenio marco de entendimiento para la realización de futuros proyectos de colaboración entre ambas universidades. Lourdes Miguel, vicerrectora de Ordenación Académica de la UCAV, y Andy Jett, presidente interino de Avila University, han firmado este acuerdo en la visita institucional a la UCAV.

A partir de este convenio, se trabajará sobre la puesta en marcha de programas de maestría conjuntos, la firma de acuerdos de movilidad de estudiantes y docentes, la participación de los estudiantes de Avila University en el Aula de Cultura y Lengua Española de la UCAV y la búsqueda de sinergias en materia de investigación.

Esta universidad americana, fundada en 1916 por las Hermanas de San José de Carondelet, mantiene una estrecha sintonía con el trabajo que se desarrolla en la UCAV. Ambas instituciones comparten la filosofía educativa y su identidad cristiana.

El nuevo acuerdo de la UCAV impulsa su proyección internacional y refuerza su compromiso con la excelencia académica, generando más oportunidades de formación y cooperación para su comunidad universitaria.