IE University celebra la graduación de estudiantes de grado y de máster de 160 países

Alumnos de programas de grado y de máster de IE University, procedentes de 160 países, celebran su graduación del 8 al 11 de julio en el campus histórico de IE University en Segovia y en IE Tower, la sede vertical, tecnológica y sostenible de la institución en Madrid.

El acto celebrado hoy en el campus de Segovia ha estado presidido por el rector de IE University, Salvador Carmona, y ha contado, entre otros, con la asistencia de representantes del Ayuntamiento de Segovia, la Diputación Provincial, la Junta de Castilla y León y la Subdelegación del Gobierno, que han acompañado a la comunidad universitaria en esta ceremonia, una presencia institucional que subraya la importancia del vínculo entre la universidad y el entorno institucional.

Entre otras autoridades, han asistido al acto la subdelegada del Gobierno en Segovia, Marian Rueda Cayón; el vicepresidente primero de la Diputación Provincial, José María Bravo Gozalo, y la vicepresidenta segunda, Magdalena Rodríguez Gómez; el director provincial de Educación de la Junta de Castilla y León, Diego del Pozo de Andrés; y el concejal de Juventud y Educación del Ayuntamiento de Segovia, Sergio Calleja.

Profesores y autoridades asistentes a la graduación IE University IE University

Durante esta semana, las ceremonias de graduación de IE University cuentan con la participación de figuras destacadas del mundo corporativo como Sami Rahal, CEO de Deloitte Central Europe; Horacio Gutiérrez, Senior Executive Vice President de Disney; Paloma Real, Division President Western Europe de Mastercard; Jacob Benbunan, CEO y cofundador de Saffron Brand Consultants; Rachel Schall Thomas, cofundadora y CEO de Sandberg Goldberg Bernthal Family Foundation; Peter Hoefinger, miembro del Comité de Dirección de Vienna Insurance Group; Jessica Anderen, CEO de IKEA Spain; e Iñigo Fernández de Mesa, Presidente del Consejo de Administración de Rothschild & Co, entre otros.

Santiago Iñiguez de Onzoño, Executive President de IE University, ha subrayado la relevancia de formar líderes preparados para afrontar un contexto global marcado por la incertidumbre. “Vivimos en un entorno de transformación constante que exige profesionales capaces de gestionar el cambio, comprender los retos geopolíticos, sociales y tecnológicos que afrontamos, y responder con visión global, pensamiento crítico y un sólido compromiso ético”, ha indicado.

Compromiso continuo con la innovación

Como parte de su compromiso continuo con la innovación, IE University ha puesto en marcha este curso académico una iniciativa con OpenAI para integrar herramientas de inteligencia artificial a escala en la institución académica. Este acuerdo estratégico impulsa la inmersión tecnológica de los alumnos, profesores, investigadores y staff de IE University, que trabajan con ChatGPT Edu con el objetivo de transformar la educación, promover la investigación, enriquecer la experiencia académica y formar a los alumnos para los retos del futuro del trabajo.

IE University fue pionera en Europa hace 25 años con el diseño y puesta en marcha de los primeros Masters online. Desde entonces, se ha consolidado como referente internacional en innovación educativa, está reconocida como la mejor institución del mundo en los rankings globales de Online MBA y recibe premios internacionales como los QS Reimagine Education Awards o los MERIT Awards por sus metodologías y materiales académicos.

IE New York College

Como parte de su estrategia de expansión internacional, IE New York College (IENYC) inició su actividad recientemente en Nueva York. IENYC es una entidad académica sin ánimo de lucro constituida en el Estado de Nueva York que cuenta con IE University como sole member. Situado en el SoHo, IE New York College ofrece programas Master con un marcado enfoque internacional y una sólida conexión con el mundo empresarial. Con una propuesta académica centrada en los negocios, la innovación, el emprendimiento y la sostenibilidad, IENYC forma líderes capaces de impulsar el crecimiento económico y un impacto social positivo. IE New York College imparte actualmente un Master in Business for Social Impact and Sustainability. El próximo mes de septiembre dará comienzo un Master in Management, y en 2026 ampliará su propuesta académica con un Master in Finance y un Master in Business Analytics and Artificial Intelligence.