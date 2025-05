IE University presenta «Alternative Skies» en la 19ª Exposición Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia. El proyecto, liderado por Wesam Al Asali, profesor e investigador de la IE School of Architecture and Design, cuenta con la colaboración de Sigrid Adriaenssens, directora del Form Finding Lab y del Keller Center for Innovation in Engineering Education, ambos de la Universidad de Princeton; Romina Canna, directora del d-Lab de IE University; y Robin Oval, profesor del Institut Polytéchnique de Paris. Además, un grupo de estudiantes de la IE School of Architecture and Design ha participado en el desarrollo y el proceso de producción de la instalación, enriqueciendo así su formación más allá del aula.

«Alternative Skies» (cielos alternativos en español) se centra en el techo como espacio simbólico y constructivo arquitectónico para replantear los límites entre el diseño, la artesanía y los materiales naturales. El proyecto recupera materiales y sistemas de construcción vernáculos olvidados y reivindica el valor de la inteligencia colectiva en la creación de una arquitectura sensible y en sintonía con su entorno natural y cultural.

David Goodman, decano de la IE School of Architecture and Design, expresó su satisfacción por la inclusión del proyecto en la Bienal de Venecia: “Nuestro objetivo es construir un mundo más bello, justo y sostenible a través de la educación y la innovación. «Alternative Skies» refleja esta visión, demostrando cómo la arquitectura puede responder a los desafíos medioambientales actuales mediante un diseño consciente.” También subrayó el enfoque sostenible del proyecto: “La instalación ha sido concebida de forma que se pueda reutilizar y vamos a incorporar la mayor parte de la misma en nuestro futuro Creative Campus de Segovia una vez finalizada La Biennale Architettura 2025.”

Wesam Al Asali, responsable del proyecto, explicó: “«Alternative Skies» nos invita a mirar hacia arriba y replantear nuestras prácticas constructivas”. La instalación propone un diálogo entre el saber vernáculo y las tecnologías emergentes, incorporando el conocimiento y trabajo de los maestros artesanos españoles Salvador Gomis (bóvedas tabicadas), Ángel María Martín (carpintería tradicional) y Carlos Fontales (cestería). “El proyecto refleja nuestro interés por explorar cómo las tecnologías de diseño y fabricación pueden nutrirse de las múltiples inteligencias de la artesanía, la cultura y la naturaleza”, añadió Al Asali.

Por su parte, Sigrid Adriaenssens apuntó: “Las soluciones artesanales nacieron de la experimentación y el conocimiento tácito, moldeando materiales para responder a las necesidades humanas con elegancia y eficiencia. De cara al futuro, usamos la física, las matemáticas y la ingeniería para re-imaginarlas y escalarlas en estructuras mayores.”

La instalación de «Alternative Skies» se compone de «The Arcade» (la cubierta), una estructura abovedada con una longitud de 7,5 metros, construida con tres sistemas distintos de cubierta y suelo, y del «The Archive» (el archivo), bajo las bóvedas, que explora la relación entre los materiales naturales y el saber constructivo colectivo que se transmite a través de los oficios tradicionales.

«The Arcade», desarrollado dentro del proyecto colaborativo «Structural Crafts» de Adriaenssens y Al Asali, presenta tres sistemas abovedados a escala real: una bóveda tabicada segmentada prefabricada mediante técnicas de construcción de paneles; una cubierta de madera entrelazada que fusiona rendimiento estructural y geometría ornamental; y un techo de mimbre tejido, ensamblado con el apoyo de herramientas de realidad aumentada. Esta estructura suspendida va más allá de lo estructural: demuestra cómo el diseño y la tecnología pueden traducir el conocimiento tácito en forma arquitectónica—en patrones, fuerzas e inteligencia material.

Bajo la bóveda, «The Archive» se compone de dos vitrinas paralelas que invitan a la observación y al aprendizaje. Desarrollado junto al d-Lab de IE University, dirigido por Romina Canna, este espacio pedagógico ha involucrado a estudiantes del Bachelor in Architectural Studies y el estudio IWLab, co-fundado por Al Asali. La muestra explora técnicas de cubrición vernáculas, desde los palomares de barro egipcios hasta las cúpulas de piedra sirias, subrayando la creatividad y eficiencia de los métodos constructivos tradicionales. "The Archive” invita a reflexionar sobre cómo los saberes tradicionales pueden dialogar con la innovación contemporánea para construir una arquitectura sostenible y arraigada.

Romina Canna resaltó la sintonía entre el proyecto y la misión del d-Lab: “Desde nuestro laboratorio exploramos el diseño como medio de conexión entre el conocimiento disciplinar y otros ámbitos de significado y producción. En «Alternative Skies», hemos desarrollado una narrativa que revela los vínculos, reales y potenciales, entre saberes tradicionales, inteligencia material e innovación en diseño.”

La 19ª Exposición Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia, que se celebra del 10 de mayo al 23 de noviembre de 2025, ha sido comisariada por Carlo Ratti bajo el lema «Intelligens. Natural. Artificial. Colective». Estructurada en torno a cuatro subtemas—Transdisciplinarity, Living Lab, Space for Ideas, and Circularity Protocol—la exposición busca tender puentes entre los conceptos de naturaleza, tecnología y colaboración. Ratti defiende que avanzar en la arquitectura actual exige experimentación, diálogo entre disciplinas e inclusión. En este contexto, «Alternative Skies» aporta una perspectiva valiosa al demostrar cómo la inteligencia tradicional y las diversas artesanías colectivas pueden integrarse en el pensamiento arquitectónico contemporáneo.

La participación de «Alternative Skies» en la Bienal de Venecia ha sido posible gracias al apoyo del Princeton Institute for International and Regional Studies, la IE School of Architecture and Design, el Research Office de IE University y la IE Foundation.