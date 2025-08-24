Aumentan a ocho los incendios en nivel 2 tras los declarados en Molinaseca y Garaño (León) que obligan a desalojar a 231 vecinos de seis pueblos

La cifra de incendios en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) en la Comunidad pasó hoy de seis a ocho después de que por la tarde se declararan los fuegos en Molinaseca y Garaño, ambos en la provincia de León, lo que obligó a nuevos desalojos de vecinos. El primero de los nuevos incendios en Garaño comenzó minutos después de las 14 horas y, al poco tiempo, se ordenó la evacuación de 181 personas de Viñayo (80), Piedrasecha (25), Portilla de Luna (66) y Sagüera de Luna (10). El fuego de Molinaseca, en la comarca del Bierzo, se declaró a las 16 horas, con los desalojos de los pueblos de Molinaseca (35 vecinos) y Lombillo de los Barrios (15, cuyos vecinos fueron trasladados a un pabellón de Ponferrada.

Los desalojos no se quedaron aquí puesto que la reactivación del incendio forestal de Fasgar, también de nivel 2 del IGR en la provincia de León, iniciado el 8 de agostó, obligó a evacuar a los 150 vecinos a los que ayer se autorizó el realojo en Fasgar (70), Vegapujín (15), Posada de Omaña (25), Torrecillo (16) y Barrio de la Puente (24), que fueron trasladados a Riello.

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ya advirtió esta mañana que la extinción de los fuegos en la provincia requerían de “atención” y “medios” en una jornada en que las temperaturas iban a subir y no se producirían precipitaciones, unido a la bajada de la humedad y a los posibles vientos cambiante, lo que podría “complicarlos”.

Antes de que surgieran estos dos nuevos incendios, los medios se centraron en el frente del incendio de Porto en La Baña, en el municipio leonés de Encinedo. Tras el desalojo de más de 300 personas de este pueblo de la comarca de Truchas, numerosos brigadas y helicópteros se concentraron anoche y desde el inicio del día de hoy para controlar este fuego, con la presencia de varias brigadas de refuerzo en incendios forestales (BRIF) junto a medios de la Consejería de Medio Ambiente.

Según el informe al minuto que facilita la herramienta Inforcyl del Servicio de Medio Ambiente, consultado por la Agencia Ical, hay 16 incendios activos en sus diferentes niveles de peligrosidad. Así, los ocho incendios forestales en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) en Castilla y León afectan a las provincias de León, Palencia y Zamora. En la provincia leonesa continúan en el máximo rango de gravedad los fuegos de Fasgar, en la comarca de La Magdalena, donde el foco que más preocupa es el más reciente, originado el pasado miércoles en Igüeña. Sin embargo, en el flanco norte el fuego evoluciona por una zona de orografía complicada, con riesgo de avance hacia la zona de Tremor.

Otro de los incendios en este nivel de gravedad es el de Anllares del Sil, en la zona de Vega de Espinareda, donde los trabajos se centran en la zona norte, en dirección a Asturias, y en Argayo del Sil.

Por su parte, el de Llamas de la Cabrera -originado también el 8 de agosto, como Anllares y Fasgar-, sigue en el nivel 2 pero se espera que el fuego se pueda controlar al llegar a una zona de valle húmedo.

A ellos se suman el de Gestoso, que entró por Ourense y se ha centrado en la zona de Oencia, en El Bierzo, y que ya no tiene llama, aunque hay riesgo de reproducciones; y el de Barniedo de la Reina, en el término municipal de Boca de Huérgano, registra su punto “más activo” en el flanco sur que va hacia Palencia.

Además de estos fuegos también se encuentra en nivel 2 el incendio de Porto, en Zamora. Los trabajos de extinción del incendio forestal se centran en asegurar el perímetro del fuego en la provincia zamorana, aunque algunas zonas es “complicado”, principalmente los cañones de Tera y Cárdenas.

Por otro lado, se contabiliza, según recogió Ical, solo un incendio activo en el nivel 1 del IGR. Es el de Canalejas, en la provincia de León.

Activos, pero en nivel cero, se encuentran, según Ical, otros siete fuegos. El de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), que es el mismo que el de Castrocalbón, y el de Candelario (Salamanca), que es la prolongación del fuego cacereño de Jarilla; el de Yeres, en León, y Resoba, Brañosera y San Pedro de Cansoles, en Palencia. También se declararon a última hora de la tarde otros dos incendios, en Herbosa (Burgos) y Olmillos (Soria).