Los incendios vuelven a tomar fuerza en León y cortan tres tramos de carreteras

Tras una semana de desescalada y estabilización de los incendios que han asolado León, la jornada de este domingo ha torcido esa evolución positiva con dos nuevos incendios de nivel de peligrosidad 2 en Garaño y Molinaseca, y la reproducción del de Fasgar, que ya han desalojado 10 poblaciones y ahora también han cortado tres tramos de carreteras.

La Subdelegación del Gobierno ha informado que debido a la baja visibilidad por el humo y cenizas así como a la cercanía de las llamas la Guardia Civil ha cortado las carreteras LE-4523, en el término municipal de Carrocera; la LE-4503 en Portilla de Luna; y la LE-4503 en Sagüera de Luna.

La adversidad del tiempo, con rachas de viento cambiantes, la subida de temperaturas y la escasa humedad sin precipitaciones está favoreciendo la aparición de nuevos incendios y numerosas reproducciones en los frentes que ya estaban estabilizados en los que trabajan alrededor de 2.000 efectivos antiincendios desplegados en la provincia.

Con estos nuevos incendios son ya 17 los que registra la provincia; así se mantiene el nivel de gravedad 2 en nueve incendios -dos declarados este domingo- por existir situaciones que podrían comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales, en Fasgar, Anllares del Sil, Barniedo de la Reina, Llamas de Cabrera, Gestoso, Igüeña, La Baña, Garaño y Molinaseca.

Fuera de la provincia leonesa, en Zamora el incendio de Porto continúa en nivel de riesgo 2, al igual que el de Cardaño, en Palencia, lo que eleva a once el total de incendios de máximo nivel en la Comunidad.

Las rachas de viento cambiantes, la subida de temperaturas y la escasa humedad están favoreciendo numerosas reproducciones en los frentes de los incendios ya estabilizados en los que actúan los alrededor de 2.000 efectivos antiincendios desplegados solo en la provincia de León.