Valladolid acoge hasta el 27 de septiembre la misión evangelizadora de Nuestra Señora de las Angustias

La capital vallisoletana acogerá hasta el próximo 27 de septiembre la misión evangelizadora de Nuestra Señora de las Angustias, que se enmarca en el Año Jubilar 2025 convocado por el Papa Francisco. Bajo el lema ‘Peregrinantes in spem’ se invita a la reflexión, a la conversión y a la búsqueda de los signos de la esperanza.

Durante la Misión Evangelizadora, la Virgen de las Angustias visitará lugares y barrios de Valladolid, dado que se realizarán cuatro traslados los días 17, 20, 24 y 26 de septiembre. Además, el día 27 de septiembre tendrá lugar la Procesión Gloriosa de Clausura de la Misión.

Así, el primer traslado será el día 17 de septiembre desde la Iglesia de las Angustias hasta el Monasterio de Santa Clara de Asis. La Virgen recorrerá el centro de Valladolid, así como la zona de San Nicolas, Puente Mayor, el barrio de la Rondilla y Santa Clara.

El 20 de septiembre la Virgen peregrinará desde Santa Clara hasta el Convento de las Hermanas Descalzas en el barrio de las Delicias. La Virgen será recibida por los vecinos de la zona del Hospital, de la plaza de Batallas, Vadillos, cruzará el túnel de Villabañez para adentrarse en el barrio de Pajarillos, San Isidro hasta llegar a las Delicias.

El día 24 la Virgen peregrinará hasta el Santuario. Volverá a recorrer el barrio de las Delicias, el Caño Argales y la Circular hasta llegar de nuevo a la zona centro.Del día 25 al 26 de septiembre se celebrará Vigilia nocturna de 22 a 7 horas ante Ntra. Sra. de las Angustias. Un momento único de poder venerar a la Virgen.

El último traslado tendrá lugar el 26 de septiembre. La Virgen llegará a la Catedral donde permanecerá durante una noche. Al día siguiente, 27 de septiembre, tendrá lugar la Procesión gloriosa de clausura de la Misión. A las 18 horas se celebrará solemne Misa Pontificial presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Luis J. Argüello, Arzobispo de Valladolid. La procesión está prevista que comience sobre las 19 horas.

Caridad

La Misión Evangelizadora tendrá un vínculo especial con las acciones de caridad. La Cofradía mantendrá e intensificará su habitual acción social y de caridad, colaborando con el Centro de Orientación Familiar COF Diocesano, Red Madre, Red Íncola, Caritas y Hermanas de la Cruz. Además, se pretende resaltar la participación de niños y jóvenes, que serán los adultos protagonistas en el siguiente Jubileo, el del año 2050.

Los miembros de la Cofradía visitarán a enfermos, ancianos y sus familias llevando un mensaje de esperanza. Se entregarán alimentos a familias necesitadas y se participará en comedores sociales.

Para los jóvenes se ha preparado una Gimkana por el centro de la ciudad, así como diversas eucaristías y hora santa. También se tendrá un acercamiento con los niños y colegios de la ciudad.