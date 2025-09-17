Buscan a un montañero desaparecido desde ayer en el entorno del pico Gilbo (León)

Un montañero de 68 años permanece desaparecido desde ayer en el entorno del pico Gilbo, cerca del municipio leonés de Riaño, lo que ha motivado que la Guardia Civil inicie un dispositivo de búsqueda junto con el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León.

Este miércoles, sobre las diez y media de la mañana, la Guardia Civil de León contactó con la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León para informar de la activación de un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a este montañero, cuya desaparición ha denunciado la familia tras no conseguir contactar con él desde la mañana del martes.

El vehículo del desaparecido ha sido localizado en el párking de inicio de la ruta, ha informado este miércoles la Subdelegación del Gobierno de León en un comunicado.

La búsqueda se centra en una zona de montaña entre los picos Gilbo y Cueto Cabrón, y en ella participa el helicóptero del Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta de Castilla y León, junto con agentes de montaña de la Guardia Civil.

En concreto, en estas labores también colaboran efectivos del Grupo de Rescate Especial e Intervención en Montaña (GREIM) de Cangas de Onís (Asturias) y del de Sabero, que apoya desde tierra con un dron y desde el aire con batidas a cargo del helicóptero de la Unidad Aérea de León.

En labores de apoyo también participan efectivos del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.