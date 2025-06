Valladolid celebra el Día del Orgullo reclamando una ley autonómica LGTBI y denunciando los ataques de odio

Valladolid celebró esta mañana el Día del Orgullo con una multitudinaria manifestación convocada por la Fundación Triángulo en la que se reclamó una ley autonómica que ampare los derechos de las personas LGTBI y se denunció los ataques de odio que todavía sufre este colectivo, con una media de más de uno al mes en Valladolid.

En la concentración, abierta por una pancarta portada, entre otros, por la ministra de Igualdad, Ana Redondo y por la presidenta de la Fundación Triángulo, Yolanda Rodríguez, bajo el lema: ‘Existir con orgullo es vencer cada día’, participaron diferentes dirigentes políticos entre los que se encontraban la portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Patricia Gomez Urbán, o el coordinador autonómico de Izquierda Unida, Juan Gascón, así como representantes sindicales.

La Fundación Triángulo también aprovechó el manifiesto para reivindicar unos derechos que sienten amenazados por una creciente “LGBTIfobia” y para denunciar que en el último año se ha registrado en Valladolid de media más de una agresión al mes por motivo de odio al diferente. Además, denunciaron el discurso de la extrema derecha y aseguraron que el futuro solo se puede construir desde la diversidad y el respeto: “Nosotres no volveremos a los armarios, que vuelvan ellos a sus cavernas.

En el manifiesto también hubo una denuncia a la situación de Gaza y se recordó que desde la Fundación Triángulo siempre ha defendido los Derechos Humanos, no sólo para las personas LGBTIQ+ en España y en el mundo,” sino para todas aquellas personas que los ven amenazados a diario. Por eso suplicamos que cesen las aberraciones humanitarias que están teniendo lugar en países de nuestro alrededor, empezando por el terrible genocidio que Israel está llevando a cabo en Gaza con el silencio cómplice de Occidente”.

Mientras tanto, Yolanda Rodríguez, denunció que Castilla y León no cuente todavía con una ley en defensa del colectivo LGTBI y reprochó al Partido Popular su abstención en la toma de consideración de la proposición de Ley de igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, presentada por el Grupo Socialista, y aseguró que, “desgraciadamente, vamos a pasar otros cuatro años de legislatura en Castilla y León sin una ley que ampara y garantice nuestros derechos”

Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE de Castilla y León, Lorena Valle, argumentó la importancia de este tipo de manifestaciones para celebrar avances como la tipificación como delito las terapias de conversión por parte del Congreso, y también para conmemorar esos 20 años de la ley del matrimonio igualitario, “un hito del PSOE” que se consiguió bajo el gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero y que ha puesto además a España como “referencia mundial” en los derechos de este colectivo.

No obstante, Valle lamentó que mientras el conjunto del país avanza, en Castilla y León “llegamos mal, tarde o nunca”. En este sentido criticó que Castilla y León es la única comunidad autónoma sin una ley LGTBI +, a la vez que acusó al PP de no haber tenido sensibilidad con este tipo de reivindicaciones. “Mientras gobernó la Comunidad con mayoría absoluta no hizo nada y ahora utilizar como escudo a Vox para frenar los derechos del colectivo”.

Por último, argumentó que el PSOE siempre va a estar con las reivindicaciones que son justas para la sociedad, “ya que nosotros queremos una tierra que abrace la diversidad y la igualdad. Orgullo es memoria, es reivindicación y es futuro”.