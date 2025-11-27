Valladolid ilumina la Navidad

Valladolid ha dado la bienvenida oficial a la temporada festiva con su ya tradicional encendido de luces, el momento que marca el inicio de la Navidad en la ciudad. El acto se ha celebrado este año en la Plaza San Pablo, donde el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, acompañados por la boxeadora vallisoletana Isa Rivero (reciente campeona del mundo de peso átomo) han inaugurado el encendido junto a los vecinos de la ciudad del Pisuerga.

El acto ha contado además con una breve actuación del Coro de la Escuela de Música de Valladolid y posteriormente, ha tenido lugar un recorrido hasta Fuente Dorada y Calle Ferrari.

La decoración de este año se ha ampliado “iluminando un total de 81 calles y 24 plazas distribuidas por toda la ciudad y con más de tres millones de puntos de luz”, según ha destacado Carnero. Valladolid contará este año con 13 ubicaciones nuevas con decoración navideña (9 calles más y 4 plazas más que la pasada Navidad) continuando así con el compromiso del Ayuntamiento de llegar cada año a más rincones de la ciudad.

El alumbrado que cuenta con un total de 541 arcos y elementos luminosos, 23 árboles con estructuras 3D y 30 árboles naturales mantiene la estela de ahorro energético de los últimos años con una iluminación led.

Las Plazas, protagonistas

Por primera vez, tres plazas emblemáticas de la ciudad como son la Plaza de San Pablo, la Plaza de la Rinconada y la Plaza del Salvador, contarán con una decoración e iluminación especial que nunca antes se había visto en Valladolid. La Plaza de San Juan será la cuarta a mayores que se sumará al listado.

La primera de ellas llenará de magia la zona con un Belén y tres ángeles situados junto a la Iglesia, y por su parte, la Plaza de la Rinconada y la Plaza del Salvador, estarán acompañadas hasta el próximo 6 de enero de una estrella y una luna, respectivamente. Dos elementos iluminados con los que todos los vecinos y visitantes podrán tomarse una fotografía e inmortalizar de una forma única la navidad en las calles de Valladolid.

Este año se han sumado nueve calles a la iluminación ( Matías Sangrador, Val, Alarcón, Especería, Gamazo, San Martín, Real de Burgos, Divina Pastora y Aurora).

Además del ya tradicional espectáculo de luz y sonido que recorre la calle Santiago de la ciudad, otro de los puntos neurálgicos de la iluminación navideña, la Plaza de Portugalete, contará por segundo año consecutivo con ocho arcos de grandes dimensiones que formarán un espectáculo de luz y sonido.

La calle Ferrari y Fuente Dorada volverán este 2025 a llenarse de magia con la ‘Plaza de los Deseos’, una decoración navideña de luces promovido por Caja Rural de Zamora.

Horarios de iluminación y de espectáculos

El horario de iluminación de la ciudad comenzará a las 18:00 horas y se apagrá a las 22:00 horas hasta el 18 de diciembre, y hasta las 22:30 horas del 19 de diciembre al 6 de enero de 2026.

La Plaza Mayor y las calles adyacentes como Santiago, Pasión, Calixto Fernández de la Torre y Lencería, Plaza de Portugalete, la calle Ferrari, la Plaza Fuente Dorada, Plaza San Pablo, Plaza Rinconada y Plaza del Salvador se iluminarán todos los días del periodo navideño desde las 18:00 hasta las 00:00 horas hasta el 18 de diciembre y hasta la 1:00 del 19 de diciembre hasta el 6 de enero de 2025.

El espectáculo de luz y sonido de la calle Santiago tendrá 2 pases diarios del 27 de noviembre al 18 de diciembre de 2025 a las 19:30h y 20:45h y 3 pases diarios del 19 de diciembre al 6 de enero de 2025: 18:30h, 19:30h y 20:45h. Además, contará con un pase extraordinario a las 18:30h los días 4, 5, 6, 7, 8, 12 y 13 de diciembre de 2025.

El espectáculo de la Plaza Portugalete contará con 2 pases diarios del 27 de noviembre al 17 de diciembre de 2025 a las 19:00, 20:00 y 3 pases del 21 de diciembre al 6 de enero a las 19:00 horas, 20:00 horas y 21:15 horas . También contará con un pase extraordinario a las 21:15 horas los días 4, 5, 6, 7, 8, 12 y 13 de diciembre de 2025, un pase a las 22:00 horas el 18 de diciembre y a las 21:45 horas los días 19 y 20 de diciembre.

El encendido navideño se ha llevado a cabo gracias al Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo, la Cámara de Comercio de Valladolid, Avadeco, Fecosva y la colaboración de Caja Rural de Zamora, Hyundai - Hyupersa y El Corte Inglés.