Vázquez defiende que las protestas han sido "moderadas y firmes" contra los "privliegios a los separatistas"

El Partido Popular de Castilla y León defiende que la protesta de ayer en la calle a favor de la igualdad y en contra de la amnistía, que estima en 125.000 personas en las concentraciones, son “un ejemplo de moderación y firmeza” en contra de “los privilegios a los separatistas” y advierte, a la vez, de que ni la Comunidad ni España se rinden”.

Así lo expresa el secretario general del PPCyL, Francisco Vázquez, en un audio difundido por el partido autonómico un día después de la convocatoria por la igualdad de todos los españoles celebrada en las nueve provincias de la Comunidad y en el resto de España.

“Fue histórico, mareas humanas de indignación frente al atropello político del PSOE y sus futuros socios”, define Vázquez, convencido de que los castellanos y leoneses “somos muy serio, nos gustan las cosas bien hechas, somos gente de palabra, y que no nos tomen el pelo”, subraya, a la vez que critica “la cobardía” de los dos principales responsables del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca y Virginia Barcones, así como de “sus palmeros”, cuya actitud considera que “les perseguirá toda la vida”.

“Nunca antes alguien en Castilla y León había sido capaz de usarnos como felpudos en beneficio del independentistas”, censura el ‘número dos’ del PPCyL, que ayer participó en la concentración celebrada en su ciudad, Segovia.

En su opinión, “Pedro Sánchez dice sí a los independentistas y no a los castellanos y leoneses”, mientras considera que en PSCyL “aplaude con las orejas” y “es sencilla bochornoso”. Por el contrario, se refiere a las concentraciones en las calles y plazas de España como “un ejemplo de moderación y a la vez de firmeza en favor de la igualdad, la justicia y la democracia”.

A ello une que en las protestas se ha dicho “un no a los privilegios de los separatistas y la inmunidad que otorga la amnistía y la venta de este país por parcelas para pagar el alquiler de Pedro Sánchez en La Moncloa”. Y concluye: “Castilla y León no se rinde, España no se rinde”.

Según la Delegación del Gobierno en Castilla y León, 75.000 personas salieron a las calles en las nueve capitales de provincia, con las de Valladolid y Salamanca, en la que participó Alfonso Fernández Mañueco, como las protestas más numerosas.