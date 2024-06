Veganzones: "El proyecto del Serla es un fracaso que los sindicatos se resisten a reconocer”

El consejero de Industria, Comercio y Empleo de la Junta, Mariano Veganzones, ha celebrado este miércoles la eliminación del régimen de acuerdos por unanimidad con sindicatos y patronal en la Fundación Serla, ya que, en su opinión, permitirá “liberar" a este organismo de las cadenas sindicales "que le estaban oprimiendo e impidiendo que realizase sus funciones con una mayor eficacia y eficiencia y un mayor control del gasto”.

El consejero ha asegurado que la adaptación de los estatutos de la Fundación Serla se tomó con el consenso del Consejo de Gobierno de la Junta y que esta decisión no solo lleva aparejado el traslado del Serla a las dependencias de la Junta, eliminando el alquiler del edificio donde actualmente se encontraba alojado, sino que también propondrá la eliminación de la figura de su director y la reducción del número de mediadores.

Veganzones ha hecho hincapié en que cuando llegó a la Consejería había un "desfase" de 70.000 euros en el Serla, una divergencia que ahora es de 140.000 euros tras la intervención realizada por la Consejería de Economía y Hacienda.

“Llueve sobre mojado”, decía este miércoles antes de inaugurar en Valladolid una feria de emprendimiento, donde defendía que todas las iniciativas de la Administración "van en el buen camino”.

También lamentaba que los sindicatos se han opuesto "radicalmente" a esta medida sin moverse ni un milímetro de sus posiciones iniciales, por lo que aseguraba que esta actitud "no es diálogo, ni social, ni nada que se le parezca”.

"El proyecto del Serla es un fracaso que los sindicatos se resisten a reconocer”, afirmaba.

El consejero, sin embargo, aseguraba que con el cambio de sede, la eliminación del director y la reducción de mediadores, el objetivo ahora es "homogeneizar" la función de mediación, arbitraje y conciliación laboral en toda la Comunidad.

Para ello, habrá que esperar los tres meses reglamentarios para adaptar los estatutos de la Fundación Serla de manera unilateral por parte de la Junta, tras la negativa en la votación de los sindicatos de clase CCOO y UGT y la abstención de la patronal CEOE, por lo que no será hasta el 15 de agosto cuando la Administración autonómica pueda estar habilitada para hacer el cambio del director y cambiar la sede.

La primera de las medidas propuestas por el consejero supondrá, en la práctica, la eliminación de la figura del director del Serla, que para el consejero "no es necesaria y cobra un salario alto", y cuyas funciones pasará a desempeñar el director general de Trabajo de la Consejería.

Veganzones apuntaba que el traslado de los funcionarios del Serla a la Oficina Territorial de Trabajo de Valladolid permitirá “otro ahorro" de más de 100.000 euros al igual que la reducción del número de mediadores.

Jornada laboral

Por otro lado, el consejero criticaba la negociación emprendida por el Gobierno para reducir la jornada laboral en España. "No tiene ningún sentido si no hay un aumento de la productividad”, aseguraba, al tiempo que advertía de que no se puede empezar una casa por el tejado. "No se puede reducir la jornada laboral sin tener en cuenta la productividad de las empresas, lo único que puede hacer es rebajarla aún más en España", sentenciaba.