Villancicos solidarios en la UCAV por Navidad

La Asociación de Amigos de la UCAV (Aaucav), en colaboración con la Universidad Católica de Ávila (UCAV), organiza una nueva edición de ‘Ávila canta la Navidad’.

Este concierto solidario de villancicos, que se celebrará el sábado 13 de diciembre a las 19:00 horas en el Palacio de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte, estará presentado por Daniel García-Moreno.

Francisco Trullén, secretario general de la UCAV, ha querido transmitir “el deseo" de dar un pistoletazo de salida a estas fiestas en las que celebran el nacimiento de Jesucristo. “Desde la Universidad siempre hemos estado dispuestos a colaborar con la AAUCAV en este concierto tan emblemático y que creo ya se ha convertido en una referencia para Ávila con esta decimosegunda edición”, decía.

La impulsora del concierto es la AAUCAV. Su presidente, Arturo Mancebo, señalaba el motivo de esta actividad “dirigida a toda la población”, es dar paso a la Navidad, de una forma "colectiva, en familia, y solidaria”. Todo lo recaudado irá destinado a la misión internacional de la UCAV, en este caso a Chiclayo (Perú), donde participarán alumnos. "Eso permitirá, entre otras obras, que la población de allí pueda “aprender a leer y escribir y tener comida”, apuntaba.

La coordinadora de la actividad, Concepción Albarrán, destacaba la “suerte" de poder disfrutar de un evento de este nivel en Ávila. "Se trata de una cita “de transmisión de cultura musical y de alegría que pone en común a personas de distintas edades, unidas con la alegría y la ilusión de trabajar conjuntamente por adentrarnos en el espíritu navideño”. Para ello, estas corales “llevan meses preparándolo”, afirmaba,

Pablo Sáez, como director de Actividades Musicales de la UCAV, destacaba que el repertorio artístico del que se va a disfrutar, “es muy fácil de escuchar", y que mantiene una calidad elevada. En total, serán en torno a 150 voces las que se suban al escenario, distribuidas en los diferentes coros, todos de la provincia,

“Escucharemos villancicos tradicionales, internacionales e incluso alguna pieza del Renacimiento que ya forma parte de nuestro patrimonio musical”, apuntaba.

Las entradas, con un donativo de 5 euros, ya pueden adquirirse en las taquillas del Lienzo Norte. Con ellas será posible disfrutar de un concierto que contará con la escolanía Amici Mei' y las corales de Arévalo, Amicus Meus, La Voz de las Emociones y de la UCAV. Todas participarán en un número conjunto coordinado por la Banda de Música de Ávila.