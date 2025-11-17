VRAC Quesos Entrepinares. supercampeón de España de rugby y ejemplo para los más pequeños

Los vallisoletanos, representados por el Ayuntamiento y la Diputación, han rendido hoy un merecido homenaje al VRAC Quesos Entrepinares, brillante campeón de la Supercopa de España de rugby, la novena de su historia, tras un trepidante partido ante su eterno rival, el Inexo El Salvador por 15-20.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, acompañado por los portavoces de los Grupos Políticos Popular, Socialista, Vox ,Toma la Palabra y el diputado de deportes Javier González, ha recibido esta mañana en el Palacio de Pimentel, al VRAC Quesos Entrepinares, al que trasladaba la felicitación de toda la institución provincial y destacaba el gran trabajo y el “espíritu deportivo que hace grande a este deporte en nuestra provincia”.

Homenaje al VRAC Quesos Entrepinares en la Diputación de Valladolid Dip. Valladolid La Razón

Un encuentro donde se vivió un ambiente espectacular. “Hermandad, compañerismo y deportividad, características ya intrínsecas del rugby de nuestra provincia”, decía el presidente de la institución provincial, quien agradecía también al club su esfuerzo y deportividad.

"El VRAC Quesos Entrepinares no solo compite, sino que se deja la piel en cada encuentro”, afirmaba.

También el alcalde de la capital del Pisuerga, Jesús Julio Carnero, quien daba la enhorabuena a los queseros por su nuevo éxito deportivo y por gran partido. Si bien, aseguraba, que lo más importante es el ejemplo que dan a los más pequeños, que os ven como un espejo en el que mirarse.

"Aparte de haber cumplido una nueva gesta seguís siendo responsables de todo un club armado desde edades tempranas hasta la categoría superior.