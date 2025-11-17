Mila Marcos, al ministro Cuerpo: “A los españoles no nos sobran fondos europeos sino la incompetencia del Gobierno”

La portavoz del PP en la Comisión Mixta de la UE, Milagros Marcos, recrimina al titular de Economía, Carlos Cuerpo, el clarísimo fracaso del Ejecutivo en la gestión de los fondos europeos, con un 57 por ciento pendiente de transferir y un 64 por ciento, 105.000 millones, sin gastar, cuando faltan nueve meses para que finalice el plazo

La dirigente palentina asegura que no es creíble que el Gobierno quiere convencer al Parlamento español y a Bruselas de que España recibirá cuatro pagos más en esos nueve meses, “cuando los objetivos y tiempo de cumplimiento los han decidido ustedes solos, sin contar con el PP, sin contar con las Cortes y sin contar con las comunidades autónomas, unilateralmente y con criterios arbitrarios”

"Van a convencer a Bruselas de que la situación de la economía española ha cambiado tanto que se necesitan cambios en los fondos cada cuatro días cuando España puede tener cuatro años con los mismos Presupuestos”, preguntaba la parlamentaria, para quien el PowerPoint exhibido por Cuerpo en la Comisión "es una herencia de Calviño y que dice “lo contrario” que la Comisión Europea. “¿A quién se piensa que vamos a creer?, advertía.

Tras relatar la escasa ejecución de los fondos por parte del Gobierno en distintas materias como vivienda, migraciones o juventud, que Milagros Marcos calificaba de ser “el mejor termómetro del fracaso”, la parlamentaria sacaba a colación lo “escandaloso” que significa la revelación de una grave injerencia de Calviño en el INE cuando era vicepresidenta, para inflar los datos del PIB, desvelado en un libro suyo. ¿Participó usted en las reuniones de Calviño con el INE? ¿Ha citado al presidente del INE para hacer las últimas correcciones metodológicas sobre el PIB?, se preguntaba, mientras advertía al ministro que mientras no ofrezca los datos de ejecución real y aclare con el presidente del INE los datos reales y homogéneos de crecimiento del PIB no estará legitimado ni tendrá legitimidad para venir y hablar de la ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. "España va a ser el fracaso más estrepitoso de ese Mecanismo”, apuntaba.

Finalmente, insistía en que “hoy se ha constatado que el Gobierno ha renunciado ya a recibir 92.000 millones de los fondos Next Generation EU”, y que “su falta de planificación y la ejecución autoritaria los lleva al fracaso y estamos a la cola de la Unión Europea”