El Sector de Mossos de CC OO presentó el pasado 23 de diciembre un Requerimiento Administrativo previo a demanda, por el incumplimiento de las leyes de Igualdad de trato entre hombres y mujeres por parte del cuerpo. Con la entrada en vigor del reglamento sobre los planes de igualdad en las empresas, aseguran que “queda reflejado claramente como la Generalitat ha vulnerado de manera flagrante y reiterada los derechos de las trabajadoras y los trabajadores” de la Policía Autonómica.

Indican que según la normativa vigente, participarán en la comision negociadora las personas trabajadoras, el comité de empresa, las delegadas y los delegados de personal, y suman la mayoria de los miembros del comité. La Generalitat, mediante la Orden INT / 22/2020, de 3 de marzo, por la que se crea la Comisión para la Igualdad de Género de la Dirección General de la Policía, dejó clara su postura de llevar a cabo las políticas de igualdad sin tener en cuenta la opinión y la experiencia de los grupos sindicales de Mossos.

Sigue la denuncia asegurando que “la administración catalana contempla la participación de los sindicatos como simples aportaciones y niega de manera tajante un espacio para la negociación colectiva”. Por este motivo, el sindicato de Mossos de CC OO presentó un Requerimiento Administrativo por incumplimiento de los derechos sindicales y de las leyes relativas a Igualdad de trato entre hombres y mujeres por parte del CME.

Uno de los objetivos de la creación de la Comisión para la Igualdad de Género es la creación del Plan de Igualdad del Cuerpo de Mossos, espacio en el que se deberían negociar y consensuar, conjuntamente administración y sindicatos, medidas tan importantes como la aplicación de la ley de cuotas, la cual ha sido aprobada sin consenso con las representaciones sindicales.

La Ley de la Policía de la Generalitat establece que mientras no se apruebe el plan de igualdad correspondiente, y con el fin de lograr el equilibrio en el número de mujeres y hombres en la plantilla del cuerpo de Mossos, las convocatorias para acceder a las diferentes categorías deben establecer que los empates de puntuación en el orden de clasificación de los aspirantes tienen que dirimir, como primer criterio, dando preferencia a los candidatos del sexo menos representado cuando éste no llegue al 40% de esa categoría. A pesar de ser un paso adelante en la lucha contra la discriminación estructural que sufren las mujeres, el Área de Igualdad del sector de Mossos de CC OO, manifiesta su desacuerdo en cómo se ha llevado a cabo la entrada en vigor de esta medida, ya que no ha sido negociada ni consensuada durante la creación del Plan de Igualdad del Cuerpo de Mossos.