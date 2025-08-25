¿Catalanes y el resto de españoles enfrentados? "Soy catalán, viví en Madrid 15 años y la experiencia fue..."

En España existe un conflicto político y social en el que pelean Cataluña y el resto de España. A un lado están quienes reclaman una serie de derechos que tienen que ver con la autonomía, mientras que al otro lado están los que defienden la unidad territorial. Este debate también tiene su hueco en las redes sociales, y prueba de ello ha sido la experiencia de un hombre cuyo origen está en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Este ha sido el tema sobre el que ha centrado el foco Lorena Dicosta, también conocida en TikTok como @soylorenadicosta, una creadora de contenido y profesional e instructora PADI de buceo. En cuanto al tipo de publicaciones, pueden destacar temas relacionados, por supuesto, con el mundo del buceo, como los hallazgos en el mar, la introducción al buceo para los principiantes, la promoción de viajes o las reflexiones personales.

"No me lo podía creer. Catalanes y españoles enfrentados en un mismo país"

No obstante, aparte de estos temas, que son muy de nicho, también ha hecho hueco a un vídeo en el que el tema principal ha sido el de cómo es la situación entre los catalanes y el resto de los españoles. Lorena no se encuentra sola en esta publicación, ya que durante el testimonio se puede observar cómo ha sido la experiencia de un hombre catalán que estuvo viviendo en Madrid durante un largo periodo de tiempo.

Cabe destacar que Lorena es una persona de origen latinoamericano, ya que "cuando llegué a España no me lo podía creer. Catalanes y españoles enfrentados en un mismo país". Tras este apunte da paso al entrevistado, a quien se le realiza la siguiente pregunta: "¿Cómo te recibió la ciudad (Madrid)?". La primera respuesta ha tenido que ver con el tiempo que estuvo residiendo allí, que fueron 15 años.

"La experiencia fue muy buena"

Tras estas declaraciones, continúa detallando que "la experiencia fue muy buena". Sin embargo, y como siempre en esta vida, no todo iba a ser bueno, ya que se encontró con momentos en lo que las cosas no salían como deberían salir. "Eso no quita que me encontrase con algunas situaciones desagradables o comentarios ignorantes, directamente, vamos", asegura.

Asegura que este tipo de comentarios "siempre solía coincidir que era de gente que no había estado nunca en Cataluña". La siguiente pregunta tiene que ver con las faltas de respeto o con comportamientos descorteses. "¿Has sufrido algún tipo de discriminación como catalán en Madrid?", a lo que el hombre responde lo siguiente: "Me costó muy poco generar un grupo de amigos porque éramos todos de fuera, muy pocos eran de Madrid".

"Evidentemente tontos hay en todos lados"

La única realidad es que "no he sufrido ningún tipo de discriminación", por lo que en este sentido la experiencia continúa siendo bastante buena. La tercera pregunta por parte de Lorena concierne a un tema muy polémico en la sociedad y es la siguiente: "¿Qué le dirías al resto de España que tiene una opinión negativa sobre los catalanes?". La contestación del entrevistado ha sido muy clara.

"Yo os diría que nos conozcáis. Evidentemente tontos hay en todos lados. Viajad a Cataluña y dejaos llevar, que es una cultura diferente y maravillosa. De hecho, eso es lo que conforma a España, culturas distintas", argumenta. A su vez, describe que no hay un única cultura ni un único acento y reitera la idea de "venid a Cataluña y quitaros ese mal sabor de boca que os ha quedado". Con estas palabras, el vídeo llega a su fin.