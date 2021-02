Àngels Chacón: «¿Illa? No podemos investir a un candidato del 155 por dignidad»

El PDeCAT, el partido heredero de Convergència, se presenta por primera vez a las elecciones con Àngels Chacón a la cabeza y el aval de contar con 180 alcaldes y 8.000 afiliados.

–Fue cesada del Govern de Quim Torra después de que sus compañeros rompieran el carné del PDeCAT y se integraran en Junts. ¿Se sintió sola?

– Sentí que podía escoger entre hacer lo más fácil, que era ir a Junts y mantener mi cargo, pero estoy segura de que escogí lo correcto, que era quedarse en el PDeCAT. ¿Sola? Cuando un president te destituye por pertenecer a un partido político te sientes un poco sola. La semana anterior, me preguntaron qué haría, dije que me quedaba por coherencia en mi partido, que por una silla no cambiaría. La explicación oficial es que la reestructuración se hizo para reforzar el Govern.

–¿Carles Puigdemont quería acabar con el PDeCAT?

–Quien me comunicó mi cese y lo ejecutó fue el señor Quim Torra. Respecto al espacio de JxCat y el PDeCAT, es evidente que si en una negociación la primera de las condiciones que se pide al PDeCAT es que se disuelva, es obvio que se quiere que este partido termine.

–¿Cuál es el objetivo del PDeCAT el 14-F?

–Ser el partido clave para el próximo Gobierno de la Generalitat, para que formaciones antisistema no vuelvan a condicionar un Govern. Defendemos un modelo de país basado en la centralidad social y política, en defensa la escuela concertada, la colaboración público privada, una disminución de la presión fiscal, la dinamización de la economía. Aspiramos a imponer tanto como sea posible nuestro modelo de país en el futuro gobierno de la Generalitat. Hay muchos partidos que pueden tener un buen resultado, pero hay muy pocos que pueden llegar a condicionar un gobierno. Los únicos que tienen este margen para poder ser decisivos son la CUP y el PDECAT. La gente deberá escoger si el próximo Gobierno de la Generalitat estará condicionado por la CUP o el PDeCAT.

–¿Y sus líneas rojas?

Somos contarios a la confrontación estéril, no nos lleva a ningún sitio, paraliza la economía, empobrece el país. En segundo lugar, defendemos el respeto a la propiedad privada, lo vemos en la propuesta que hemos hecho contraria a la okupación ilegal de domicilios habituales, con penas de cárcel para aquellos que lo hagan. En tercer lugar, somos partidarios de la escuela concertada y de la disminución de la presión fiscal, que nos lleva a dejar de ser competitivos, y somos contrarios a esta visión tan reducida y provinciana que algunos como JxCat hacen con la propuesta de que el Govern quedaría vetado a empresas del Íbex 35. Nos quieren empequeñecer. Hace mucho que defendemos las pymes, pero estamos muy orgullosos de grandes empresas que nos posicionan internacionalmente. ¿Cómo algún partido puede atreverse a decir que se tienen que vetar?

–Parecen muy críticos. ¿El PDeCAT podría investir entonces a Borràs como líder de JxCat?

Lo que determinará nuestro apoyo a una u otra opción será el modelo de país que defiende cada opción. Esto no va de personas ni casi de partidos, va de modelo.

–Pere Aragonès y ERC, por su parte, ya han propuesto un Ejecutivo a cinco con Junts, PDeCAT, CUP y comunes.

Aragonès quiere hacer una fotografía, no gobernar, es imposible gobernar con partidos tan antagónicos. Nosotros defendemos la propiedad privada. ¿Cómo se conjuga esto con partidos que hacen un manual okupa? Es imposible. Gobernar es tomar decisiones, crear normativa, influir en la vida de los ciudadanos. Aragonès deberá escoger: ¿Quiere gobernar con la CUP, un partido que fomenta la nacionalización de empresas y la okupación ilegal? ¿O con nosotros? Un partido que defiende la economía productiva, la propiedad privada y la justicia social. Deberá escoger entre nosotros o JxCat, que opta por la confrontación estéril con la DUI.

–¿Podría llegar entonces a acuerdos con el PSC de Illa para la investidura?

Nos separan dos cosas: el modelo de país, porque Illa y el PSC querrán replicar el modelo del Gobierno y no estamos de acuerdo. Y luego, él es cabeza de lista de un partido que apoyó el 155. No normalicemos una destitución del Govern, la Constitución habla de la intervención, no del cese. Su partido ha sido cómplice de toda la represión que ha habido, con unos mismos hechos, el 1-O, que comportan penas de cárcel para un órgano jurisdiccional y para la Audiencia Nacional no. No se puede pasar página como si nada, no normalicemos una situación en la que hay compañeros en la cárcel. No podemos investir a un candidato del 155 por dignidad.

–Hablaba de la confrontación estéril de Puigdemont y JxCat, y Laura Borràs ha prometido reactivar la DUI tras el 14-F si el independentismo logra más del 50% de los votos.

No sabemos si quiere declarar la independencia el 15 de febrero o en 2025, es una propuesta que no es real. Nos parece una afirmación propia de tacticismo electoral, y se lo dice una candidata de un partido independentista que no quiere renunciar a nada, pero que quiere propuestas serias.

–¿Es engañar?

Si engañar es no decir la verdad, sí, es engañar.

–¿La supervivencia del PDeCAT depende de si consiguen representación?

Entraremos en el Parlament, tendremos grupo parlamentario y seremos clave.