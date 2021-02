Entrevista con Temple Balls: “Cada miembro de Hanoi Rocks es una leyenda del Rock’n’Roll”

Temple Balls son finlandeses de la cabeza a los pies, y por ejemplo lo demuestra que su nombre lo han sacado de Andy McCoy, uno de los grandes símbolos del Rock del país, muy fértil en música. La lista de buenos grupos en las últimas décadas es interminable, y de todos los estilos.

Uno de ellos es el Hard Rock. Temple Balls practican este estilo con una imagen y unos temas “catchy”, con gancho. Beben de los años 80 pero suenan muy frescos, vitales, festivos. Hasta ahora, han publicado “Traded Dreams” (2017) y “Untamed” (2019). Van a por el tercero, pero antes atienden a LA RAZÓN.

-¡Hola Jimi! saludos desde Barcelona !. ¿Cómo estáis lidiando con la pandemia en Finlandia?

- ¡Hola! Lo estamos haciendo bien aquí considerando todo. Creo que el distanciamiento social es algo fácil para nosotros, los finlandeses. Aunque faltan shows en vivo!

-Espero que hayas aprovechado la oportunidad para rockear mucho.-Suena muy, muy bien “Untamed”. ¿Está listo el tercer álbum?

- ¡Siempre aprovechamos la oportunidad para rockear! Durante el verano pasado pusimos todo nuestro enfoque en hacer el mejor álbum posible, ¡y seguro que lo hicimos! El tercer álbum está listo. El álbum se llama “Pyromide” y saldrá el 16 de abril.

- Subsistir ahora es más difícil que nunca, sin giras, ¿cómo lo hacéis?

-Creo que subsistir en este momento es difícil para todos. El diablo encuentra trabajo para manos ociosas, ¡jaja! Hacemos cosas fuera de la banda y estamos ansiosos por volver a la carretera.

-Cuéntanos un poco sobre la historia de la banda para los españoles.

-Formamos esta banda cuando éramos adolescentes, en 2009. Tocábamos en la misma orquesta de la escuela y Antti era tan jodidamente malo tocando el triángulo que pensamos que sería un buen baterista de rock’ n ‘roll. ¡Tomamos el nombre de la autobiografía de Andy McCoy y estábamos listos para rockear! Nuestra primera canción original salió de una manera un poco extraña, Jimi trató de tocar Hell Bent for Leather de Judas Priest y la jodió tanto que finalmente se convirtió en una nueva canción. Comenzamos a tocar en todos los programas que pudimos recibir y enviar spam a todas las personas de la industria con una cantidad infinita de correos electrónicos. Después de algunos cambios de formación y un acuerdo de gestión, la banda descubrió que está en su forma actual y las cosas empezaron a ponerse más serias. Conseguimos espectáculos fuera de Finlandia en buenas compañías y conseguimos nuevas ofertas. Ahora la pelota está rodando y creciendo, por así decirlo.

-En estos tiempos es gratificante y sorprendente a jóvenes tocar Hard Rock.

-¡Hard Rock o nada de Rock!

-¿Puedes decirnos tus bandas favoritas? Elige 5 álbumes de todos los tiempos.

¡Jaja, esto es casi imposible de hacer! Pero aquí hay cinco álbumes radicales: Hanoi Rocks, “Bangkok Shocks, Saigon Shakes, Hanoi Rocks”, Iron Maiden, “Somewhere In Time”, Skid Row, “Slave To The Grind”, el “Screaming For Vengeance” de Judas Priest e “In Rock” de Deep Purple”. ¡También depende de a quién de los miembros de la banda le preguntes! Estas son solo mis opciones, de Jimi.

-Es inevitable preguntarte qué piensas de Hanoi Rocks. ¿Los conoces personalmente?

-Es seguro decir a todos en la banda que amamos absolutamente a Hanoi Rocks. ¡Especialmente las cosas de la era temprana! Cada miembro de Hanoi es “the real deal”, y una verdadera leyenda del rock ‘n ‘roll con gran carisma. He conocido a algunos miembros de Hanoi a lo largo de los años y he tenido conversaciones agradables e interesantes.

-¿Y Smack?

-¡La misma respuesta que la anterior! Reemplaza Hanoi con Smack en las oraciones.

-¿Qué opinas de la abundante escena de black metal y de metal en Finlandia? Hay muchos, como Finntroll, Moonsorrow, Amorphis ...

- ¡Estamos muy orgullosos de la escena del metal y el rock finlandés en general! ¡Mucho talento y cosas únicas!

-¿Algunas bandas de rock jóvenes y agradables de Finlandia en este momento?

Tenemos una escena de rock fresca y fresca en Finlandia esperando para conquistar el mundo. Muchas gracias y que sigan rockeando. ¡Gracias y nos vemos en la carretera con suerte este año!