Litl Panther: “La música es magia pura para el corazón”

Lo que más llama la atención de Litl Panther es su pasión por la música y por lo que hace. Puede no gustar, pero lo da todo en cada concierto o grabación. Es un proyecto “one woman band” que está abierto a cualquier proyecto que le guste, sea Soul, Rhythm’n’Blues, Gothic Metal O Metal sinfónico, estilos muy diferentes que ayudan a entender el puzzle. Para contarnos más sobre su vida, atiende a LA RAZÓN.

-Hola Litl Panther...¿cómo fueron tus primeros días con el confinamiento, tu a día? ¿Y cómo lo llevas ahora?

- Pues la verdad es que al principio, con mucho desconcierto. De tener mucha actividad de ensayos, trabajo, etc... a casi no poder salir de casa, días y días. Se hizo duro. Y por descontado, no ayudaba nada ver cómo un tal Covid 19, ponía patas arriba nuestras vidas, por desgracia. Contagios, fallecidos, cuarentenas, aislamientos, PCR’s... Sinceramente, todo aquello que encuentras en una peli de ciencia ficción. Pero no, esta vez es todo dramáticamente real...

Ahora, parece mentira pero si echamos cuentas , llevamos ya 1 año así... Y aunque, como todos sabemos, casi no hay conciertos, ni giras ni eventos culturales, parece que con la llegada de las vacunas, la situación se puede ir normalizando. Yo creo que es lo que todos deseamos cuanto antes. No podemos dejarnos llevar cada día por el pesimismo. Aunque si te soy sincera, echo mucho mucho de menos, los abrazos, los encuentros sociales... Me encanta el contacto con las personas. Y esto ahora es complicado.

-¿Eres una persona inquieta o no te importa quedarte todo el día en casa, con actividades ?

- Soy una persona muy inquieta, lo reconozco. Y por eso me está costando tanto adaptarme a esta situación en la que vivimos.

Como te decía, aunque hay momentos para todo, y en casa siempre disfruto de mis ratitos de soledad para crear, componer, leer, trabajar... Adoro estar cerca de mis amigos, familia, los músicos, los encuentros, los lugares de reunión... ¡Me dan la vida! Si bien es cierto que, no me sirve cualquier plan. Sino siento que me aporte a nivel humano, social, cultural o similar, prefiero tener un día de esos caseros ¿Tampoco están tan mal, no?, jajajaja.

-Cuéntanos que es Litl Panther. Sí, es inevitable pensar en el pastelito rosa...

-Jajajaja, me lo imagino... Pero nada que ver con el pastelito. Ya te lo adelanto, jajaja. Pues Litl Panther es una mezcla de muchas cosas. Es observadora, sigilosa y a la vez arrolladora, apasionada, con carácter, ternura, directa, distinta, capaz, incomprendida, temerosa pero feroz a la vez y... vulnerable. Así es Litl Panther encima de un escenario, y quizás, fuera también, jajaja.

-¿Qué planes tiene ahora Litl Panther?

Pues estoy muy contenta y agradecida porque, a pesar del momento, no me puedo quejar. Estoy metida de lleno en varios proyectos que me aportan y me llenan muchísimo. De la mano de grandes músicos y personas.

Estoy trabajando junto al gran guitarrista Miguel Laise en un proyecto donde damos cabida a grandes temas del rock, del metal e incluso de R&B y soul. Con personalidad propia y nuestra huella más personal. La verdad es que estoy encantada.

Y por otro lado, con Jaime Monteagudo, otro gran guitarrista y compositor, dando forma a los últimos temas de Inanima, el nuevo proyecto de gothic metal en el que estamos inmersos.

Y siempre contenta también cuando tengo la oportunidad de colaborar con otras bandas o músicos. Ahora más que nunca creo que estamos aprendiendo el valor de crear sinergias y de apoyarnos unos a otros. Te confieso que eso me encanta, y tengo la gran gran suerte de poderlo hacer, porque adoro trabajar con grandes profesionales y personas. Y qué bonito es aprender siempre de todos ellos... Ni te imaginas lo que me motiva y me llena compartir tantos aprendizajes.

-¿Es muy difícil conseguir una gira, conciertos?

Ahora mismo, si. Nada más tienes que ver cómo a medida que se acercan los Festivales o conciertos programados, por desgracia se van cancelando. O se sostienen con aforos limitados, dentro de lo que ahora se permite.

Es verdad que no se puede obviar la situación sanitaria, y eso ha de ser la prioridad a resolver. Por el bien común. Pero también aprovecho para enviar toda la fuerza del mundo a todos los compañeros del sector cultural, tan y tan perjudicado en estos momentos. Un sector muy incomprendido del que viven muchas familias, y que es tan necesario en una sociedad que tiene inquietudes y pensamiento crítico. Me gustaría que no lo olvidásemos también...

-Para Litl Panther, ¿qué artistas son tus referentes?

Pues te diría muchos...y de géneros distintos. No soy una persona que se encasille en el Rock o en el Metal. De hecho, dentro de estos estilos, hay subgéneros que me.gusta explorar. Y como digo yo, hay vida más allá del rock jajajaja.

Es verdad que desde muy pequeña escuchaba esos riffs de guitarras y todo lo que fuera “heavy” me cautivaba. Y lo sigue haciendo jejeje. Pero también lo hacen voces tan brutalmente mágicas como la de Janis Joplin, por ejemplo. O esa alma brillante y desgarrada como la de Amy Winehouse. Grandes artistas del R&B, el Soul... Me fascinan... Y qué decir de la gran Dina Washington también...

Y si volvemos al Rock Nacional pues, por ejemplo, adoro bandas como los Héroes del Silencio, Los Suaves, Barón Rojo, Saratoga...¡y me dejo muchos eh! Pero creo que estas bandas han sido y siguen siendo referentes de varias generaciones, y para mí lo han sido. Haciendo vibrar al público con sus letras, sonidos, melodías, escena e innovando. Y eso te cala, es inevitable.

Y también destaco fuera de nuestras fronteras a Michael Kiske, una voz que el primer día que la escuché dije....¿Pero qué maravilla es ésta? Me explotaba la cabeza, así de claro te lo digo... Y te puedo seguir diciendo...Tobias Sammet de Avantasia, Fabio Lioni, Tony Kakko de Sonata Arctica, Timo Kotipelto de Stratovarius... Y suma y sigue.

Pero como te digo, seguro que me dejo muchos más en el tintero y me acordaré cuando acabe esta entrevista seguramente, jajaja.

-¿Quien es la frontwoman perfecta de Metal?

-¡Uffff...qué difícil! Te diré que por suerte, más de una, jajaja. Y es que, cada vez hay más mujeres defendiendo el metal encima de un escenario, desde varios estilos distintos, y que son absolutamente buenísimas.

Te diría desde la incombustible Doro hasta, Tarja Turunen, Lizzy Hale, Anneke Van Giersbergen, Floor Jansen, Simone Simons, Cristina Scabbia... De verdad, me dejo muchas y no quisiera jajaa.

Y a nivel nacional pues es que tenemos verdaderas frontwoman del Metal como Diva Satánica, Elisa C Martín, etc... Para mí todas tienen un carisma y una calidad vocal absolutamente brutal.

-En la escena Gothic Metal internacional que hombres y mujeres destacan más en tu mundo?

-Pues éste es un género del metal que me fascina, sinceramente. Cuando antes te decía que la música te eleva, el gothic metal y el sinfónico, para mí son sublimes. Antes he mencionado ya algunas de las mujeres del género que, sin duda, las volvería a incluir aquí. Creo que aportan, tanto a nivel vocal como en la escena, un nivel altísimo. Son referentes en todos los sentidos. Pero si me tengo que quedar con alguna, diría Tarja Turunen y Floor Jansen. Sin duda.

Y en el plano masculino, me encanta Tuomas Holopainen, el teclista, compositor y fundador de una de mis bandas favoritas, Nightwish. Sus creaciones son alma pura.

-También sientes una gran pasión por el Pagan Folk. ¿Porqué? ¿Qué escenas y artistas destacas?

Cierto. Es un género dentro del Metal que me parece realmente increíble. Es distinto y especial. Muy diferente de lo que normalmente escuchamos en nuestra cultura. En el Pagan Folk convergen raíces nórdicas, eslavas, centroeuropeas... Y es que es pura magia. Además, utilizan instrumentos autóctonos que son alucinantes.

Yo siempre comento en broma que en otras vidas tuve que ser nórdica o algo, aunque de aspecto no lo parezca, jajaja. Porque de verdad, créeme que es un género que me atrapa y me eleva absolutamente. En nuestra cultura no es fácil que entre, y suele ocurrir que, o te perfora el alma y te deja huella o no te gusta nada. No hay un punto medio.

Yo me enamoré con Wardruna y Einar Selvik, que además fue también un gran vocalista en la escena del Black Metal en otras bandas. Y te diré que me quedé alucinando con ellos. Y de ahí tuve mucha curiosidad con este estilo y fui descubriendo a otras bandas como Heilung, Arkona, Fólkvangr o algunas más conocidas como Omnia o Hibernia y esos toques celtas que tanto me gustan.

Me parece preciosa esa combinación de sonidos pesados del heavy como ciertos riffs de guitarras y líneas de bajo y baterías apabullantes junto a las sutilezas de unos violines, gaitas o instrumentos de esos países.

-Da la sensación de que cuidas tu voz. ¿Cómo lo haces?.

Si. La voz, aunque para muchas personas les cueste entenderlo, es otro instrumento. Es el instrumento de nosotros, los vocalistas. Y al igual que tenemos claro que un guitarrista, por poner un ejemplo, debe de cuidar su instrumento, la guitarra. Nosotros los cantantes, debemos de hacer lo propio con el nuestro. La voz.

Es importante que nos cuidemos de cambios de temperatura, malas praxis con la voz, alimentos que no ayudan a nuestro aparato fonador, hábitos incorrectos y poco saludables, tóxicos ambientales, etc... Piensa que, nuestro instrumento, la voz, además de necesitar trabajarse en cuanto a técnica y demás, se puede ver muy muy influenciado por estados anímicos y fisiológicos. Con lo que, le afectan muchísimos factores. Muchos. Depende de cómo nos sintamos en ese momento.

Yo intento llevar siempre la zona del cuello súper abrigada y reservada del frío. No me quito el pañuelo hasta que realmente no hace un clima cálido. También, como dietista que soy (aquí quizás tengo algo de ventaja, jejeje) me procuro una alimentación adecuada para cuándo sé que tengo ensayos, conciertos, audiciones, etc...o incluso cuando siento que no estoy anímicamente al 100% , o cuando estoy menstruando, que ya sabemos lo que nos afecta hormonalmente, etc... Siempre de forma natural y escuchando mucho a mi cuerpo. Él es sabio y si le hacemos caso, nos da más información de la que nos pensamos jejjeej.

Y por supuesto, intento siempre mantener unos hábitos de vida saludables, con mucho deporte también. Es clave ¿Verdad que entendemos a la perfección cuando nuestro mecánico de confianza nos dice que el coche necesita sus reparaciones y cuidados para que su vida útil sea más o menos larga? ¿Por qué no hacemos lo mismo con la voz? ¿O por qué no hacemos lo mismo que los músicos y sus instrumentos, que los afinan, los cuidan, los protegen de golpes y polvo en estuches, etc?

-¿Cuál es la canción de la Historia que más te emociona?.

Bufff...Creo que no podría escoger ¿En serio tengo que decirte solo una?...Pero mira, esta vez me voy a desmarcar del rock, del metal, del Soul y del R&B para irme al clásico. Otro género que escucho mucho, sobre todo cuando trabajo el canto lírico. Y es que hay una pieza que...me eriza la piel siempre siempre que la escucho. Y es el “Adagio en G menor de Albinoni”. Me parece una maravilla de la Historia de la música, sinceramente. Una verdadera obra de arte. Un genio avanzado a su tiempo.

-¿Porqué dices que eres políticamente incorrecta?.

Si. Siempre lo he sido, sinceramente. Desde pequeña tenía una sensibilidad especial hacia ciertos temas de esos que te remueven, como digo yo. En cualquier ámbito de la vida. Y, aunque nos enseñan desde niños a “ser buenos” y a no decir o hacer lo que se supone que “no está bien ni correcto”, yo nunca he acatado eso. Me parece de lo más hipócrita. Siempre he creído que, desde el respeto hacia los demás, todos tenemos el derecho de ser y expresarnos como sintamos. Opinar siendo libres, sin corsés, sin pensar si lo que vamos a decir está “bien” o “mal” a los ojos de los demás. Siendo nosotros mismos. ¿Que no gustaremos a todo el mundo? Eso es evidente, pero, ¿Realmente quieres gustar a quien no respeta o acepta como eres? ¿Quieres gustar a la gente mostrando algo que no eres? Yo no lo quiero eso en mi vida, y tampoco quisiera que lo hicieran conmigo, la verdad.

Buscamos la aceptación porque tememos no gustar a los demás. Tememos no ser vistos, sentimos terror al hecho de pensar que no nos puedan querer y a quedarnos solos. Pero el primero que te has de querer eres tú. Las opiniones ajenas son eso, opiniones. Son una percepción de otros. No hacen lo que eres. Y si dejas que lo hagan, el que se pierde eres tú.

Me gustan las personas auténticas, transgresoras, que se atreven a desafiar y a cuestionarse cosas, por muy establecidas que estén ¿Cómo sino han evolucionado las sociedades a lo largo de la Historia? Desafiando lo establecido, lo que parecía imposible desbancar...

Ser así también me ha traído consecuencias, claro. No te lo voy a negar. En mi familia, con amigos, en trabajos... Desmarcarte de las líneas generalizadas ideológicas y tener pensamiento crítico y no solo exponerlo, sino defenderlo, tiene un precio. He sido muchas veces “la oveja negra” en muchos entornos. Y se ha caído gente por el camino...y es duro. Claro que lo es. Porque te planteas si merece la pena pagar ese precio, o si por el contrario, es mejor seguir formando parte del “rebaño”. Pero al final, a mí me sigue mereciendo la pena. Siempre.

Como digo yo, la primera que tiene que estar en armonía consigo misma soy yo. Y eso se logra buscando el equilibrio entre lo que sientes, lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Sino, corres el riesgo de ser alguien mucho más popular y aceptado pero vives la vida de otros o a través de los demás, no vives la tuya ¿En quién te conviertes entonces?

Soy de las que piensa que, de una forma u otra, todos debemos moralmente hacer de este mundo un lugar mejor. Con lo que sabemos y podemos. Con nuestras virtudes y talentos. Y ello implica indudablemente “mojarse” en cuestiones que escuecen, que son difíciles, que te pueden crear situaciones complicadas... Pero es la única manera de no ser una “activista de salón” , como digo yo. Si queremos mejorar este mundo, hemos de ser parte activa en el cambio. No esperar a que lo hagan otros.

-¿Qué actitud adoptas frente a la religión?.

- Pues sé que es un tema sensible, y respeto el sentir de cada uno. Pero para mí la única religión que sigo y practico es la vida misma. Entendiendo esta aventura que nos ha tocado vivir como una oportunidad para cooperar entre personas, pueblos y sociedades. Para avanzar hacia un mundo más justo, más equitativo, con igualdad de condiciones para todas las personas, con acceso a unas condiciones de vida dignas en educación, sanidad, vivienda, alimentación, trabajo... Los “postureos” no me van, y los discursos vacíos, menos. Hay que pasar a la acción.

Hay quien dice que es utópico... Bueno, eso también lo hubiesen dicho nuestros bisabuelos si ahora viesen la de cosas que hemos logrado, ¿no? Lo importante es organizarse y cooperar. Todos. Es la forma de avanzar y lograr cambios. Esa es mi única religión.

-¿Para tí la música es el refugio de tu alma?

- Sin duda... La música es magia pura para el corazón. Es alimento para el alma. Y si, es un refugio en el que siempre estás a salvo. A buen recaudo de todo lo que te perturba de ahí afuera, aunque sea por momentos, por un rato o unas horas y aunque se caiga el mundo jejjeej.

Fíjate, siempre llevo conmigo unas palabras que me dijo alguien que aprecio mucho y que sabe lo que no está escrito de música “La música te hace imaginar cosas”... La primera vez que lo escuché dije.. “madre mía...cuánta razón y qué cierto es”. Y pienso igual. La música te hace imaginar cosas, te evade, te hace vibrar, te eleva...

Se habla mucho de las “maripositas” en el estómago de cuando uno se enamora, pero yo creo que el “patapúm” en el corazón que te da cuando escuchas unos acordes mágicos, o te identificas con una letra o una melodía de una canción es otro nivel.

-¿Tienes previsto entrar en el estudio este año?

Pues en un principio, si. Y tengo muchísimas ganas, la verdad. Con Inanima tenemos intención de grabar nuestro primer EP y ver sensaciones, calibrar la acogida que tiene entre nuestro público y disfrutar al máximo de esta experiencia. Cada tema es especial para nosotros porque es algo innovador. Sobre todo, teniendo en cuenta que el metal gótico y sinfónico no es de los géneros más consumidos en nuestro país. Pero todas las letras son en castellano. Queríamos desmarcarnos de la tendencia natural de estos géneros, que es la de ir hacia idiomas como el inglés, logicamente para tener más repercusión y visibilidad. Y hemos apostado por el castellano porque, luego nos quejamos de que hemos de buscar “fuera” de nuestras fronteras música del estilo, que es genial, claro... Pero pensamos ¿Y por qué no la hacemos nosotros?, jajajaja.

-Hay puntos imprevisibles en tus gustos musicales. Uno de los que más llama la atención es la de un género que está en un gran momento, el Soul.

-Sí. Como ya te he comentado antes en mis artistas y voces de referencia, no sólo hay rock y metal. El Soul y el R&B es clave para mí.

No olvidemos que gran parte del Rock y Metal que escuchamos se fraguó con estos géneros. Y es una maravilla poner los 5 sentidos aquí también. Yo disfruto muchísimo ensayando temazos de artistas míticos de Soul o R&B. Gran parte de mi formación de canto piensa que viene de aquí, y lo vivo de forma muy muy especial. Además, creo sinceramente que, más allá de gustos musicales, el Soul y el R&B aporta muchísimo en aprendizajes para saber cantar e interpretar encima de un escenario estos y otros géneros. De verdad lo creo.

-Sin olvidar a Europe. ¿Qué dirías ahora a Joey Tempest?.

- Uffff....¡Pues qué recuerdos más bonitos!, jajajaja. Fíjate que Europe para mí siempre va a tener un rinconcito en mi corazón. Y es que, desde bien pequeña, junto con una amiga de la infancia del cole, y mientras lo “normal” era escuchar otros grupos del momento, nosotras cogíamos el walkman en los recreos y nos poníamos un auricular en cada oreja y escuchábamos Europe a toda castaña, jajaja.

He de decirte que éramos las “raras” jajajjs y encima, siendo chicas, que nos gustara el Heavy por aquél entonces era como un sacrilegio jajaja. Aún me acuerdo. Por suerte ahora ya vamos saliendo de esos prejuicios absurdos y banales, pero sí sí...¡Qué recuerdos!

Y claro, qué decirte de Joey Tempest... Te confieso que, tanto mi amiga como yo estábamos loquitas por él jajaja. Era una excusa más para seguir la pista de todo lo que hacía Europe por aquél entonces. Y ahora, pues te diría que, bromas a parte, ha sido y creo que sigue siendo una voz de referencia también en el metal internacional. Y tanto la banda como él, han evolucionado de forma increible. De hecho, fíjate que siguen encabezando muchos festivales de todo el mundo. Por algo será... El público que ama el metal es exigente y sabe valorar un buen cartel de bandas.