Sara Gee & Ramblin’ Matt: “Sin Blues no hay Rock’n’Roll”

No hay discusión alguna ya sobre que Sara Gee & Ramblin’ Matt son la mejor realidad de este país en lo referente a la música americana de raíces. Una pareja vital y musical que destilan auténtico amor por el Blues y el Country rural más añejos. La mejor prueba es su disco del año pasado, “Goddamn Blues”, que procede de Dènia, Valencia, pero que rezuma aroma a Delta del Mississippi por los cuatro costados. Cuenta con la colaboración de Soni Artal, y es de escucha y compra obligada para los melómanos con buen paladar. Matt y Sara atienden a LA RAZÓN. Un gran placer.

- ¿Cómo lleva la pandemia una pareja musical y sentimental?

M- Para mi personalmente y con mucho respeto al daño causado a la sociedad y a la gente que ha sufrido mas debido a la pandemia , me ha venido de maravilla para replantearme mis prioridades en la vida, además de haber aprovechado el tiempo para componer y estudiar. A nivel personal no ha significado demasiados cambios, hemos continuado con nuestra vida de amor, respeto mutuo, sacar a la familia adelante y hacer música.

S – De la mejor manera posible, por un lado adaptándonos a las circunstancias como todo el mundo, y preocupados por la gente que lo esta pasando mal de verdad, los que no han tenido opción de confinarse debido al trabajo o por imposibilidad económica, los fallecidos y sus familiares, pero por otro valorando y aprovechando mucho el tiempo en casa, que es donde siempre hemos trabajado juntos, la salud, el tener acceso a la cultura (libros, cine, musica)... Los primeros dias fueron los mas raros, rondaba una sensacion extraña tanto en casa como en el exterior, algo gordo estaba sucediendo, yo soy del 80 y no he vivido de cerca ninguna guerra, pandemia ni nada parecido anteriormente, pero hubo un momento, el segundo dia o asi de confinamiento que me dije, “a ver Sara, que es lo que siempre te ayuda a desconectar la mente y conectar con tu lado mas humano e instintivo??” mi guitarra, cantar, la musica. En ese momento me apreté la guitarra a mis entrañas y empece a escirbir parte de las canciones que conforman nuestro ultimo disco.

- Habrán sido muchos ratos en casa...¿cómo va el tema de decidir la música que suena?

S&M – La música que suena es la que nos gusta a los dos, nos sorprendemos el uno al otro constantemente con artistas que descubrimos o escuchamos la música que nos ha unido desde el principio.

- ¿Coincidís mucho? ¿Algún artista o estilo que os separe?

M – Si. Uno de los factores que marcó nuestro camino desde el principio fue la afinidad en el gusto musical. Mas que separarnos creo que nos complementamos musicalmente, el primer disco de vinilo mio fue “London Calling” de los Clash, cuando salió en el 79, aunque ya había escuchado mucho a los Beatles y el Rock and Roll de los años 50, gracias a las estupendas recopilaciones publicadas por K-Tel en doble cassette y que fueron mi primera introducción a Berry, Cochran, Vincent, Orbison y demás pilares del rocknroll. Yo crecí a la sombra del punkrock y el psychobilly de Clash, Cramps, New York Dolls o Johnny Thunders y los Heartbreakers y he introducido a Sara a este género que ella controlaba menos y de la misma manera yo he conocido a gente como John Prine, The Bluesky Boys o Sister Rosetta Tharpe gracias a Sara que me introdujo a ellos. Es muy simbiótico lo nuestro a nivel musical.

S – Siiii totalmente, sobre todo y especialmente en el Blues del Delta, que es para los dos, creo, la fuente principal de inspiracion, aprendizaje y por la cual sentimos total admiracion. (Mississippi John Hurt, Elizabeth Cotten, Robert Johnson...y un largo etc...) sin olvidar que un poco antes del Delta, Bessie Smith, Ma Rainey y otras artistas femeninas de la epoca del blues mas clásico ya se paseaban por alguans zonas de EE UU arriesgándose con canciones comprometedoras en cuanto a sexo, raza, feminismo, esas artistas tambien nos inspiran. Los primeros sonidos de Country mas puro al estilo de Hank Williams, tambien los Blue Sky Boys con armonias vocales de otro mundo, artistas de folk como Woody Guthrie ...y creo que en general los frutos de todas las fusiones musicales y mezclas de estilos, razas y colores a las que dio lugar el blues nos pusieron a andar el mismo camino a Matt y a mi. Si que puede haber cierta predilección de algun artista en concreto , como por ejemplo la pasion de Matt por J.Thunders, pero vamos, eso no nos distancia.

- Entre manos tenéis ahora el video de “Away From Home”.

S & M- Si, bueno, estamos preparando la localizacion y medios necesarios para grabar un video de calidad y haciendo planes junto “al tercer hombre” en nuestro último disco (Goddamn Blues) Soni Artal (Santero y los Muchachos, Huerta Orleans Producciones) para ver el enfoque que le damos, mas noticias muy pronto.

- Contadnos la historia de la banda, de la unión musical y sentimental.

S - Nos conocimos encima del escenario de Peter Rock Club en Valencia, justo a punto de acabar la Jam Session entré al garito y Danny Boy, que era el front man esa noche me invito a cantar la última. Subí y saludé a los musicos, que ya conocía y entre ellos estaba Matt, de traje negro y con corbata rosa chicle, una pinta nada habitual en las Jam de la ciudad. Tocamos “Hard Headed Woman” (Wanda Jackson ) y “Pride and Joy” a lo Bonnie Raitt. Nos hicimos amigos musicales inseparables y compañeros de vida y carreteras. Sobre nuestro primer encuentro hay un articulo muy bonito escrito por Oriol Llopis, el periodista musical por excelencia para toda una generacion de amanates del rock and roll y recientemente fallecido, al cual tuvimos la suerte de tener en persona en nuestra casa el verano pasado. Se puede leer en este enlace en nuestra página web: https://sarageeandtheramblers.jimdofree.com/press-media/

M – Yo había venido desde Londres, donde residí entre 2006 y 2013, a hacer dos conciertos en Valencia junto al gran armonicista Danny Boy Sánchez y me invitó a participar en la jam session de Peter Rock y tal y como Sara ha contado, nos conocimos literalmente encima del escenario y el resto es historia, no nos hemos vuelto a separar desde ese momento.

- Habéis grabado varios discos. ¿Qué opináis de ellos ahora?.

M – A mi me siguen gustando tanto o mas que en el momento en el que los hemos ido publicando porque veo en ellos una trayectoria ascendente, tanto de calidad en nuestras composiciones como del producto en si, ya que se va apreciando la evolución, desde los muy evidentes escasos medios que teníamos en el primero hasta la calidad apabullante de nuestro último trabajo.

S- Yo creo que son discos entrañables porque se nota que están grabados con los medios de los que disponíamos en las diferentes épocas, creo que por el sonido y calidad de las grabaciones se puede escuchar una evolución como músicos y también mejoras técnicas, con acceso a mejor equipo y colaboradores. No son mejores ni peores, son como tenían que ser, gracias a esos discos y la gente que los compró hemos evolucionado y hemos podido grabar “Goddamn Blues”, nuestro niño mimado. En todo caso de los anteriores me quedaria con “Nothing To Lose”, grabado en un dia, en un estudio improvisado en casa al estilo Sun Records con micros de ambiente y tocando las canciones del tirón, con nuetsro querido y añorado Isi Rockin (Isidro Cintas, recientemente fallecido) al contrabajo y Nuria laCruz la Caja. Cabe destacar que para esa grabación, ademas de Nuria, Isi, Matt y yo, habian 4 niños en casa y una pareja de amigos, todos metidos en nuestro piso de 50 m2... mas 2 perros...Bola y Chiki.

- Con el último, ¿habéis dado un salto hacia arriba?

M – Si. Sin duda alguna, ha sido un salto de gigante. Agradecemos enormemente la colaboración de Soni Artal, como instrumentista y productor, que ha dotado al disco de un empaque brutal, rematado con el trabajo de masterización llevado a cabo por Pepo en New Rockers Studio y la presencia de enormes músicos como Luca Frasca al piano, Maria San al violín, Pau Garcia-Serra a la batería y Lluis Granell a la trompeta.

S- En este último disco hemos podido contar con el asesoramiento técnico y colaboración maravillosa de un viejo amigo, Soni Artal que ya lleva una vida dedicada a la música y al sonido y quien ha estado muy presente en otros trabajos nuestros desde el principio de nuestro camino. Además de haber podido escribir parte del material en una época excepcional como ha sido 2020, (alguna canción ya la teníamos escrita, pendiente de ser incluida en nuestro disco) hemos tenido tiempo para los detalles.

- Pienso que sonáis con una gran belleza y pureza, una gran sensación provocáis. ¿La primera música que os unió fue el Blues?

S&M – Oh muchas gracias!! Si, el Blues y la música americana de raíces, aunque el primer tema que tocamos juntos antes de haber cruzado palabra fue “Hard Headad Woman” a ritmo de rock and roll cincuentero, al estilo de Wanda Jackson, para los dos esta muy claro que sin blues no hay rock and Roll, y quizas, eso al tocar y cantar...se nota ))

- ¿Preferís Blues rural a lo Robert Johnson, más tipo Muddy Waters o John Lee Hooker, tipo Stevie Ray Vaughan?

M – Con todo el enorme y obvio respeto que le tengo a Stevie Ray, Mike Bloomfield o Johnny Winter prefiero a cualquier hora un disco viejo de Robert Johnson, Bukka White o Charley Patton y eso se nota en mi forma de tocar, mas pendiente del ritmo y el groove que de la pirotecnia guitarrera, tan presente en este género. Nunca me ha interesado la velocidad, de hecho nunca he conducido en la vida (risas).

S- Lo siento pero no puedo elegir, no quiero enfadar a los dioses, jejeje. Reconozco que mi estilo está influenciado directamente por el blues mas rural, pero eso no significa que no me maraville escuchar a Stevie Ray Vaugahn tocando “Pride and joy” igual tanto como escuchar a Elmore James o a sus predecesores del Delta.

- El Country también parece vuestro amor musical más evidente.

M – Yo llegué al Country a través de Sara, aunque conocía a muchos artistas del género como Hank Williams o Johnny Cash nunca había utilizado elementos del country en mi música, hasta conocernos.

S- Ah si?? , bueno, la musica de Raices en general yo creo.

- ¿Podéis escoger vuestros artistas favoritos de Country?

M - Hank Williams,Waylon Jennings, The Carter Family, Kris Kristofferson, Flying Burrito Brothers.

S- Y añadiendo a los que ya ha dicho Matt, Steve Earle, Emmylou Harris, John Prine, Linda Ronstadt Doc Watson ‚Bill Monroe, pero ninguno es favorito me gustan todos y de todos tampocio me gusta todo...discos canciones...no me gustan estas preguntas porque siempre se quedan artistas sin nombrar que luego te arrepientes de no haber recordado.

- El estilo goza de muy buena salud este siglo, con Hank III, Dale Watson, Bob Wayne, Jesse Dayton...¿Os gustan? ¿Y algún otro artista?

M – No, no me interesa el country a partir de finales de los 70 y siento emociones encontradas acerca del nuevo country de Nashville y artistas como Wilco o Hank III, no son lo mio. Y del Line Dancing ni me hables.

S- Wayne Hanckock, Justin Townes Earle (que falleció este pasado año también, como John Prine, qué tristeza) ...BlackBerry Smoke... y bandas desconocidas de esas que descubres en redes de casualidad.

- ¿Que os parece el Rockabilly, el Rock de los 50’s en general?

M – Ahí me has dado. Fui Rocker, patilludo y encuerao, militante desde principios de los 80 y mi primer amor total (aparte de Beatles) fue el Rock’n’roll clásico, el rockabilly y el Teddy Boy rocknroll inglés de los 70 y mis primeras bandas, como Los Terribles (82) o Los Dalton (84-87) (en mi Puerto de Sagunto natal, nada que ver con Los Dalton de Castellón, aún en activo y con muy buena salud, con quienes compartimos nombre en aquella época sin saberlo) o Incorregibles (87-89) (ya en Russafa, Valencia) fueron dedicadas a estos estilos, con influencias como Buddy Holly, Elvis en Sun, Gene Vincent, Cochran, Berry, Shakin Pyramids, Crazy Cavan, Flying Saucers o King Crueles del gran Rockin Pauly. Ese amor se mantiene hoy día, aunque compartido con otros géneros: hace muchos años que no llevo tupé ni pellejas de cuero pero, como dice Carlos Segarra, “pero no, no, no, no podréis romper mi corazón de Rocknroll.”

S- Gracias al rock and roll de los 50 y a que muchos artistas posteriores buscaban sacar esos sonidos en sus bandas,(véase Stones, Beatles...) descubrí yo, bueno y mucha más gente claro, la raíz de toda esa música. Desde que escuchas un tema que te atrapa de los Stones, investigas a ver de donde viene y vas tirando del hilo hacia atrás, hasta que llegas a las raices del blues es toda una aventura maravillosa. Eso si, mención especial a la diosa por excelencia Mss. Sister Rosetta, la madre de todo el lio, que aunque tarde, ya se sabe que fue su manera de tocar la guitarra y actitud en el escenario la que dejo la semilla para un nuevo estilo de musica , y de vida...El rock and roll.

- ¿El concierto de vuestras vidas?

M – Como asistente, sin duda, los Stones en el Calderón en el 82, con mis 16 añitos a cuestas. Como sueño de haber estado allí me quedo con los conciertos “From Spirituals to Swing” organizados en el Carnegie Hall por John Hammond Sr. en 1939, pero incluyendo a Robert Johnson en persona. (Estaba en cartel pero cuando fueron a reclutarle al sur descubrieron que había muerto y se escuchó su música reproducida en fonógrafo).

S- Sin duda alguna los primeros conciertos que vivi en la plaza de sant Ferran en Formentera de mi querido Erik Doornweerd y Harry Rothe recordando sus tiempos de Four Men Terror. Purito Rock and Roll.

- Sé que es muy difícil, pero...¿las canciones que más os emocionan?

M – El viejo doo woop, el blues rural...buf que pregunta mas canalla, tú!

S- Asi que me vengan a la cabeza ahora “Oh sister” de Bob Dylan, “Kante Manfila” de Agne Anko, una canción que escuché en un disco de Blues del Desierto. “Person to Person” de Elmore James, “Personality Crisis” de New York Dolls, alguna de Mississippi John Hurt o Elizabeth Cotten, “Sleepwalk” con Chet Atkins y Leo Kotke, y cuando estoy con la regla o bien “Cry baby” de Janis Joplin o alguna de Billie Holiday... o el disco de Dina Washington cantando por Bessie Smith... yo que se hay tanto, es imposible, imposible elegir.

- Con la música en general, varios estilos, Valencia goza de buena salud.

S&M – Si. Y desde aquí enviamos saludos a nuestros colegas musicales en agrupaciones como Los Radiadores, Marlow, Blueshakers, Santero y los Muchachos y destacamos la enorme labor llevada a cabo por nuestro brother Javier Tijuana con sus Tijuana Blues y el manejo y gestión de la Sociedad de Blues de Valencia. Hay calidad musical y grandes compañeros músicos y cantantes pero ahora mismo no goza de buena salud, no se puede tocar prácticamente. Si las condiciones ya eran dificles antes de la pandemia a nivel permisos, regularización de contratos de bandas, horarios, remuneración justa y demás, ahora ya ni te cuento...hubo un momento en la pandemia en que pensamos que quizás ocurriría un cambio de conciencia a nivel general, no solo en la música y como valoramos el arte y la cultura en general si no tambien a nivel social, la manera de vivir, proteger el medio ambiente; las cosas que realmente importan...queremos confiar en que así será.

- Muchas gracias y ánimos pareja!

- Gracias a ti y sácanos guapetones.