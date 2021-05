JxCat da por hecho un acuerdo con Esquerra “en los próximos días” para investir a Aragonès

Nuevo giro de guion en el relato de las negociaciones entre Esquerra y JxCat para la investidura de Pere Aragonès. Si los republicanos lanzaron ayer un ultimátum y situar el 20 de mayo como fecha máxima para un acuerdo y se quejan de la lentitud en las conversaciones, hoy los posconvergentes han replicado dando por hecho que puede haber un pacto “en los próximos días” ya que entienden que está todo muy avanzado.

“Tenemos un acuerdo a punto de cerrar. Quedan pequeños flecos que no representan ningún obstáculo importante”, ha afirmado el secretario general de JxCat, Jordi Sánchez, durante la inauguración del Congreso extraordinario que celebra la formación entre hoy y mañana para crear el Consell Nacional. Sánchez ha asegurado, de hecho, que la carpeta del “procés”, que es la que más problemas está dando, está cerrada al 90% y solo faltan algunos detalles relativos a la coordinación del “procés” y al rumbo a tomar en el Congreso de los Diputados.

Sobre la coordinación del “procés”, Sánchez ha asegurado la voluntad de JxCat es crear una “dirección estratégica” que acabe formando parte del Consell per la República, que, a su juicio, continúa siendo “el espacio más transversal”. Y, en este punto, ha querido resaltar la “importancia” de este ente al ver cómo se han abierto investigaciones sobre personas que llevaron la acción exterior en la legislatura anterior. Con el Consell per la República, Carles Puigdemont tiene intención de dirigir la internacionalización del “procés” sin posibilidad de que el Estado pueda darle caza y se ha abierto a “reformularlo”.

No obstante, más allá de este ente, el escollo principal se halla en cómo encara el “procés”. Los partidos independentistas dan dos años de margen para el diálogo con el Gobierno, pero después, ¿qué habría que hacer? “El problema no es el Consell per la República, sino cómo abordaremos el trabajo para compatibilizar dialogo y prepararse para confrontación si el Estado no acepta la autodeterminación”, ha asegurado.

En este punto, ha hecho énfasis en la preparación para la confrontación con el Estado. “Somos conscientes que el Estado no nos dará tregua”, ha afirmado y ha pedido unidad del Govern y el Consell per la República para hacerle frente. “Eso no quiere decir ni hacer mas pequeños el Govern de Cataluña ni plantear tutela al president”, ha aseverado.

El otro asunto es Madrid. Sánchez ha asegurado que respetan los resultados y son conscientes de que JxCat tiene cuatro diputados frente a los 13 que tiene ERC y por ello no tienen fuerza para imponer el criterio a seguir, aunque resalta que “es imprescindible tener unidad estratégica”.

Sánchez ha vuelto a mantener el compromiso de no especular con elecciones y ha asegurado que quieren un acuerdo. “Pero si no llega un acuerdo y ERC nos presenta una alternativa y necesita los votos, los tendrá”, ha afirmado.

Estructura y plan de Govern

Sobre la estructura de gobierno, Sánchez ha asegurado que si aplica el acuerdo de la pasada legislatura, pero invirtiéndolo -es decir, intercambio de conselleries- estaría de “inmediato”. “Si no, con las propuestas que hemos hecho, no es insalvable”, ha añadido. “No hay obstáculos insalvable para el acuerdo”, ha afirmado después de asegurar que tienen casi atado un pacto para reimpulsar social y económicamente Cataluña.

Militancia

Asimismo, también ha dicho que tienen “por mandato” del Congreso la “obligación de consultar a la militancia y el Consell Nacional los acuerdos de gobierno”. También ha dicho que un hipotético desacuerdo se someterá al escrutinio de las bases y se formulará una pregunta binaria.

Los partidos independentistas tienen hasta el 26 de mayo para ponerse de acuerdo y evitar una repetición electoral.