Jodie Cash: “Johnny Cash es un gran referente en mi vida”

Jodie tiene un importante pedigree musical, teniendo en cuenta que sus padres son nada menos que la banda Los Bombarderos. Fan devota de la película “Grease”, y de su banda sonora, de muy muy joven descubrió la música Country y Garage, este último estilo con la banda The Randles.

Tras poder publicar un EP, que incluía la versión de “Kill My Baby” de Nick Curran, en 2013 Jodie se marchó a The Sparkles, un grupo de tres chicas en la tradición sesentera de Doo Wop y R & B. Grabaron el disco “Girls Are Messin’ Up My Mind”, presentado en 2016.

En paralelo, Jodie pone en marcha su primer proyecto personal: Jodie Cash Fingers. Tras dos años de carretera y más de doscientas actuaciones en directo, presentaron “Rollin’ Swingin’”, un álbum de debut compuesto por nueve canciones propias y dos revisiones muy personales de canciones de JJ Cale y Bob Seger. Trabajo de raíces, muy variado. Siguió una intensa gira por diferentes puntos europeos, incluyendo la sala 3 de Razzmatazz, en Barcelona. El disco fue muy bien acogido, obtuviendo una nota de 8 sobre 10 en la revista Popular 1. Además, Jodie fue galardonada con el premio a mejor artista nacional de música americana por la Spanish Line Dance Association (2018) y fue nuevamente nominada el año 2019. Cumplidos los tres años como banda (2017), la artista decidió decide finalizar el proyecto para poner en marcha su nueva propuesta, junto a Toni Espelta y Toni del Amo, con quién entra a grabar el que será su segundo álbum auto-editado y el primero íntegro en español y donde colaboran grandes músicos reconocidos.

A inicios del año 2020 estrena nuevo proyecto y lanza tres singles: “Umbral”, “Rock Machine” y “Huella” (este último editado bajo el sello discográfco Gateaway Records (Nashville) y durante un verano repleto de conciertos y giras, publican su segundo álbum, el directo: ‘Sherman Trail Live At El Búho Vol.I’.

“Mil Noches” (Forte Music Estudio), el tercer álbum de la artista y el primero en castellano, llegó el 5 de marzo de 2021 y se compone de nueve composiciones y una adaptación del mítico tema “Take it easy” de Jackson Browne y Glenn Frey, popularizada por The Eagles bajo el nombre de “Siempre libre (Take it easy)”, el cuál fue elegido para finalmente ser el single principal del álbum. Un viaje por la música de raíces en todas sus vertientes: desde el rock, el country y el blues hasta algunos matices de flamenco, rancheras y el pop con arreglos de vientos, riffs guitarreros y dulces melodías. Hablamos con ella para que nos ponga al día, pero antes, estas son sus fechas para esta gira.

21 de mayo: ASOCIACIÓN SUCS BCN, HOSPITALET DEL LLOBREGAT. Es una Asociación de Cannabis privada, pero se puede hacer soci@ e ir.

23 de mayo: LA CAPELLA DE CAN GAMBÚS, SABADELL.

4 de junio: MUSEU EUROPEU D’ART MODERN, BARCELONA.

5 de junio: EL CELLER DEL RIAL, ARENYS DE MAR.

18 de junio: EL PORTAL DELS ENCANTS, BCN (DÚO JODIE CASH & TONI ESPELTA).

17 de julio: LA DONZELLA, BADALONA.

24 de julio: EL BÚHO, HOSPITALET DEL INFANT, TARRAGONA.

6 de agosto: EL BÚHO, HOSPITALET DEL INFANT, TARRAGONA.

29 de agosto: FESTIVAL WHITE SUMMER, PALS, GIRONA.

25 de noviembre: SALA SON, CANGAS, PONTEVEDRA.

26 de noviembre: MARDI GRAS, A CORUÑA.

27 de noviembre: SALA LA ROOM, FERROM.

28 de noviembre: SAVOY, GIJÓN.

- Hola Jodie! Qué tal te encuentras?

- Hola Joan! Pues feliz de poder seguir contestando preguntas sobre mi trabajo y carrera, eso siempre bueno y más en estos tiempos, así que gracias por hacerlo posible.

- ¿En qué ha afectado la pandemia tu día a día?

- En prácticamente todo, desde que me despertaba por la mañana sabiendo que no había bolos a la vista y un futuro cuánto menos incierto hasta las eternas noches donde empezamos a hacer algunos streamings para sobrellevar el chaparrón. Me he encontrado haciendo malabares con la economía y mi propia situación personal. Me afectó muchísimo, la verdad.

- ¿Estás de promoción ahora, pero con conciertos?

- Por suerte sí, parece que esto empieza a remontar, hasta parece que nos iremos de gira y todo! Y varias cosas más que se están cociendo últimamente y otras que se están cerrando ya.

- ¿Has quedado muy satisfecha con “Mil Noches”?

- Siempre me gusta ir más allá, nunca me siento al 100% satisfecha, me exijo bastante en lo personal. En cuanto al trabajo de mis compañeros y del fantástico productor a cargo del proyecto, sin duda lo estoy. Ha sido un trabajo a fuego lento, con mucho mimo y corazón y en eso me siento muy orgullosa.

- Tu gusto con las versiones es absolutamente impecable: Jackson Browne con Glenn Frey de Eagles, JJ Cale, Bob Seger...¿cuales versiones te gustaría ahora hacer?

- Hace años que quiero grabar mi propia versión de uno de mis temas favoritos de la historia de la música: “I Put A Spell On You”. Otro de mis fetiches es “The Devil Went Down To Georgia”, por ejemplo. O “Ain’t No Way” de Aretha Franklin también, aunque cualquiera de la reina me vale! Yéndonos a un terreno más cercano, me encantaría grabar “Llorona” o “Volver”, los cuáles ya he cantado junto al piano con mi compi Toni del Amo. Aunque sin duda, uno de mis sueños, es hacer en directo “Stairway To Heaven” con una gran banda de bluegrass detrás, como ya hizo mi gran admirada Dolly Parton.

- ¿Cómo definirías tu música?

- Música de raíz, da igual de cuál. Toda la gente que ha formado parte del proyecto que tenía en ése momento venía con unas raíces clarísimas y eso es súper importante para mí porque son el ingrediente perfecto a mi locura cuando me embarco en cualquier cosa. Así que, partiendo de mi esencia que es más hacia el country, folk, rock o blues, me gusta que queden impregnadas las pinceladas que cada persona deja en su paso por Jodie Cash.

- Tu currículum es muy interesante...qué recuerdas de tus padres con nada menos que Los Bombarderos?

- De sus conciertos poco, la verdad, porque era muy pequeña, aunque recuerdo música en mi casa desde que tengo uso de razón. También a mucha gente del mundo “biker”, sobre todo. Fiestas con guitarras y gente cantando en casa muchas veces, también. Y muchos vinilos de mi padre, muchos que aún conserva.

- Creciste escuchando buena música...que fue lo primero que te gustó? ¿Rock americano o pasaste por alguna fase previa...?

- Lo primero que me gustó fue el Country, sin duda, con “Mammas don’t let your babies grow up to be cowboys”, que fue la primera que me aprendí de tanto oírla por mis padres. Después vino “Hopelessly devoted to you” de Olivia Newton-John en “Grease”. Después ya fui creciendo y tuve mi fase de R&B, ya que me tocaba por época y edad e incluso el flamenco. A partir de los 19 o así me enamoré del rockabilly con Brenda Lee, Wanda Jackson, Johnny Burnette, Eddie Cochran...El Rock siempre ha estado muy presente en mi vida, porque aunque escuchara todos esos estilos en diferentes épocas de mi vida, Bob Seger, Creedence, The Beatles, Emmylou Harris, Janis Joplin, Lynyrd Skynyrd... siempre sonaban en casa y me encantaban. Supongo que todo aquello fue haciendo poso para un día salir y empezar a dar forma a mi estilo artístico.

- Me llama mucho la atención la etapa “girl band”, con The Sparkles, ¿que nos puedes contar?

- Súper divertida y enriquecedora sin duda. Aprendí mogollón y me lo pasaba pipa. El rollo de las harmonías siempre me ha tirado mucho y el proyecto es brutal, me llamaba mucho la atención la puesta en escena y el repertorio, donde podía ser front-woman en ocasiones y en otras apoyar desde atrás con los detalles en las voces.

- También te gusta el Doo-wop y el Jump Blues tipo Nick Curran veo.

- Sí, el Doo-wop es otro género que ha sonado mucho en mi casa. Uno de los grupos favoritos de mi madre es The Drifters y mi padre antes de tocar rock sureño, de jovencito, tuvo su grupo de Doo-wop también. A Nick Curran lo descubrí gracias a mi primera banda como front-woman The Randles, con quienes grabé ‘Kill my baby’ en estudio. Me parece que era un tío muy especial y el título de “el Little Richard blanco” creo que le va al pelo.

- Luego vino Jodie Cash Fingers.

- Sí, mi gran familia musical, sin duda. Con ellos he vivido casi todas mis primeras veces en esto de la música. Primer LP (Rollin’ Swingin’ 2016), primeras giras, primer proyecto que quise liderar y tuve la inmensa suerte de contar con las mejores personas para seguirme. Tengo muchísimas experiencias vividas con ellos que quizás se vuelvan a repetir pronto.

- El premio de la Spanish Line Association debió ser muy especial para tí, teniendo en cuenta tus gustos por la música de raíces norteamericana.

- Me hizo mucha ilusión porque además ni sabía que estaba nominada y mucho menos que me fueran a dar finalmente el premio!

- Por ejemplo, fuera del mundo de la roots music, que otros estilos te gustan?

- Rancheras, Flamenco, Pop-rock, Jazz, Soul...

- ¿Puedes escoger tus 5 discos favoritos?

- No sé, podría decirte algunos de los que más he oído, como: “Night Beat” de Sam Cooke, “Aretha’s Gold” de Aretha Franklin, “Premonition” de John Fogerty, “At Last” o “Tell Mama” de Etta James, “Night Moves” o “Against the wind” de Bob Seger, “La pistola y el corazón” de Los Lobos...

- ¿Qué esperas ahora de tu carrera? ¿Hacia dónde te gustaría que fuera tu música?

- Tengo muchas ganas de volver a las raíces, de hacer algo más profundo. Tengo en mente incluso irme a EEUU y dar forma al proyecto, pero primero necesito los medios, así que toca volver a currar.

- ¿Prefieres Country o Rockabilly?

- El Country.

- ¿Puedes escoger tu artista favorito de cada uno de estos dos estilos?

- Dolly Parton y Wanda Jackson.

- Ya sé que es evidente, pero...por tu nombre artístico debo decirte q es un honor hablar con un miembro de la familia Cash...

- El honor es mío por apropiarme de semejante apellido, jaja!La verdad es que Johnny Cash es un gran referente en mi vida, no sólo en lo musical, sinó también en lo personal. Me leí su biografía hace un tiempo y si ya sentía afinidades antes con él después aún más.Empezando por la gran unión que tenía con June, esa complicidad tan bella es la que yo, muy orgullosa de ello, tengo con Toni.

- Muchas gracias Jodie!

- Gracias a ti, siempre!