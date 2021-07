Colau cuelga una “postal” del Rey para sortear al Tribunal Supremo

Seis años más tarde y “por imperativo legal”, tal y como ha dicho la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la efigie del Rey vuelve a colgar del salón de plenos del Ayuntamiento. Eso sí, un cuadro discreto y en uno de los laterales de la sala. De esta manera, se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo que obligaba al consistorio a colocar la imagen de Felipe VI porque es una “norma básica” que deben cumplir todos los ayuntamientos. Precisamente, la alcaldesa, Ada Colau, había dejado en manos de los servicios jurídicos del Ayuntamiento el cumplimiento de la sentencia, como así ha sido. La alcaldesa, sin embargo, ha aprovechado el último pleno del curso para portar una mascarilla con la bandera republicana

El retrato tiene un tamaño de 30 centímetros de ancho por 40 de altura, según parece, el tamaño mínimo indispensable. La colocación del cuadro en la sala, en un lateral, tampoco es baladí, ya que solo es visible desde la bancada que ocupan ERC, Ciutadans y PP. Por lo que está situado a las espaldas de BComú, PSC, Junts y BCN pel Canvi. Al respecto, Colau ha señalado que “estamos orgullosos de que retiráramos el busto del rey emérito porque es un corrupto confeso fugado a una dictadura árabe. Su imagen no va a volver nunca más a este pleno”. Ha asegurado que no lleva la bandera republicana en su mascarilla por la cuestión del retrato del Rey, sino por las palabras del ministro durante la Transición Ignacio Camuñas (UCD) negando el golpe de Estado de 1936 y responsabilizando de la Guerra Civil al Gobierno republicano, y ha pedido que los líderes políticos “marquen líneas rojas y no permitan banalizar el fascismo”.

La foto de Felipe VI, en cualquier caso, ha vuelto al pleno justo seis años después de que se retirara el busto de Juan Carlos I. Fue también un 23 de julio, y el entonces recién llegado gobierno de Ada Colau justificó la decisión en base a que el Rey emérito había dejado de ser el Jefe de Estado. La Delegación del Gobierno español llevó el caso a la justicia, que sentenció que había que poner la imagen del rey en la sala de plenos.

El gobierno municipal presentó un primer recurso al TSJC, que desestimó, y otro en el Supremo, que ha cerrado el debate obligando al consistorio a poner el retrato de Felipe VI. En los primeros plenos del mandato, el líder municipal del PP, Josep Bou, trajo un retrato del rey en cada sesión. En cuanto al busto del Rey emérito, el Ayuntamiento ha confirmado que no volverá a la sala de plenos.