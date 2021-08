The Dirty Browns: “Con el nuevo disco hemos dado un salto de calidad”

Cultura

2021 puede ser un año The Dirty Browns. La banda madrileña lanza “Shed Skin”, un disco con gran sonido y nivel, que puede consolidarles del todo, pese a que no son unos recién llegados. Se les ve más seguros y optimistas que nunca, y el nuevo trabajo les da motivos de sobra. Hablamos con Joe Lapose sobre ello.

- The Dirty Browns no acaba de nacer, cuéntanos un poco la historia de la banda.

- Pues somos de Madrid y la formación actual de la banda se juntó a finales 2010, enseguida nos pusimos a trabajar en las canciones de nuestro primer disco (Goatman Said Everything’s Ok), grabamos en 2012 y publicamos nosotros mismos en 2013. Posteriormente, estuvimos una temporada tocando en directo todo lo que pudimos, y nos pusimos a trabajar en nuevas canciones para preparar el segundo LP, cuya preproducción, grabación y publicación nos ha ocupado los últimos tres o cuatro años (pandemia mediante). En concreto, se grabó en julio del año pasado y se terminó de mezclar y masterizar en otoño, después esperamos a que la situación fuera un poco propicia para publicarlo y, finalmente, decidimos que sería en mayo de este año con la colaboración a la hora de editarlo de Sweet Mary Records.

-¿Vuestros inicios fueron difíciles? Es un estilo de música que por desgracia en España no es muy popular.

Es cierto que no es el estilo más popular, pero es lo que queremos y nos gusta hacer, así que no nos ocupa que sea más o menos underground y vamos a lo nuestro. Los inicios no fueron especialmente complicados, lo que es más difícil para una banda de nuestro nivel es mantenerse y darle continuidad al proyecto. Hay que encajar las agendas musicales, laborales y familiares para, finalmente, predicar en el desierto sin apenas repercusión... Pero que no se entienda como un lamento, en lo musical (que es lo que nos interesa) tenemos la libertad y la suerte de hacer lo que nos gusta, cuando nos gusta y como nos gusta. Con muy pocos medios, eso sí…- ¿Desde siempre habéis compartido gustos musicales? ¿Que es lo que más os une?

- En términos generales, coincidimos en gustos y eso es lo que ha permitido que hagamos música juntos. Además, estamos bastante de acuerdo en cómo queremos que suene la banda y por qué caminos queremos transitar, ya nos conocemos y sabemos qué podemos esperar de los demás a la hora de trabajar. A día de hoy, después de diez años largos, nos une una amistad importante, que gira alrededor de un propósito, que es la banda y su música, pero que va mucho más allá. Tampoco pienses que es todo amor y felicidad, también somos cinco energúmenos un poco disfuncionales y hay días malos.

- Pienso que el nombre del grupo os define muy bien, suena a carretera polvorienta. ¿Estás de acuerdo?.

- Me encanta que te suene a eso, esa es la idea. Aunque también te digo que no fue algo demasiado meditado, y por experiencia creo que es complicado ponerle nombre a un grupo y, una vez elegido, es imposible cambiarlo. Así que muy contento de que te suene a lo que tiene que sonar y nos defina. Desde luego queremos que haya carreteras polvorientas en nuestra música.

- Puede parecer que en teoría sois una banda de Country Rock alternativo, pero ¿cómo definirías vuestra música? A mí me vienen muchas cosas a la cabeza cuando os escucho.

- La pregunta difícil. Una vez le dije a un programador que hacíamos Rock Americano y me contestó que eso es una redundancia, que todo el Rock es americano. No sé si estoy del todo de acuerdo con la afirmación, pero me sirve para escapar un poco de tu pregunta. Lo cierto es que es difícil definirse a uno mismo porque al final, aunque tengamos un enfoque muy claro y un estilo bastante definido, la intención es huir de hacer música tradicional o usar referencias demasiado obvias, así que etiquetarse cuesta. Nos gusta darle a las canciones lo que nos parece que necesitan y dejarnos llevar. En definitiva, la idea es que te vengan muchas cosas a la cabeza.

- Me gusta mucho esa mezcla casi imposible, pero que pasa a menudo, de Country, Southern y Gothic.

- Totalmente de acuerdo, a nuestra manera jugamos con esos elementos. Sin duda. Siempre con un toque de oscuridad, aunque en este disco hay alguna ventana entornada por la que dejamos entrar un poco de luz.

- ¿Os ha afectado tanto tiempo entre el debut y “Shed Skin”? Y además está la pandemia.

Ha sido un proceso largo, y no siempre fácil, pero ha sido bastante natural, sin forzar las cosas. Dedicar mucho tiempo a trabajar las canciones en el local a veces es duro, pero también ha hecho que el resultado sea mejor y estemos más satisfechos. Y la pandemia nos hizo cambiar la fecha de la grabación, después retrasar el lanzamiento, y ahora está complicando cerrar fechas para tocar, pero qué le vamos a hacer, hay que asumir las cosas como vienen.

- El single “Isolation” suena fantástico, ambicioso. ¿Cómo fue el estreno, la aceptación?

Gracias. Decidimos que sería el adelanto en las sesiones de grabación porque nos gustó mucho el resultado y creemos que define nuestras intenciones. Es una canción peculiar, en su estructura, ritmo, la voz recitada… De momento estamos satisfechos con el lanzamiento. Las críticas han sido buenas y, desde nuestra modestia, esperamos que vaya creciendo poco a poco. Sweet Mary están apoyando y hemos conseguido una distribución razonable, así que estamos deseando salir a tocar y presentarlo en directo, de momento no hemos hecho varios conciertos en Madrid y estamos deseando salir a otras ciudades.

- “Shed Skin” tiene que ser el disco de la consolidación, tiene personalidad, fuerza, sentimiento. ¿Lo ves así?

- Completamente de acuerdo. Hemos dado un salto de calidad con respecto al primer disco en todos los aspectos, las canciones están más trabajadas y mejor resueltas, nos conocemos mejor entre nosotros y hemos grabado en mejores condiciones. Estamos muy orgullosos del resultado y esperamos que tenga mucho recorrido, somos optimistas.

- La portada es perfecta: el desierto, el paisaje sureño, la desolación, la atmosfera...

La portada es diseño de Pepe y se trata de incluir esos elementos que comentas, que son referencias estéticas, cinematográficas, pero vistas desde un plano onírico, surrealista y deformado, por eso esos colores desnaturalizados. Nos gusta usar esas referencias estéticas y darles esa visión irreal, que también está presente en las letras y en algunas atmósferas musicales. Creo que la portada refleja de un modo muy fiel el contenido del disco.

- ¿Qué recuerdas de haber teloneado a The Jayhawks? ¿Son un grupo referente para vosotros?

- Recuerdo la Joy de Madrid con el cartel de Sold Out, el foso prácticamente lleno cuando salimos al escenario y un público muy atento a nuestro show, aunque somos bastante más crudos y cañeros que Jayhawks y no estábamos anunciados.

Y sí, puede decirse que son un referente. No creo que su influencia esté muy presente en nuestra música, pero nos gustan mucho a los cinco. Grandísimos artesanos hacedores de canciones maravillosas, de lo mejor que puede uno echarse a los oídos. Fue un privilegio abrir para ellos.

- ¿Qué otros artistas y bandas consideras que son más importantes para vosotros?

Toda la generación de bandas de alt country que surgieron en USA desde finales de los 80 y principios de los 90, como pueden ser Uncle Tupelo, Son Volt, Whiskeytown, Cracker, Slobberbone, Drive-By Truckers... Esta generación nos gusta mucho a todos. Personalmente, en mi adolescencia, me descubrieron una forma de acercarse a los clásicos que ya me gustaban, gente como Neil Young, Dylan, Townes Van Zandt, incluso Stones están presentes en esas bandas. Evidentemente hay más gente que nos importa y nos influye, pero eso podría ser un buen punto de partida.

- ¿Y grupos nacionales cercanos?

El primero Grupo Salvaje, que ya no están en activo, pero eran familia porque Pepe fue miembro fundador y Ángel colaboró en la grabación de su último disco, musicalmente creo que tenemos cosas en común también.

Respecto al panorama nacional en general, los últimos años hay mucha calidad. Con disco reciente que nos guste, y sintamos algún tipo de afinidad artística, podríamos decir, por ejemplo, Guadalupe Plata, Los Deltonos, Soul Jacket, Oscar Avendaño o Joana Serrat.

- Muchas gracias!

Muchas gracias.