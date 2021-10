Anxel P Sol: “He escrito una pequeña gran enciclopedia narrativa de Guns N’ Roses”

Música

Aparte de ser un grandísimo melómano ahora muy feliz por la buena forma permanente de sus amados The Wildhearts, Anxel está considerado el mayor experto de Guns N’Roses en España. Para demostrarlo, publica con crowdfunding los dos volúmenes de “El Crimen Perfecto”, el repaso definitivo a modo de ensayo y biografía oral la historia de la banda angelina.

-¿Se presenta al lector? Un poco de datos autobiográficos...

- Nací en Huesca en 1985. A nivel de estudios soy licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Ramón Llull de Barcelona, especialidad en producción de Cine y TV, también hice un master de marketing y trabajé en ese sector, pero finalmente orienté mi carrera hacía la música. Antes de la pandemia hacía producción y booking para El Veintiuno Producciones (que sigo haciendo cuando se puede) y he trabajado con muchísimos artistas estos últimos 7 años. Hace dos años me mudé a Madrid y tras algún pequeño trabajo espero mi oportunidad en el sector, que está profundamente damnificado, pero hay que ser optimista. A nivel artístico soy guitarrista, cantante y compositor y he sacado 2 discos con la banda Amòrica. También he participado como bajista en la banda El Verbo Odiado en una gira y estuve en una banda tributo a GN’R con el mismo instrumento. Actualmente preparo nuevos proyectos musicales y también colaboro como compositor de canciones para otros artistas. Ah bueno, y también colaboro con Popular 1 Magazine de vez en cuando, cosa que me encanta, espero hacerlo cada vez más, es un placer para mí escribir en las páginas de mi revista favorita.

-¿Cómo se conectó al universo Guns N’Roses? ¿Qué época era? - Guns N’ Roses llegaron en mi vida gracias a mi hermano mayor, Dani. Él ya había escuchado varias canciones, creo que a raíz de la película Terminator II (“You Could Be Mine” fue todo un pelotazo en la época) pero fue en el verano de 1992 cuando le grabaron un casete con un refrito de los Illusions. Yo tan solo tenía 6 o 7 años pero acabé conectando de tal manera que me obsesioné con la banda. Esas navidades me regalaron Use Your Ilusion I y a mi hermano el II. Y bueno, el resto es historia… Un crío de 8 o 9 años comprando RIP Magazine o Popular 1 solo podía acabar como yo... [Risas] Los Guns siguen siendo mi banda favorita de todos los tiempos. Supongo que como dice el gran Jorge Ilegal, “Los deseos infantiles son los más fuertes”.

- ¿Por qué decidió escribir el libro “El Crimen Perfecto”?

- Mi amigo Juanjo Ordás, autor de libros como “Bunbury: Experimental o Bowie”: Elegía, me dijo que tenía que hacerlo algún día dado mi grado de fanatismo y conocimientos de la banda. Tuvo que ser en el confinamiento, sin trabajo etc. Cuando finalmente me decidiera a meterme en esta aventura.

- Explique el crowdfunding para los libros.

Editar un libro es caro. Tan solo en la fabricación de las copias y los envíos hay una gran inversión, por no hablar del tiempo invertido. Pero de momento ha ido muy bien. A ver si este segundo crowdfunding me permite financiar más copias. Después igual me planteo publicarlo con alguna editorial si hubiera interés… El enlace para participar es: https://vkm.is/crimenperfecto

- ¿Qué le parece la obra publicada hasta ahora sobre la banda?

- De los libros editados sobre la banda creo que en castellano no hay ninguno que merezca la pena, a excepción de las biografías. Ese fue uno de los motivos de meterme de lleno. ¡Alguien tenía que hacerlo! (risas). Tengo uno del ‘95 editado por “La Mascara” pero era como un especial de revista, un poco más grande y cuidado, pero con poca información. Hoy en día se queda muy corto. De los libros en inglés siempre hay cosas, como el de Mick Wall, pero no son tan interesantes. El mejor sin duda el de Marc Canter: “Reckless Road”.

- ¿Qué encontramos en su libro?

- Se trata de una mezcla entre ensayo y biografía oral. Yo voy narrando la historia bajo mi perspectiva y recojo citas de todos los miembros de Guns N’ Roses a lo largo de los años. Y luego están los colaboradores/as (artistas y periodistas) que participan en el libro: Igor Paskual (Loquillo, Babylon Chàt), César Martín (Popular 1), Nat Simons, Juan Valdivia (Héroes del Silencio), Alfredo García (Le Punk, Buenas Noches Rose) , Alberto Díaz (Popular 1), Rubén Pozo (Pereza, Buenas Noches rose), Marta Vázquez (Rock FM), Ignacio Reyo (RockZone, This Is Rock), Jordi Meya (RockZone), Fernando “Tanxencias” (Popular 1) , Carlos Tarque (M Clan), Alex Simon (Uzzhuaïa), Juanjo Ordás (Efe Eme, Popular 1). Todos/as ellos/as tienen puntos de vista que pueden ser diferentes o complementarios a los mío y enriquecen el contenido del libro. Que no solo sea MI opinión sobre los acontecimientos de “la banda más peligrosa del mundo”. Discografía completa comentada, material inédito, conciertos importantes, las visitas a España, álbumes en solitario… Creo que va a ser una pequeña gran enciclopedia narrativa de Guns N’ Roses.

- ¿Qué le parecen las autobiografías de los miembros de Guns hasta ahora? -Las de Slash y Duff son espectaculares y la de Steven Adler es bastante peor. El libro de memorias que va a publicar Matt Sorum ahora y que ya he tenido el placer de leer también es increíble. ¡Pura carnaza! En el libro he intentado poner lo mínimo de estos libros ya que merece la pena leerlos por sí solos, pero en algún momento he tenido que recurrir a ellos para dar sentido a la narración. Otro libro genial es “Reckless Road”, de Marc Canter, que documenta mejor que nadie los primeros años de la banda, incluso antes de que fueran GN’R. Es un libro totalmente imprescindible que lamentablemente no está en castellano, pero he recuperado algún pequeño fragmento para “El Crimen Perfecto”.

- ¿Desea la autobiografía de Axl?

- Por supuesto y sabemos que la tiene escrita. O por lo menos en proceso. Pero no sé si llegará algún día. En este momento sería un movimiento un poco brusco publicar su versión de los hechos, teniendo en cuenta la relación que tiene actualmente con Slash y Duff, pero sin duda, merece contar su historia y poner las cosas en su sitio. Siempre se le ha visto como el responsable de todo lo malo que ocurrió con la banda y eso no es verdad. A ojos de todo el mundo Axl es el malo de la película y Slash el bueno… Es injusto porque tan solo sabemos la verdad de una parte.

- Repasemos su opinión sobre los gunners, uno a uno. Axl.

- Hay tantas cosas que decir sobre Axl. Lo primero es que ha sido y es uno de los frontman y vocalistas más grandes de la historia del rock. Icónico, con una performance brutal y un carácter tan volátil que con él todo podía volar por los aires en cualquier momento. Puro rock n’ roll. También tenía su faceta sensible y atormentada y con el paso de los años hemos podido comprobar que era un artista tan perfeccionista como inseguro. Quizás estas dos cosas vengan de la mano pero el ejemplo de Axl es paradigmático. También es un excelente compositor, sobre todo de melodías, él era quien conseguía elevar de categoría las ideas de Izzy. Como letrista podemos discutir más pero es indudable que siempre ha sido tremendamente sincero y retrataba muy bien sus vivencias en las calles. Su sensibilidad es más naive, pero conecta muy bien con la audiencia. No hace falta ser Bob Dylan para escribir buenas letras.

- Slash.

- Slash era el guitar hero. El perfecto contrapunto para Axl, como los legendarios binomios frontman / guitar hero de la historia: Jagger / Richards, Plant / Page, Tyler / Perry, Daltrey / Townsend…

Pero Slash iba mucho más allá de la figura de guitar hero. Cuando todo el mundo estaba copiando a Eddie Van Halen, desempolvó la Les Paul y consiguió un sonido irrepetible que es la extensión de su ser. Melódicamente es perfecto, construye unos solos increíbles y su imagen ha traspasado la cultura popular. Si Axl conseguía elevar de categoría las composiciones de Izzy, con el input de Slash se convertían en obras maestras. Y es también un excelente compositor de riffs, como demuestran canciones como “Sweet Child o’ Mine” o “Welcome to the Jungle”, entre muchas otras.

- Izzy Stradlin.

- El genio en la sombra. Él fue quien tuvo la visión de lo que tenían que ser Guns N’ Roses desde el primer momento. Tan solo decir, que desde que abandonó la banda en 1991, Guns N’ Roses fueron incapaces de publicar una sola canción original… Hasta ahora… Pero ya es otra historia. Con su primer disco en solitario demostró a todo el mundo quien era el cerebro que construía los esqueletos de las canciones de Guns N’ Roses y que no les necesitaba para seguir facturando obras maestras. Actualmente vive en su propio retiro y está bien así. Es un artista muy especial y su vida daría para una película en toda regla.

- Duff McKagan.

- El pegamento. Sus influencias punk rock y funk (con Prince, Sly Stone o Cameo a la cabeza) consiguieron dar la chispa que hizo de la banda algo grande y especial. Era también el pegamento entre Axl y Slash, sobre todo desde que Izzy abandonó y desde luego ha sido gracias a él todo el asunto de la reunión. Y no hay que olvidar que también es un gran compositor y estuvo detrás de grandes clásicos de la banda como “It’s So Easy”, “Paradise City” etc.

-Steven Adler.

-Un batería con un swing especial. Guns N’ Roses nunca sonaron igual sin él, pero todos conocemos su historial de abuso de sustancias. En realidad, las baterías las componían entre Duff e Izzy, pero Steven les daba ese toque tan especial y aportaba sus característicos fills que eran muy sencillos, pero funcionaban a la perfección.

- Matt Sorum.

- Un batería muy criticado en su momento, pero que con el tiempo ha demostrado que era el mejor para el puesto. Con Matt, los Guns sonaban más robustos pero perdieron el swing de Appetite. Su trabajo en “Use Your Illusion” es maravilloso, pero en directo no tuvo la misma fortuna cuando estaba en la banda. Tiene una pegada tan reconocible como la de Steven, aunque sea prácticamente opuesta. En mi opinión era el batería perfecto para la reunión, pero es un tipo con mucho ego y prefirieron algo más “fácil”.

- Gilby Clarke.

- Gilby fue muy bien aceptado por los fans pero en mi opinión simplemente cumplió bien su papel en la gira de los Illusions supliendo a Izzy, que no era nada fácil. Su estilo encajaba bien con Slash pero no tiene ni la mitad de groove y carisma que su predecesor. Le conocí un día en Los Ángeles y fue un tipo encantador.

-Dizzy Reed, DJ Ashba, Buckethead, Tommy Stinson, Robin Finck...

-Tommy Stinson son palabras mayores, pero su sitio está con The Replacements, una de las bandas más importantes de la historia del rock alternativo y de la que soy enorme fan. También le he conocido y es un tipo auténtico y encantador. Al lado de Axl hizo un gran trabajo y fue su mano derecha durante nada menos que 18 años.

Robin Finck es probablemente el mejor guitarrista y con más carisma de su generación y con Axl podría haber lucido mucho más. Pero bueno, su puesto natural también es en Nine Inch Nails, como el mejor escudero de Trent Reznor, pero ahí no aporta creativamente. Con Axl aportó solos absolutamente memorables y canciones tan buenas como “Better”. Un guitarrista con inmenso talento que tuvo la difícil tarea de suplir a Slash, pero lo hizo a su manera y fue maravilloso mientras duró al lado de Axl. Cuando se fue de la banda, aquellos nuevos GN’R solo agonizaban en los escenarios.

Buckethead es otro guitarrista excelente y definitivamente tan brillante como excéntrico. Tiene influencias muy variadas y técnicamente probablemente sea el mejor guitarrista del planeta, pero su participación en GN’R fue testimonial. Me hubiera gustado mucho verle en directo… Su solo en “There Was a Time” es supremo, solo por eso mereció la pena que trabajase junto a Axl en “Chinese Democracy”.

A Dizzy Reed simplemente le tocó la lotería… Le conocí también en L.A y me pareció un auténtico gilipollas [risas].

A los demás “cutres” que pasaron por la banda no merece la pena ni mencionarlos, quizás a Josh Freese y Brain sí, que son dos baterías excelentes.

- Discos: “Appetite For Destruction”.

Mi disco favorito de todos los tiempos. Y objetivamente, seguramente sea el mejor álbum de debut de todos los tiempos. Todo es perfecto, una carta de presentación arrolladora que sigue captando fans cada año que pasa. Un disco totalmente atemporal y aunque no aportase nada “nuevo” (era un cúmulo de influencias) sentó las bases de lo que vendría después.

- “Lies”.

- La cara acústica de “Lies es una de las mejores sesiones de la historia de la banda”. Probablemente el mejor momento vocal de Axl en toda su carrera, como demuestran las interpretaciones de “You’re Crazy” o “One In a Million”, que a pesar de toda la polémica de la letra, sigue siendo una obra maestra sin discusión.

- “Use Your Illusion”. - El disco más importante de mi vida. Mi pasaporte hacia la música. Eso de que le sobran temas nunca lo he entendido, esos discos tenían que ser así, con toda su grandilocuencia. Fue una época increíble para el rock, ahí estaban GN’R en la cima del mundo mientras las bandas alternativas se coronaban como la escena más importante. Yo podía compaginar sin problemas a GN’R con Nirvana o Pearl Jam. Para mí no había rivalidad. Epopeyas como “Estranged” o “November Rain” se mezclaban con trallazos como “Right Next Door To Hell”, “Perfect Crime” o “You Could Be Mine”… Pero no olvidemos joyas como “Pretty Tied Up” o “Dead Horse”… En fin, para mí es perfecto.

-”The Spaghetti Incident”. - Un disco incomprendido y lastrado por la polémica. La gente ya estaba un poco harta de la sobre exposición de la banda y fue muy mal recibido. Hoy en día mucha gente lo está recuperando porque las versiones son sinceras, están escogidas con mucho gusto e interpretadas de una manera espectacular. “Ain’t it Fun” es un clásico en toda regla. ¡Solo los Guns podían conseguir que una canción de los Dead Boys llegara al nº1 de los 40 principales! Parece de ciencia ficción… en 1993 casi nadie reivindicaba a los Stooges, The Damned, Marc Bolan, Johnny Thunders y ni mucho menos a Fear.

- “Chinese Democracy”.

- El disco de Axl en solitario… Tiene partes realmente grandes y algunas un tanto desfasadas. La versión final fue un poco decepcionante por la producción, estaba mucho mejor en 1999 o 2000 como han demostrado las grabaciones de aquella época. De todas maneras si fuese el disco de Axl en solitario lo consideraría como el mejor que haya publicado un miembro fuera de la banda. “TWAT”, “Madagascar”, “Better”, “Prostitute”… hay auténticas maravillas ahí.

- ¿Discos favoritos de los miembros en solitario?

-Sin duda el debut de Izzy con los Ju Ju Hounds, el segundo de Slash’s Snakepit (Ain’t life Grand) y “Dark Days” de Duff Mckagan que publicó bajo el nombre de Loaded. Es un disco que no conoce mucha gente y es sobresaliente. También me gusta mucho el debut de Duff, “Believe in Me”, que en realidad es un poco como un epílogo de los Illusions.

- ¿Cómo ve el futuro de la banda, de Axl?

- No espero demasiado. Todo lo que venga será bienvenido, como los nuevos singles, que particularmente “Hard Skool” me parece genial. Ojala graben un nuevo álbum pero ya empiezan a ser mayores y la exigencia de Axl en el escenario es muy grande. Hacen buenos conciertos pero hay cierta sensación de funcionariado. Definitivamente no son los Guns de los “Illusions” y mucho menos los de “Appetite”. Son un evento de masas como The Rolling Stones o AC/DC. ¡De hecho lo grande sería que Axl grabase un disco con Angus Young! En AC/DC se le veía mucho más motivado que en su propia banda. Lo que sí que tengo claro es que ya no van a existir unos Guns sin Slash o Duff…

-¿Y del resto de miembros?

-Slash seguirá con su carrera, no puede parar quieto y le encanta grabar y girar. Duff está muy en forma, así que irán compaginando proyectos paralelos con su papel en GN’R. De los demás miembros solo se pueden esperar apariciones esporádicas y si todo va bien algún día, no muy lejano, podamos ver a la formación original en directo aunque sea durante 3 o 4 canciones. Estuvo a punto de ocurrir en 2016 pero finalmente Izzy no quiso involucrarse. Ojala cambie de opinión.