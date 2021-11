David Abad: “La creatividad de Frank Zappa es una fuente de riqueza para todos los músicos”

Música

La música, el Rock y sobre todo la escena nacional necesitan más que nunca a artistas como David Abad. Rezuma amor por la música en sus respuestas y también en los dos volúmenes en forma de discos editados por su banda/proyecto Architects Of Hysteria. Él mismo nos lo explica todo.

- ¿Hola David, qué tal estás y qué haces últimamente a nivel musical?

- Hola Joan , lo primero de todo muchas gracias por la entrevista y por apoyar a bandas como “Architects ….. ,hacen mucha falta cosas asi y personas que amplien las miras musicales en este país. Realmente todo muy bien , en un momento personal y creativo muy estable , a nivel musical o artístico 100% ocupado en composición, diseño ,promoción etc etc en este proyecto que comence hace bastante tiempo ,pero que hasta hace 2 o 3 años no decidí darle el empujón definitivo

- ¿Habéis superado bien la dichosa pandemia?

- Síi , bueno.. ha costado un poco, ha sido todo bastante “loco” , empezamos las primeras sesiones de grabación antes de la pandemia, mi primera idea era hacer un doble álbum pero hubo que parar ,y no saber muy bien lo que iba a pasar , la verdad que se pudo superar, mi pensamiento siempre fue “pase lo que pase se voy a conseguir “, y funcionó , se consiguio grabar todo.Hubo que partirlo en dos “Volumen 1&2″ y perder unos meses más, pero también dio juego a mas cosas , arreglos ,alguna composición más , intenté sacarle partido a muchas horas en casa.

- ¿Qué proyectos tenéis?

Ahora mismo estoy acabando el diseño de una caja Deluxe “edición limitada” junto a mi diseñador de confianza ( Ricardo gdg ). Incluirá los 2 Volumenes, mas un cd extra de 8 temas titulado “Música para Inquietos”, es un recopilatorio de temas entre 2012 y 2018. Grabados, interpretados y mezclados por mí en mi homestudio + pegatina logo y púa con diseño exclusivo. Además, en breve comenzaré ensayos tanto para los primeros conciertos ,como para presentar a los músicos los temas del nuevo álbum ,que ya está muy adelantado en composición.

- Cuéntanos cómo empezó tu formación musical, tus primeros ídolos, discos, conciertos...

- Todo empezó gracias a que siempre estuve rodeado de muchísima buena música en mi casa , y por lo tanto considero que mí educación musical fue óptima , mi padre tenía una gran colección de discos y cassettes. Desde Jimi Hendrix a Pink Floyd o Yes a Black Sabbath o Frank Zappa , Miles Davis o Muddy Waters ‚mucha esa maravillosa música delos 70’s y 80′s y un inmenso etc etc de estilos .. yo escuché eso desde que nací e incluso desde antes (en la tripa de mi mamá ). Devore toda esa música , recuerdo que con 8 o 9 años el disco “Sabbath Bloddy Sabbath” de Black Sabbath me emocionaba , es la primera emoción musical que sentí (carne de gallina incluida ) y aún lo sigue haciendo hoy en día. Con 13 años tuve mi primera guitarra ,rápidamente toque mis primeras notas , en menos de un año ya tocaba canciones que me gustaban, y entonces llegaron a mí un par de discos de una banda llamada Metallica, sería el año 93 mas o menos ,aunque los discos eran de los 80´s, uno era “Kill Em All”, el otro “Master of puppets”, me volóo la cabeza , yo quería tocar eso , si o si, me encerré en casa y me saqué todos sus temas , al ver mis padres la facilidad que tenía para ello y siendo amantes de la música, accedieron a mandarme a estudiar seriamente al Consevatorio, y luego a difrentes academias de músicas modernas. Ahí empecé a enfrentarme a otros estilos, jazz ,blues, música orquestal , funk … y todo me encantaba , todo lo bueno.

Finalmente empecé con Zappa de manera seria , y vi la luz una vez más. Aún habiendo tenido una formación académica musical má o menos decente sigo siendo un músico que compone de una manera autodidacta. Lo que suena bien en mi cabeza , eso es lo que va a ser.

Mis primeros ídolos: Black Sabbath , Metallica , Frank Zappa ,Steve Vai , Megadeth, Miles Davis , Funkadelic , Igor Stravinsky.

Primer concierto importante que recuerdo : AC/DC / Metallica en el Estadio Olímpico de Barcelona a la edad de 17 o 16 años.

- ¿Porqué escogiste la guitarra?

- Al principio fue algo visual , veía a Jimi Hendrix , Richie Blackmore , Tony Iommi , Steve Vai , Joe Satriani y me parecian superhéroes, yo quería también , luego llegó una a mis manos, y hasta ahora. Siempre pensé que podría haber sido cualquier otro instrumento pero quizás ella me eligió a mi.

- Se nota que te gusta mucho Frank Zappa. ¿Cómo definirías su estilo, y, dentro de su descomunal discografía, con que te quedas?

- Frank Zappa fue un genio, un genio insobornable. Su estilo es el mismo, tiene la esencia , la raíz de todos los buenos estilos con una personalidad y sinceridad deslumbrantes, su creatividad fue y es una fuente de riqueza para todos los músicos. Una persona que no le gustaban los sistemas ni las imposiciones y luchó con su genialidad para hacer entender a la gente “que hay que espabilar” es único, sera único y eterno, no habrá otro ,por ello hay que quererlo y disfrutarlo.

Dificil para mi elegir algo de su discografia , me gusta todo. Para alguien que comienza a adrentarse en su mundo le aconsejaría “Apostrophe”, “One size fits all” o “You are what you is”.

- ¿Qué otros guitarristas son tus favoritos?

- Como he comentado antes , se me hace muy difícil hacer listas por la cantidad de influencias que he tenido y sigo descubriendo aún hoy en día. Podríamos hablar de Jimi Hendrix , el fue el primer guitarhero. Sus influencias venían del blues y tambien tengo algunos de mis guitarristas favoritos como Muddy Waters , Albert King ,Buddy Guy etc etc

Eddie Van Halen , Steve Vai , Joe Satriani me influenciaron mucho en los 90 , sobre todo Vai y ese pasado en la banda de Zappa.

No me puedo olvidar del gran Jeff Beck.

En la parte del metal, James Hetfield ( Metallica ), Dave Mustaine ( Megadeth) , tambien Dimebag Darrell ( Pantera) , he disfrutado mucho con la música de todos ellos siempre y están en mi ADN.

En el jazz Wes Montgomery o gente mas moderna “fusion jazz” como John Scofield o Scott Henderson

Actualmente gente como Tosin Abasi ( Animal as leaders)

Seguro me dejo un montón pero se me hace muy difícil ponerlos todos.

- Es espectacular lo inclasificables que son vuestros dos volúmenes. Es algo inusual en nuestro país.

- Me alegro que lo veas así , la verdad que no estáa compuesto con la idea de hacer algo “diferente” a propósito, sino con toda la naturalidad del mundo, son el resultado de todas las influencias en mi vida, pasadas por mi cerebro, sin pararme a querer tirar hacia un estilo u otro o a querer crear bajo un patrón establecido , cosa que se suele hacer con demasiada frecuencia.

A veces puede tener pasajes realmente complejos o muy orquestados por mi amor a la música de Orquesta Sinfonica ,pero en temas como “Comprendes” del volumen 2 pueden tener un riff simple o repetitivo con una letra muy concisa. Eso es Architects …un poco imprevisible. Simplemente música libre hecha com amor y 100% sincera.

- Debo elogiar el apoyo de Rockliquias a bandas como la vuestra.

- Sí. Totalmente. Rockliquias es una web genial donde las personas que disfrutan de la música pueden encontrar cosas extraordinarias y diferentes. Es un apoyo de agradecer, son un grupo de personas maravillosas.

Yo personalmente soy amigo hace muchos años de J.J. Iglesias ,el es una verdadera inciclopedia Musical y gracias a el llegué a estilos tan minoritarios como el RIO (Rock in opposition ) o Zeulh, con esos Increibles Magma etc etc

Es un verdadero amante de la buena música ,le estoy muy agradecido por descubrirme tantas bandas, y es mi amigo.

- En la banda se os ve muy conjuntados, y debo decir que llama la atención la voz de Sira.

- A Sira la conocí porque se presentóo a una prueba en mi anterior banda y realmente escuché sus posibilidades , a mi me rondaba por la cabeza hacer 3 o 4 temas cantados ,no tenia muy claro aun si voz masculina o femenina , y bueno… me acordé y se lo propuse ,le pareció genial , asi que cuando me puse a ello la llame y empezamos a trabajar , es una persona 100% abierta musicalmente ,lee partituras ,un oido extraordinario y gusto musical ,eso facilito todo , no es facil trabajar en las voces en esta banda y su profesionalidad a sido de 10 sobre 10.

Tambien quiero destacar el trabajo de Jaime Zuasti al bajo , su interpretación al bajo ha dado un empaque a todo brutal ,realmente genial , muy top.

Marcos Alba era alumno mio cuando el era pequeño (tiene 20 y pocos años),tiene un virtusismo bastante precoz y por supuesto es capaz de interpretar cualquier cosa que pueda componer

Jaime Pellejero es el batería en ambos volúmenes es con el que me conozco hace mas años ,e hizo un gran trabajo ,como siempre

Tambien destacar las colaboraciones de Aitor Serrano ( marimba ) en el “Volumen 1″, y Cristian Baquero ( piano) en el “Volumen 2″.

Y al tecnico de grabación y mezcla ,Xavi Estivill ,que podríamos decir que ha sido como un miembro mas de la banda ,además aportando ideas.

En cuanto a los musicos de Architects Of Hysteria puedo decirte que son grandes profesionales y he tenido mucha suerte en contar con ellos para ambos volumenes ,aunque parezca mentira no pudimos practicamente ensayar , yo les enviaba las demos o partituras y cada uno desde su casa se lo curraba , me lo reenviaban, y si estaba ok ,al estudio , allí le dabamos las vueltas finales que hicieran falta y a grabar.

- ¿Se va a mantener esta misma formación?

- La verdad que aun no puedo reponder totalmente a esta pregunta , en breves quiero empezar los ensayos para directo y nuevo disco, mi idea es que esten los que quieran estar ,los que aporten y disfruten de ello. Yo no voy a parar , en este momento tengo claro lo que quiero hacer y como hacerlo, también soy consciente que para conseguirlo necesito que seamos un grupo de personas ,una banda que amemos y disfrutemos 100% lo que hacemos, siempre va a ver colaboraciones de músicos ,aunque quiero una banda fija con ganas de todo para empezar los ensayos.

- Gracias David.

- Gracias Joan ,un gran placer, Music is the best.