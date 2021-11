Anna Gabriel, ex diputada de la CUP, líder del principal sindicato suizo en Ginebra

Moltes felicitats a l’@AnnaGaSabate per la seva feina i per la nova responsabilitat, que ningú no li ha regalat i que s’ha guanyat a pols. La causa dels drets dels treballadors és internacional, i a Catalunya hi ha una cultura de lluita que ve de lluny i que l’Anna coneix bé. pic.twitter.com/BWtRovWobi