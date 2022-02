Obligan a colgar la bandera española en lugar de la “estelada” independentista en el Ayuntamiento de Cardedeu

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha ordenado colgar la bandera española y la ‘senyera’ en la fachada del Ayuntamiento de Cardedeu (Barcelona) al estimar dos recursos de la asociación Impulso Ciudadano, según consta en dos sentencias.

La asociación denunció en un juzgado de Barcelona que en la fachada del consistorio no estaban colgadas ninguna de las dos banderas “sin tener constancia de la existencia de acuerdo municipal que avalara la retirada o no colocación” de las banderas, y pedía obligar al Ayuntamiento a hacerlo.

La primera jueza que recibió el caso rechazó esta petición al considerar que la asociación no estaba legitimada para iniciar esta causa --en el mismo sentido, el Ayuntamiento señaló que es una entidad privada que no ha “acreditado interés legítimo ni utilidad jurídica” ni que esté directamente afectada-- pero el TSJC, al resolver el recurso contra esta decisión, discrepa y acepta la denuncia.

Por esta misma denuncia, la primera jueza había rechazado las medidas cautelares que pidió Impulso Ciudadano para ordenar al Ayuntamiento colocar las banderas, y la asociación también recurrió esta decisión.

Al abordar este segundo recurso, el TSJC lo estima argumentando que, una vez revocada la decisión de no dar legitimidad a Impulso Ciudadano para iniciar el caso, y ya aceptada la denuncia, también debe corregirse esta decisión de la primera jueza y ordenar a Cardedeu colgar las banderas.

El Ayuntamiento estudia la resolución antes de decidir el siguiente paso a tomar, según indicaron a EFE fuentes municipales

El Consistorio Cardedeu, dirigido por el alcalde de ERC Enric Olivé , que gobierna en coalición con la CUP, retiró hace años la bandera y la bandera española de la fachada municipal, y ahora sólo hay una bandera estrellada. Durante años, también hubo una pancarta de apoyo a los presos políticos .

En un comunicado, Impulso Ciudadano celebró la resolución judicial y recordó que en noviembre presentó un informe que detallaba que de los 947 municipios de Cataluña, sólo en 149 ondeaba la bandera española y que 392 tampoco exhibían la bandera.

Originalmente, el juzgado 5 de Barcelona dio la razón al Ayuntamiento de Cardedeu, quien alegó que la entidad españolista no estaba legitimada para plantear esta petición, ya que no acreditó un interés legítimo y que, por tanto, no podía ser reconocida como controlador de la legalidad. Ahora, el TSJC lo revoca y dice que sí puede hacerlo porque concuerda con las finalidades con las que está registrada: defender la constitución española.

Además, el TSJC ha aceptado las medidas cautelares para que vuelvan a colgarse las banderas oficiales de España y de Cataluña porque fueron retiradas “por la vía de hecho”, sin ningún acuerdo de pleno que lo avale. También dice que el ayuntamiento no ha argumentado ningún motivo que implique una posible perturbación de los intereses generales o de terceros si volvían a colgar ambas banderas.