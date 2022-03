The Mad Rovers; “En España no hay respeto para el músico, es casi todo gratis y el streaming es descafeinado”

No hay duda de que entre el panorama rockero nacional Asturias tiene algo especial. Es una fuente interminable de buenas bandas, y una de las mejores es la que nos que nos ocupa hoy, The Mad Rovers. Su nuevo álbum, “Times Of Revelation”, tan formidable como ambicioso, nos lo confirma. El año pasado ellos mismos dijeron que “lo mejor estaba por llegar”, y se referían al nuevo trabajo, Tenían toda la razón. Está publicado por una garantía de sello, The Fish Factory.

- Hola Carlos ! Soy fan desde siempre de discos largos, con duración de doble vinilo. “Times Of Revelation” lo es. ¿Fue premeditado o fue surgiendo sobre la marcha?



- Hola Joan, antes de la grabación ya sabíamos que sería doble por la duración, pero decidimos esperar al final y ver el resultado por si descartábamos algún tema, una vez que vimos que no sería así ya pensamos el orden de manera que, fuese un cd o un vinilo, ese orden sería el mismo en cualquier formato. Particularmente yo ya era partidario de un doble en el primer disco, pero la democracia pudo conmigo. Esta vez lo quise poner difícil.

- Ya que suena a tópico, pero sí que noto un salto de gigante, pero sobre todo en una cosa, en más seguridad, confianza en vosotros mismos al tocar. ¿Estoy en lo cierto?



No sé, tal vez es que la cohesión en la banda es mayor, nos conocemos mejor y eso nos llevó a buscar los límites un poco más allá que en el primer disco, creo que esa confianza ya existía, pero vamos evolucionando y obviamente vamos aplicando lo que aprendemos. Vamos madurando.

- Hay sonidos clásicos reconocibles en vuestra música, pero a la vez es inclasificable. ¿Cómo explicáis esto?

- Pues en la amalgama de gustos musicales de la banda, todos somos de una madre y un padre diferentes, soul, folk, blues, rock, metal, clásico… al final eso se traduce en lo que somos, y tal vez una cierta habilidad en llevar a nuestro terreno lo más obvio...

- Sois de las bandas que huis de las dichosas etiquetas, pero ¿cómo os definiríais como banda?

- Pues creo que una banda que intenta hacer buenos temas utilizando todos los recursos que nos ofrecen los estilos que nos gustan…lo importante es la canción por encima de todo. Obviamente nuestra base es el rock, pero está claro que no es la única fuente.

- ¿Qué planes tenéis ahora mismo de gira?

- La cosa está complicada por la situación, pero poco a poco va saliendo alguna cosa. Realmente no hay una gira planeada ya que vamos día a día. Lo próximo es abrir para Laura Cox en Asturias y luego ya veremos

- ¿Con que banda o artista nacional os gustaría girar, que os sintáis más próximos?

- A mí me gustan bandas como Güru, Electric Alley, King Sapo, y otras inactivas ya como La Vacazul, Uzzuhaia, Sobrinus… pero seguro que preguntas al resto y tienen las suyas…al final lo importante es el buen rollo entre bandas y particularmente prefiero en un mismo cartel bandas diferentes

-La pregunta inevitable. Al ser un disco largo, ¿os ha costado mucho por culpa de la pandemia? ¿Os ha afectado a nivel de salud?

- El disco estaba compuesto antes de la pandemia. Lo grabamos durante y entre medias hicimos el estudio de grabación donde se terminó… hubo suerte ya que sólo Jose, el batería, pilló el bicho, y él acabó de grabar el día antes de ser confinados así que no nos influyó mucho.

- De momento, ¿qué reacciones habéis tenido de la gente?

- Para ser el tipo de disco que es, denso, que requiere de escuchas, la reacción tanto de medios como de la gente es muy positiva. Nos sorprende y a la vez nos motiva, sólo podemos decir GRACIAS

-Pienso que sois una banda que puede atraer a mucho tipo de público.

- Ese es el deseo de cualquier banda, el riesgo de este tipo de bandas es que el público debe ser igual de abierto, si no es así puede que disfruten sólo de una parte del disco y de otra no. Dicho esto, creo que los temas no son inaccesibles para nada y que todos tienen la melodía suficiente como para atraer la atención necesaria para una primera escucha al menos.

- ¿Cuáles son tus o vuestros discos dobles favoritos de la Historia?



Buff… los míos… “Show of Hands” de Rush, “Strangers in the night” de Ufo, el último de Mastodon, “Made in Japan” de Deep Purple, “Double live Gonzo”. de Ted Nugent, “Live Evil” de Black Sabbath, “Laughing on judgement day” de Thunder… éstos hoy…mañana quién sabe??

- Tenéis una escena interesantísima en Asturias. ¿Qué nos puedes contar sobre ello? ¿Y de quienes sois más amigos?

- Pues creo que hay una cantidad enorme de bandas potentes y de calidad, siempre ha sido así y la verdad es que sorprende viendo lo pequeña que es nuestra región. A nivel colegas pues casi todos y por decir algunos, Electric Buffalo, Alto Volto, No Old, Drunken Buddha, Crudo… muchos…

- Un tema que siempre me interesa y me preocupa. ¿Cómo veis el tema económico en la música? ¿Podéis vivir de ella?

-

¿Haciendo lo que hacemos? ¿¿en este país?? Ni de coña... echemos un ojo a lo que vende y está claro lo que funciona. Este estilo es minoritario y luego la parte B, aquí no se respeta lo que implica ser un músico, ni amateur ni profesional, somos los que generamos la música, el dinero y somos los chuleados de todos, juegan con la ilusión de las bandas y les roban lo que les pertenece, así de claro. Hay honrosos ejemplos, pero así les va también, sobreviviendo por ser legales, en fin. Eso es tema para otra charla, al final tienes que autogestionarte para controlar lo que pasa y eso reduce tu radio de acción. Para vivir de ello también existe un factor suerte que no se debe subestimar tampoco, el trabajo duro lo damos por supuesto

- ¿Cómo lleváis un tema que detesto, Streaming, Spotify, descargas...?

- Hablas con uno que sólo tiene Spotify por las estadísticas, en mi casa no hay ni un disco pirata, nada…y hay miles. Creo que es lo que toca vivir y esto entronca con la anterior pregunta, ¿dónde está el respeto por el creador? que difunde tu música es obvio pero el precio a pagar está claro, lo haces gratis o casi. El streaming lo veo de diferente manera en el sentido de que viviendo la situación actual es al menos una forma de que alguien pueda disfrutar de algo parecido a un directo de la banda que le gusta…incluso gente que por sus circunstancias no pueda desplazarse a un concierto de verdad, ya sea por salud, distancia, etc. lo veo una herramienta más…descafeinada sin duda, pero útil.

- Una buena solución contra ello creo que es ofrecer lo que habéis hecho: un disco tan variado cómo es posible, y ambicioso.

- El aspecto positivo de todo esto es que ya no estás sujeto a lo que un supuesto iluminado cree que es un éxito, etc. Los grupos deben ser libres de crear lo que crean conveniente y esperar a encontrar un público para ello. Ya no existe ese filtro para que la obra llegue al público y eso también tiene la otra cara de la moneda, todo llega directamente, con la avalancha que eso supone a nivel de información, a un oyente desbordado y bombardeado y destacar en ese océano informático es tremendo, al menos ahora le toca al público decidir…o eso pensamos.

-¿Puedes escoger tus tres discos favoritos?

- Madre mía!! Jaja…vamos allá...

Badlands – Badlands

Counternparts – Rush

Life Before Insanity – Gov’t Mule

Powerage – AC/DC de propina

Deberían ser 400 pero bueno...

.- Muchas gracias Carlos

-Muchas gracias a ti y los que han ocupado su tiempo escuchando a la banda.