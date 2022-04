Astral Warrior: “No se oyen grupos de gente joven haciendo rock en general, y menos metal”

Astral Warrior ofrecen una propuesta que hacía muchos, muchos años que no se escuchaba. Heavy metal cantado en catalán, y a juzgar por su repercusión, con numerosos conciertos, la aventura acaba de empezar pero está funcionando. Hablamos con la banda de su brillante álbum “Metalunya” y de más cosas.

- No sois un recien llegados al mundo de la música, ¿como se formó la banda?

- La banda se formó después de haber grabado el disco y fué gracias a Susana (que es la mujer de Jose, guitarra). Susana y Mia son amigos des de hace tiempo y por entonces Jose estaba en otro grupo. Un día Mia le comentó la idea de montar banda para hacer rodar el disco y Susana lo comentó a Jose, quien, a su vez, lo comentó a Carles (que también militaba en la misma banda que Jose). También fué por mediación de Susana que se incorporó Albert, pues hacía falta un batería y Susana lo conocía del pueblo y nos habló muy bien de él.

El resto ya fue magia, pues desde el primer momento se percibió mucho feeling y se creó rápido un sentimiento sólido de grupo.

- ¿Qué gustos os unen y... hay muchas diferencias?

- Básicamente nos une el amor por la música y especialmente por el rock, tanto como oyentes como practicantes. Podríamos decir que existen diferencias en matices, però siempre sobre una base muy rockera. Además, celebramos la diversidad, con lo cuál todas las diferencias son bienvenidas, evitamos la uniformización y por sobre de todo respetamos la subjetividad de cada uno. Entonces también celebramos las coincidencias, que las hay y muchas, y con esto somos capaces de lograr nuestra identidad de grupo.

Nos solemos definir (aunque suene un poco a «Spice Girls» jajaja) como: el «rockero» (Albert), el «punky» (Carles), el «thrashero» (Jose) y el «heavy/power» (Mia).

- Se echaba mucho de menos un grupo de Heavy Metal que cante en catalán...

- Pues «haberlos haylos...». Y de muy buenos y con unos talentos y trayectorias espectaculares. Pero el problema es el de siempre: la falta de visibilidad y de apoyo que recibe un género como el rock duro o el metal. Para nosotros, que realmente somos un grupo «joven» (teniendo en cuenta el tiempo de actividad grupal, no las edades) es un mérito enorme que haya grupos que lleven más de diez años de actividad cantando en catalán y con la misma ilusión y ganas que el primer día.

- Por qué hay tan pocos?

Suponemos que se trata un poco por el desgaste al que te ves sometido por el poco apoyo institucional y mediático en Cataluña, y porqué con un estilo minoritario lo más fácil es cantar en inglés o en castellano y ampliar un poco el horizonte de posibilidades.

A nivel musical debemos decir que prima más la calidad que la cantidad, porqué habrá pocos (o menos que cantando en otros idiomas), però la mayoría de los que hay son de una calidad excepcional, y si, cantando en catalán.

El problema real puede verse de aquí unos años por la falta de relevos, ya que no se oye grupos de gente joven haciendo rock en general, y menos metal.

- Mucha gente, creo, yo entre ellos, está muy cansada de Manel, Txarango, Catarres, Stay Homas, Oques Grasses... parece que vaya junto esa falta de energía y fuerza con la música de Cataluña.

- Normal, si cada día te dan de comer el mismo plato acabarás por aburrirlo... jajaja. Debemos decir que respetamos enormemente a los grupos que has mencionado, algunos tienen algunas canciones excepcionales y hay que reconocer que son unos cracks haciendo lo que hacen. Y hay que reconocerles el mérito de poder vivir de la música en una sociedad como la catalana y en el contexto actual, que parace que hemos pasado del «rock catalá» al «pop catalá».

La música no deja de ser una expresión cultural a imagen y semejanza de la sociedad que la aloja. Y es más fácil que si casi todos los medios de masas «bombardean» con un tipo de música ese vaya a ser el más consumido. ¿Es el que realmente más gusta? Seguro, por narices! Es el que más se ofrece y como resultado el que más se consume.

Ciertamente, el estado de ánimo de un país se puede medir por el tipo de música que se consume, así como el nivel cultural por el índice de apoyo de los gobiernos a todo tipo de expresión cultural. En los países del norte de Europa hay escuelas de rock y heavy metal, y en las escuelas de música no se limitan a hacer una distinción entre música moderna y clásica (como aquí), sinó que se entra en matices y se ofrecen todas las alternativas.

Entonces, si puedes escoger libremente entre varias opciones será más fácil identificarte con tu estilo, tus valores y tu identidad. Si, en cambio, sólo te ofrecen uno o dos productos, tanto a nivel educativo como mediático, pues los acabarás aborreciendo, cómo decíamos al principio. Nos queda mucho por aprender como sociedad a nivel de saber apreciar la cultura y, en especial, la música. Hasta que no dejemos de ver a un músico como un ser excéntrico que no quiere trabajar o que se distrae rascando una guitarra, no habremos evolucionado suficiente como para entender que la música es uno de los alimentos del alma.

- Contadnos que tal fue la composición y grabación del disco.

- La composición fue lo más sincera que puedas imaginar (de hecho, trabajamos así, no buscamos componer, sinó que los temas nos salen del alma). Es como una catarsis emocional que se traduce en mensaje sonoro y escrito. Se partía de varias preproducciones caseras del sentido que se quería dar a cada tema, porqué cada tema es, en definitiva, la expresión de una emoción o un sentimiento.

Cuando se tuvo la opción de presentarlo a Joan Cardoner y se le planteó la opción de hacer de productor fue cuando empezó el proceso de grabación, que por cosas de la vida y diferentes dificultades se prolongó cuatro años. Ten en cuenta que se iba grabando en periodos de vacaciones, festivos, y días así pillados... por lo que ya se preveía que el proyecto iba a ser largo. ¡Una locura! Pero también teníamos claro que no lo daríamos por finalizado hasta que estuvieramos al cien por cien convencidos que no cambiaríamos ni una sola nota, Y así fué. Evidentemente durante el proceso de grabación algún tema evolucionó (creemos que para mejor) y fue una suerte tener tanto tiempo para elaborarlo todo bien. El resultado es que estamos muy satisfechos con «Metalunya» y la experiencia ha sido muy grande, porqué también nos hemos permitido experimentar a nivel de producción, con lo que te llevas un aprendizaje enorme.

- Es inevitable pensar en Sangtraït... es una gran influencia?

- Sangtraït es, a nuestro parecer, sinó el más grande de los grupos que ha parido esta tierra, uno de ellos. Evidentemente son una gran influencia, como lo habrán sido y lo serán para muchos de los grupos de Cataluña. Para nosotros es un gran orgullo beber de su fuente y siempre los tendremos presentes por todo lo que han dado al rock duro y metal catalán y por lo que han representado en nuestras respectivas adolescencias. Les tenemos un respeto y admiración enormes.

- ¿Qué tal os va el tema conciertos, giros, creo que bien, no?

Siii! La verdad es que Jose (guitarra) está haciendo una labor inconmensurable moviéndose para encontrar salas y montar bolos. Y tambien es cierto que la acogida que estamos teniendo es excelente! Ya casi no nos quedan fechas para la temporada de primavera y estamos cerrando para otoño e invierno.

Y lo mejor no es que quieran que vayamos a tocar a los sitios... sinó que además nos piden que volvamos!! Jajaja

Realmente hay muchas ganas de actuaciones en directo y de recuperar la normalidad de una vez ya por todas. La gente quiere pasarlo bien y nosotros queremos tocar!

- Aunque no os gusten las etiquetas, os podríais definir como Power Metal?

- No es que no nos gusten las etiquetas, creemos que pueden ser utiles para «ordenar» un poco un mundo a veces muy confuso y difuso y categorizar sirve para comunicar en poquísimas palabras conceptos a veces demasiado abstractos. Dicho esto, partiendo del concepto más estándar de «Power metal», diríamos que si, que somos más power metal que heavy clásico. Pero es relativo. Tambien hay quién nos ha dicho que no somos power metal (aunque tampoco nos supo decir qué éramos, entonces jajaja).

Si por power metal entendemos contundencia, guitarras duras y rápidas, ritmos de más de 80 bpm, melodías pegadizas, mala leche y letras con toques de fantasía, pues si: Astral Warrior es más power metal que sardanas o reggaeton... jajaja

- ¿Qué referentes tenéis del género?

Muchísimos! Podríamos decir que vamos des de los Helloween iniciales, Gamma Ray (el gran Kai Hansen, que no falte!), o demás grupos alemanes como Scanner, los austríacos Speed Limit, los suizos Defender y ya más de los noventa Hammerfall, Blind Guardian, Stratovarius.

- ¿Y del Rock y Metal en general?

Pues podríamos partir de Deep Purple, Black Sabbath, Judas Priest, Accept, Manowar, más actuales como los vikingos Ensiferum, Teräsbetoni, Tÿr, o a nivel nacional Barón Rojo, Panzer, Sobredosis, o los ya mencionados Sangtraït, Cardoner...

- ¿Y tus vocalistas favoritos?

- Para mi la voz del heavy metal es y será siempre Rob Halford. Inimitable. También me gustan mucho Hansi Kursch (Blind Guardian) y Mark Tornillo (nunca creí que se pudiera sustituir o mejorar a UDO, y si, se puede!). También me encanta Eric Adams (Manowar), Doro Pesch, y el inimitable Alice Cooper. Y empiezo a admirar mucho a cantantes nórdicos, como Jarkko Ahola (Teräsbetoni) o Heri Joensen (Týr).

- Pienso que vuestras letras son una buena vía de escape en estos tiempos que vivimos.

- Muchas gracias! Nos alegra que se le den a las letras la importancia que merecen.

Realmente intentamos crear canciones con sentido, con un propósito. Nuestro mensaje y discurso es básicamente el del amor a la música por encima de todo, aunque también nos gusta explicar la realidad desde un punto de vista multidimensional, no realista, buscando recursos literarios que remitan a la fantasía, al esoterismo, a las emociones más profundas del alma, y sobretodo con un especial amor y respeto por la lengua, intentando hacer prevalecer frases y locuciones típicas de nuestra lengua. Tambien nos gusta mucho darle varios sentidos a un texto, con lo que te puedes encontrar una letra demasiado explícita que en realidad está queriendo tratar de otro tema en el ámbito simbólico. Esto nos permite algunas veces ser muy ácidos, però sin amargar! Jajaja

Nos basamos en valores y sentimientos muy humanos (alegría, amor, igualdad, nobleza, respeto, sinceridad, etc.), y nos encanta la idea que cada cuál se haga suya la letra y la aplique como mejor le resuene. Al fin y al cabo las letras no dejan de ser un mensaje más o menos elaborado de la realidad y sublimado por nuestra mente. Y por desgracia la realidad siempre puede ser más cruda que la más cruda de las letras...

- Supongo que habrá sido un honor trabajar con Joan Cardoner.

- Ciertamente, ha sido un honor immenso y un placer. Trabajar con Joan Cardoner es vivir la esencia del heavy metal: libertad, descontrol con control, generosidad, diversión y también dureza, paciencia, genialidad, etc.

Cada sesión de grabación, edición, masterización y producción de Metalunya llevaba una dosis de toda esta esencia y significaba un pequeño paso hacia delante. Nos ha servido para aprender mucho de su forma de trabajar y creo que hemos cuajado a la perfección. Lo mejor de todo ha sido su gran capacidad para entender el motivo y sentido de cada tema y cómo hemos podido plasmarlo en el resultado final. Eso no siempre se consigue, bien por razones técnicas, bien por razones de escasa implicación del técnico o productor. Y Joan Cardoner te garantiza conocimientos, però también capacidad de exploración e innovación, y sobretodo la empatía de un genio capaz de captar el sentimiento que quieres transmitir.

- Muchas gracias y a seguir adelante con la misma fuerza y entusiasmo.

Muchas gracias a tí, Joan, por la oportunidad de darnos a conocer y por el apoyo que das a las bandas emergentes: este es el único camino que nos queda para la supervivencia desde los medios y se agradece muchísimo que personas cómo tú pongan luz en medio de esta noche oscura que nos toca vivir desde el metal en este puñetero país! Un abrazo!