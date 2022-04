El independentismo radical vuelve a la carga: “Hay que parar la castellanización de TV3″

Es un tema peliagudo y tan antiguo que se remonta al nacimiento de la casi siempre polémica cadena autonómica de televisión. El uso del castellano en TV3, la televisión pública de Cataluña, se limita al de algunos entrevistados y al de algunos personajes satirizados, pero a Plataforma per la Llengua le resulta excesivo y quiere acabar con esta mínima presencia.

El tuit de Plataforma Per La Llengua FOTO: Twitter

Las iniciativas en sede parlamentaria de partidos como PP, Ciudadanos y Vox para incrementar el castellano en los medios públicos de la Generalitat de han sido numerosas, pero siempre han sido en balde.

En concreto, las peticiones de conseguir que la mitad de la programación de TV3 sea en castellano ni se ha contemplado en ninguno de los ejecutivos de la Generalitat. Tampoco en las épocas en las que el president era socialista, Pasqual Maragall y José Montilla. Eran los años del tripartito, todo estaba en manos de ERC, incluyendo la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (Ccma), que por supuesto es el ente que vigila la programación de la cadena.

Pero aunque el uso del catalán es el dominante en TV3, a Plataforma per la Llengua no le resulta suficiente porque se cuela el castellano en las emisiones: ”Demasiado a menudo vemos periodistas a los programas de TV3 que entrevistan en castellano invitados que entienden perfectamente el catalán, pero la cadena permite ese cambio de idioma injustificado”. La Plataforma va más allá y piden directamente en su web la firma a favor de esta campaña “parar el castellano en TV3″, y ya cuentan con más de 50.000 apoyos. Esta campaña no es nueva, pero la denominada “ONG del catalán” la ha retomado este mes de abril.

Lo ha hecho ignorando recientes polémica, por ejemplo la que protagonizó el popular Mag Lari, cuando él mismo se dirigía a unos niños, en pose impostada amenazadora, diciendo “hablo en castellano porque así parezco más malo”. Hubo las lógicas protestas en la cámara catalana, pero la Fiscalía se decantó por archivar el caso, al considerar que “no había delito de odio”.

Las quejas de la “ONG del catalán” se dirigen, sobre todo, a los espacios “Polònia” y al “FAQS”, el programa estrella de sábado por la noche. “Polonia” se basa en gags sobre el mundo político y, como es lógico, muchos de ellos son españoles. Pero Plataforma Per La Llengua los querría fuera.

Es similar el caso del “FAQS”. En el espacio presentado por Cristina Puig hay muchas entrevistas e intervenciones de periodistas de todo tipo y origen. En ambos casos, conversaciones y debates, hay gente que no es catalana o que no lo es pero no sabe hablar el catalán, por lo que se expresan en castellano. Se quejan de que en estos casos no haya traducción simultánea, y por lo tanto se hable durante ese rato solo en castellano. Y por si no bastara, también piden subtítulos en catalán.