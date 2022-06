ERC manda un primer aviso: ve “imposible” por ahora un acuerdo sobre los Presupuestos de 2023

Esquerra descorcha la semana política con un primer aviso al Gobierno sobre la negociación de los Presupuestos de 2023, los últimos de la legislatura: los republicanos ven imposible un nuevo acuerdo si no hay más concesiones de la Moncloa a Cataluña. Y en su capítulo de exigencias, añaden una nueva página: un cambio radical en materia de inversiones, además de avances notorios con la mesa de diálogo y en las investigaciones sobre el “caso Pegasus”.

“Si no hay confianza, no puede haber nuevos acuerdos”. Así ha avisado la portavoz republicana Marta Vilalta en rueda de prensa al ser preguntada por si el Gobierno de Pedro Sánchez puede contar con ERC como socio para las cuentas. Todo después de que este mismo lunes el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos haya iniciado los trámites reglamentarios para elaborar los Presupuestos.

“Mientras no cumplan con todos los compromisos a los que habíamos llegado para poder negociar y acordar, no hay confianza. Mientras no hay confianza, no pueden haber nuevos acuerdos”, ha abundado en su advertencia. En ERC, además, aseguran que a los próximos Presupuestos se añaden otras leyes e iniciativas como la normativa de Vivienda, pendiente de aprobar en la Cámara Baja.

“De esto debería ser consciente el Gobierno, el PSOE, PSC y Podemos”, ha dicho Vilalta, que también ha vinculado esa falta de confianza a la ausencia de respuestas sobre el supuesto espionaje político al independentismo.

Los republicanos marcan perfil propio coincidiendo con la recta final de la campaña de las elecciones andaluzas y ante el “sprint” que afronta Pedro Sánchez en el Congreso, con la aritmética parlamentaria en el alambre y los sondeos a la contra. En este contexto, ERC aprieta las tuercas y usa el déficit de inversiones para cargar contra el Gobierno y exigir más contrapartidas para Cataluña.

Una estrategia a la que el independentismo se agarra tras la publicación el lunes del informe de distribución territorial de la inversión del sector público estatal de 2021, que detalla que la inversión real del Estado en Cataluña en 2021 fue el 35,7% de la presupuestada, con 739,8 millones de euros, respecto a los 2.068 millones planteados.

Como protesta y señal de boicot, el Govern plantó a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en un acto sobre infraestructuras el viernes en Cataluña, algo que ERC ha defendido este lunes al asegurar que la dirigente del Ejecutivo central “se ríe” de los catalanes con los incumplimientos en inversiones.