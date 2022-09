Vídeo: el independentismo arremete contra el youtuber Rubius por no entender el catalán

El youtuber Rubius , que se instaló en Andorra solo hace casi dos años, ha sido objeto de crítica en las redes sociales a raíz de un vídeo, en el que admite en medio de risas que no entiende el catalán . Concretamente, explica que, por un malentendido, una repartidora de comida a domicilio entró dentro de su casa y se le encontró en plena retransmisión y sin camiseta.

“La paya me hablaba en catalán y yo no entendía nada. Me hablaba en catalán porque esto es Andorra y todo el mundo habla en catalán. Yo no entendía nada. Yo le contestaba en castellano, pero ella no, no… seguía hablando en catalán”, dice, mientras hace aspavientos y ríe en el mismo vídeo.

La Plataforma por la Lengua le ha reprochado su desprecio al catalán. “¿No sabías a qué país te mudabas? La lengua oficial de Andorra es el catalán”, ha twitteado. La entidad también le ha invitado a aprender catalán para integrarse plenamente en el día a día de Andorra. Asimismo, alabó la actitud de la repartidora de no cambiar de lengua pese a las respuestas en castellano de Rubius.

Desde las redes sociales han sido múltiples personas y grupos que han sido críticos con Rubiu por el hecho de que cuando ya lleva años viviendo en el Principado no entienda la lengua oficial.