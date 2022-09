La Asamblea por una Escuela Bilingüe denuncia a 5 escuelas y a la Generalitat de Cataluña por incumplir el 25 % de castellano

La entidad Asamblea por una Escuela Bilingüe denunciará a las escuelas que, haciendo caso a las instrucciones del departamento de Educación y a lo que dijo recientemente el conseller, Josep Gonzàlez Cambray, han dejado de aplicar el 25% de castellano al que estaban obligados por sentencia firme o por medidas cautelares. Las denuncias irán al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

La AEB presentará demanda contra cinco centros --cuatro públicos y uno concertado-- donde, aseguran, tienen conocimiento de que no se está aplicando el 25% de castellano. Se trata de Turó del Drac, de Canet de Mar; la Escuela Falguera, de Vilanova del Vallès; el instituto Salvador Dalí, de El Prat de Llobregat; el instituto Valèria Haliné, de Castelldefels, y el centro Vedruna de Palamós.

En todos los casos, la denuncia irá contra la dirección de la escuela y se ampliará al conseller de Educación , Josep González-Cambray, y a la secretaria de la conselleria por un delito de incumplimiento de órdenes judiciales.

La Generalitat dio la orden el pasado jueves que se dejara de aplicar el 25% de castellano en las escuelas e institutos que lo estaban haciendo por orden del TSJC.

Se trata de 27 centros en toda Cataluña : 10 con procedimientos pendientes de sentencia del TSJC --y que, por tanto, lo hacían como medida cautelar-- y 17 con sentencia, 8 de ellos pendientes del recurso presentado por el gobierno al Tribunal Supremo. En total, afecta a 48 aulas.

Los alumnos de primaria y secundaria, 1,6 millones, empezaban este lunes el curso escolar en Cataluña, marcado no solo porque no se va a aplicar la sentencia del 25 % de castellano en todo el sistema educativo catalán, sino también porque el consejero de Educación, Josep González Cambray, ha ordenado que ni tan siquiera se cumplan las medidas cautelares que habían conseguido una treintena de familias, para que se diera más español en las aulas de sus hijos. En algunos casos, con sentencias ya firmes.

Es el caso por ejemplo de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar. La dirección del centro ya informó hace unos días a la familia afectada que no se iba a cumplir con ese 25 %. Una situación que se ha repetido en la escuela La Falguera o en el Instituto del Prat. Ante este panorama la Asamblea por una Escuela Bilingüe ya ha informado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que la dirección de la escuela de Canet no está aplicando las medidas cautelares, y en los próximos días, además, la entidad tiene intención de denunciar al consejero de Educación, González Cambray, a la secretaria del departamento, pero sobre todo a los directores de los centros, porque según la presidenta de la AEB, Ana Losada, «son funcionarios y tienen que cumplir en cualquier caso las sentencias judiciales».

Losada lamenta el comportamiento del Govern «que no es democrático», y no está basado, dice, en criterios lingüísticos o pedagógicos, sino en la «hispanofobia». Y si la presidenta de la AEB considera «grave» que el gobierno catalán «se salte las leyes» y actúe con total «impunidad», también denuncia el «silencio cómplice» del gobierno de España. Una muestra, dice Losada de que el ejecutivo de Sánchez no va a hacer nada, es que no ha recurrido ni la ley ni el decreto aprobado recientemente por la Generalitat y el Parlament para que no se aplicara la sentencia del 25 % de castellano. Y a eso hay que añadir, decía, que la ministra de Educación «lleva días callada».